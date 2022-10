Ovako ćete dobiti hrskavi batat iz pećnice: Pazite na ove 3 stvari

Do cilja mogu voditi različita sredstva, a to se posebno odnosi na pečenje batata. Možete ih cijele ispeći u žeravici logorske vatre, pretvoriti ih u hrskave pržene kriške ili ih čak dodati u kolač u obliku slatke ukusne kreme. Ali ako je vaš cilj slasni zalogaj, batat s hrskavim rubovima koji možete ubaciti u zelene salate i zamotuljke od puretine, onda postoje posebna pravila koja vode do savršenstva.

POGLEDAJTE VIDEO; Sven proizvodi tjesteninu sa batatom

Sve ovisi o pronalaženju savršene ravnoteže između veličine narezanih komada batata, temperature pećnice i količine batata koji pečete. Ako promijenite samo jednu od ovih varijabli, rezultati će biti malo drugačiji, piše Epicurious.

Foto: Dreamstime

Komadi batata dugački više od sedam centimetara peći će se puno sporije od, recimo, kockica od jednog i pol centimetra što je veličina potrebna u našem receptu. Na istoj temperaturi veći komadi puno više porumene i mogu zagorjeti. Prava veličina pomoći će da se krumpir potpuno ispeče.

Dajte mu prostora

Izbjegavajte pretrpanost pod svaku cijenu. To često govore u receptima, ali savjet jednako vrijedi za pileće batke, brokulu ili batat ako ih pokušavate ravnomjerno zapeći. Batat doista treba prostora za hrskav rezultat. Ciljajte na otprilike centimetar i pol razmaka između kockica. Na taj način suhi, vrući protok zraka omogućuje da vlaga iz komadića krumpira ispari, a istovremeno ih ostavlja bolje sušenima i hrskavima.

Foto: DREAMSTIME

Okrećite ga

Dok se batat peče, važno ga je često okretati, otprilike svakih pet minuta. To omogućuje svakoj strani komada batata da dobije priliku karamelizirati se. To je kao kad pečete komad mesa - strana koja dodiruje dno će dobiti hrskavu koricu mnogo prije od izložene strane. Ove savjete uzmite s rezervom ako imate ventilatorsku pećnicu koja će pospješiti pečenje i hrskavost sa svih stran. I dalje ćete morati okretati krumpiriće, ali ne tako često.

Pametno začinite

Batat valja začiniti nakon što se potpuno ispeče, a ne prije pečenja. Ako ga posolite unaprijed, krumpir počinje ispuštati vlagu koja je neprijatelj hrskavosti. Naravno, možete ih začiniti solju i zatim osušiti svu vlagu s površine prije pečenja, ali to nije vrijedno dodatnog koraka. Također, ljuto-slatka mješavina začina od cimeta, papra i paprike te javorovog sirupa može zagorjeti i pretvoriti se točkice koje ne prekrivaju ravnomjerno krumpir. Dodavanjem nakon pečenja sve ostaje svježe i ukusno te u odgovarajućim bojama.

Foto: DREAMSTIME

Recept za slani batat iz pećnice začinjen javorovim sirupom

Sastojci za 4–6 porcija:

3 - 4 velika batat

¼ šalice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

2 žličice soli

3 žlice čistog javorovog sirupa

1 žličica mljevene crvene paprike

1 žličica svježe mljevenog crnog papra

1 žličica mljevenog cimeta

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 230° Celzijevih. Ogulite batat i narežite ga na kockice debljine i duljine oko jednog i pol centimetra, otprilike iste veličine. Prebacite u veliku zdjelu i dodajte ulje i dio soli te dobro promiješajte. Prebacite batat na lim obložen papirom za pečenje i ravnomjerno ga rasporedite. Pecite oko 25 minuta povremeno ga miješajući metalnom lopaticom, dok ne porumeni i omekša.

Foto: DREAMSTIME

U međuvremenu, umutite javorov sirup, papriku, papar i cimet te ostatak soli. Prebacite pečeni slatki krumpir u zdjelu sa mješavinom začina i dobro protresite te poslužite.

