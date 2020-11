Vrlo jednostavno: Devet načina do prirodno lijepog izgleda

Mali, ali ključni rituali praktični su i u rutini koja je prepuna obaveza, a radi se o naglašavanju prirodne ljepote bazičnim koracima koje možemo odratiti doslovno svaki dan

<p>Oblikovanje obrva, pravilan regenerator, rutinska njega kože i slični rituali najpraktičniji su način održavanja i isticanja prirodne ljepote, koji ne iziskuju mnogo vremena.</p><h2>1. Oblikovanje obrva</h2><p>Samo dva dva puta mjesečno dovoljno je pobrinuti se za obrve, oblikovati iz na prirodan način te ukloniti višak, one sitne koje rastu samostalno. Oblik obrva mijenja izgled lica i očiju, stoga ih ne treba počupati previše, tek naglasiti njihov prirodan oblik.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacijskih mrlja</strong></p><h2>2. Redovito korištenje regeneratora</h2><p>Iako ga često zaboravljamo ili naprosto nemamo vremena, regenerator je kao formula najbrži način njege kose i lasi. Držite ga na mokroj kosi barem deset minuta. Praktični su i regeneratori u spreju, koje ne treba ispirati.</p><h2>3. Rutinska njega kože</h2><p>Pronađite proizvode koji odgovaraju vašem tipu kože i - pridržavajte se toga. To je ključ pravilne njege jer koža se navikne i na regularnoj bazi dobiva ono što joj treba.</p><h2>4. Piling</h2><p>Bilo da ga radite pod tušem ili tijekom umivanja, piling je jednostavan način koji kožu čisti dubinski. Skidanje sloja mrtvih stanica s lica ostavlja kožu glatkom i mladolikom te je priprema za aktivne sastojke u kremi ili serumu.</p><h2>5. Opuštanje</h2><p>Ako mislite da nemate vremena za ovaj dodatak svojoj rutini, razmislite još jednom. Čovjek si svaki dan mora priuštiti malo vremena. Dovoljno je čak i 15 minuta za sebe, u to kratko vrijeme tijelo i um dobit će novu energiju te odbaciti sve stresove.</p><h2>6. Krema za samotamnjenje</h2><p>Ove kreme specifične su po nanošenju, obavezno nosite rukavice kako dlanovi ne bi ostali žuti. Krajem ljeta preplanuli ten polako blijedi, no malo umjetne tamnije boje dat će nam lijepi ten kao da smo na odmoru.</p><h2>7. Voda</h2><p>Voda je nužna ne samo za pravilno funkcioniranje organizma, već i ljepotu kože. Hidratacija je poželjna i u kremama, no ono što unosimo u organizam itekako utječe na stanje naše kože. Zapamtite da čak 57% vaše tjelesne težine čini voda.</p><h2>8. Vježbajte</h2><p>Učinite nešto za svoje tijelo i krenite na vježbanje, bilo da se radi o teretani, trčanju, hodanju ili odlasku u duge šetnje. Kretanje čini čuda za čitav organizam, a jednom kad se tijelo navikne, rutina će se poboljšati sama od sebe.</p><h2>9. Recite ne cigaretama</h2><p>Sjetite se koliko ćete novaca uštedjeti, a da ne pričamo o zdravlju. Ostavite se nezdravih navika, koža će odmah postati ljepša, podsjeća <a href="https://beauty.allwomenstalk.com/quick-ways-to-look-naturally-sensational/">All Womens Talk.</a></p>