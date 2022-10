Vrlo jednostavan trik uz pomoć kojeg više nikada nećete imati problema s vinskim mušicama

Stručnjakinja za čišćenje ima jednostavan savjet koji može spriječiti da se vinske mušice ikada više pojave u kuhinji. Amerikanka Tonya Bee otkrila je kako godinama nije imala mušice zahvaljujući ovom savjetu kojeg je označila 'najboljim trikom protiv mušica'.

Čini se da se mušica nemoguće riješiti jednom kada se nađu u kuhinji.

- Otkako sam počela ovo raditi prije mnogo godina, možda su mi se od tada samo jednom pojavile - dodaje Tonya.

Zatim je objasnila da su upravo banane često krivci za štetočine koje vrebaju u kuhinji i otkriva da ako ih odmah operete spriječit ćete da se pojave.

- Jedan od načina da se riješite nametnika u domu je pranje banana čim ih donesete iz trgovine. One polažu jaja na voće, a zatim ih donesete u kuću te se one izlegu i dobijete mušice. Zato ih svakako operite čim dođete kući - objašnjava.

Iako je trik vrlo jednostavan, puno se njih u komentarima složilo da je to učinilo čudo u uklanjanju dosadnih štetočina.

- Također, razdvojite banane kako ne bi bile u hrpi, a zatim ih operite. Vole polagati jaja tamo gdje se peteljke spajaju - objasnio je i komentator.

U međuvremenu su i drugi pohvalili njezin savjet.

- Doslovno nikada prije nisam oprao bananu... kuća puna mušica. Hvala. To me je izluđivalo... Kuća nam je sada čista. Ovo me oduševilo - zahvalili su joj.

