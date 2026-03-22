Vrt Jennifer Aniston: Provjerite kako je stvorila savršenu oazu

Smješten na njezinom imanju u Bel Airu, ovaj prostor nije samo produžetak luksuzne kuće, već remek-djelo pejzažne arhitekture koje slavi mir, sklad i duboku povezanost s prirodom. Dizajniran od strane Marcella Villana, uz doprinos dizajnera interijera Stephena Shadleya koji je osigurao savršen prijelaz između unutarnjeg i vanjskog prostora, ovaj vrt postao je globalna inspiracija i mjerilo za sve koji žele stvoriti vlastitu oazu mira. Njegova privlačnost ne leži u raskoši boja, već u suptilnoj igri tekstura, vode i promišljenog odabira biljaka.

Biljke kao temelj strukture i slojevitosti

Za razliku od zapadnjačkih vrtova koji često vrve cvijećem, filozofija japanskog vrta temelji se na suzdržanosti i slavljenju zelenila u svim njegovim nijansama. U vrtu Jennifer Aniston naglasak je na strukturi, obliku i slojevitosti, gdje svaka biljka ima svoju svrhu.

U vrtu se nalaze klasične vrste poput nježnih japanskih javora, čiji listovi u jesen poprimaju vatrene boje, ukrasnih trešanja i rododendrona bogate teksture. Ovi grmovi i drveće daju prostoru visinu i sezonsku dinamiku, dok zimzelene biljke poput bambusa, tuje i lejlandskog čempresa osiguravaju privatnost i cjelogodišnju strukturu.

Ispod krošnji drveća prostiru se slojevi nižeg raslinja koji ispunjavaju svaki kutak i stvaraju osjećaj prirodne bujnosti. Prizemni pokrov uključuje puzajući ružmarin, poleglu borovicu, majčinu dušicu te razne vrste paprati i mahovine koje omekšavaju rubove i stvaraju dojam da je vrt oduvijek bio tu. Dodatnu dimenziju daju skulpturalne biljke poput juke i agave, koje služe kao "žive skulpture" i unose dašak modernosti u tradicionalni dizajn. Iako na prvi pogled sve djeluje opušteno i prirodno, svaki je list pažljivo odabran kako bi se postigao savršen sklad.

Foto: Instagram/stephenshadley

Igra boja: Suzdržanost s promišljenim naglascima

Paleta boja u ovom vrtu strogo je kontrolirana kako bi se izbjegao vizualni nemir i potaknulo opuštanje. Apsolutna dominacija pripada zelenoj boji, od tamnih, dubokih tonova zimzelenog grmlja do svijetlih, zelenih nijansi mahovine. Ovo bogatstvo zelenila stvara umirujuću atmosferu, prostor koji je, kako kažu dizajneri, "milijunima milja daleko od užurbanog tempa svakodnevnog života". Uz zelenu, ključnu ulogu imaju zemljani tonovi – smeđa boja drvenih elemenata i siva boja kamena pružaju prirodnu i stabilnu bazu.

To ne znači da u vrtu nema jarkih boja. One se pojavljuju, ali rijetko i s namjerom, poput umjetničkog poteza kistom na platnu. Jedan japanski javor vatrenocrvenih listova, mali grm ljubičastih azaleja ili osamljeni iris postaju fokalne točke koje privlače pogled, ali ne narušavaju cjelokupni mir. Kako je objasnila Rachel Bull, urednica u časopisu Homes & Gardens, ljepota japanske palete leži upravo u njezinoj suzdržanosti.

Čak i najmanji dašak boje može djelovati namjerno i upečatljivo, a da pritom nikada ne preoptereti prostor.

Voda kao izvor mira i refleksije

Voda je središnji element u japanskoj hortikulturi, simbol života, protoka i spokoja. U prednjem dijelu vrta Jennifer Aniston nalazi se jezerce koje posjetitelje dočekuje i trenutno stvara osjećaj smirenosti. Ono unosi pokret, zvuk i refleksiju, čineći vrt živim i dinamičnim. Strateški je postavljeno tako da se na njegovoj površini zrcale zlatne i narančaste boje jesenjeg lišća javora, što vizualno udvostručuje ljepotu i proširuje prostor.

Biljke u vodi, poput bezvremenskih lopoča, dodatno pridonose osjećaju sklada. Njihovi plosnati listovi i nježni cvjetovi plutaju na površini, dodajući vizualni interes, ali i pomažući u održavanju čistoće vode. Jedan od poznatijih detalja vrta je i luksuzni vanjski tuš, skriven u privatnom zelenom kutku.

Staze koje pozivaju na istraživanje

Šetnice i puteljci ključni su dio japanskog dizajna jer vode posjetitelja na putovanje kroz vrt, potičući polagano kretanje i otkrivanje. Marcello Villano je staze u Jenniferinom vrtu koreografirao tako da svaki zavoj otkriva novi prizor - pogled na vodu, detalj u sadnji ili sloj lišća drugačije teksture. Čak i u manjem prostoru, ovakav pristup čini da se vrt doima većim, tajanstvenijim i beskrajno zanimljivim. Vrtlar David Domoney to najbolje opisuje.

​- Staze se koriste u japanskim vrtovima kako bi pomogle tijelu i duši da lutaju. Većina njih ima ukrasne puteljke, šetnice i mostove koji vijugaju prema neviđenim dijelovima vrta.