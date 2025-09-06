Obavijesti

LIJEPI VRT

Vrtlari, ne bacajte jesensko lišće: pretvorite ga u blago za tlo

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Iako je uredan vrt bez otpalog lišća vrlo uredan prizor, ipak ga ne treba bacati, već ono ima niz prednosti

Jedan od najsigurnijih znakova jeseni su staze i vrtovi prekriveni crvenkastim, uvelim lišćem. No, iako sve to djeluje romantično, ipak ga većina ga poželi odmah ukloniti grabljama, jer smeta na prilazima, zatrpava travnjak ili jednostavno stvara dojam nereda. 

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

No, stručnjak za bilje Morris Hankinson, direktor rasadnika Hopes Groves Nurseries, savjetuje da lišće ipak ne treba bacati. Upravo suprotno, preporučuje da ga sačuvamo i pretvorimo u prirodni malč koji obnavlja tlo i daje biljkama potrebne hranjive tvari.

„Lišće je način na koji priroda obnavlja zemlju. Ako padne ispod živica ili stabala, ono se prirodno pretvara u malč i stvara savršen zimski zaklon za divlje životinje,“ objašnjava Hankinson.

Dodaje i kako se dio lišća može ostaviti čak i na travnjaku, no u slučaju obilnog otpalog lišća ili na stazama i terasama najbolje ga je pograbljati i pohraniti u vreće. Tijekom vremena pretvorit će se u malč od lišća, bit će to savršeno gnojivo i zaštitni sloj za biljke.

Zašto malč?

Malčiranje je jednostavna vrtna tehnika koja podrazumijeva prekrivanje tla slojem prirodnog materijala, drvene sječke, komposta, kore, slame ili lišća, kako bi se biljke zaštitile i nahranile.

Prednosti su brojne: malč zadržava vlagu u tlu, smanjuje rast korova, regulira temperaturu zemlje i štiti biljke od erozije. Organski malč dodatno obogaćuje tlo dok se razgrađuje. Posebno je vrijedan malč od lišća, jer je bogat magnezijem, kalcijem i fosforom, a te se tvari postupno otpuštaju u tlo, hraneći mikroorganizme i povećavajući plodnost.

Foto: 123RF

Iako se malčiranje obično povezuje s proljećem, Hankinson ističe da je jesen idealno vrijeme za taj posao: „Jesensko malčiranje štiti korijen od mraza, održava temperaturu tla, a hranjive tvari tijekom zime kiša unosi u zemlju. Jesen je izvrsna prilika za malčiranje.“

Kako napraviti malč od lišća?

Postupak je vrlo jednostavan. Potrebno je:

  • pograbljati lišće,
  • usitniti ga (npr. kosilicom),
  • pohraniti u vreće i ostaviti da dozrijeva.

Za manje od godine dana dobit ćete gotov malč koji se može koristiti oko biljaka, za poboljšanje tla, prekrivanje gredica ili čak kao nadopuna travnjaku.

Prema Hankinsonu, najbolje vrste lišća za malč su hrast, bukva i grab, no gotovo svaka vrsta lišća poslužit će dobro, piše Mirror.

