Vruča čuča by Drele: 'Pohanci su najbolji kak' ih radi babica'

Drele krenuo u biznis s vrućim čučekima

- Vruuuuča čuuuča! Izvolite, navalite! Vruuuča čuuuča! – doslovno se orilo iz male bijele sajamske kućice na početku prvog dana manifestacije 'Kaj su jeli naši stari' koja je održana protekli vikend. Na kućici doista žuta reklama s natipisom 'Vruča čuča' i logom koke, a uz kotao s vrućim uljem dvoje šarmantnih kuhara u žutim pregačama. Vidi se da su dobro uhodani tim i da se oboje razumiju kuhinju, pa smo krenuli od pitanja: Tko je tu chef?

Foto: Zeljko Hladika

- Čujte, ja sad već pomalo paniram i okrećem bocice dok se pohaju. Moglo bi se reći da sam otkrio ženu u sebi, kad je o tome riječ. No, titulu chefa još uvijek ima moja supruga, još se ne usudim reći nešto drugo – odgovara omiljeni radijski voditelj i stand up komičar Davor Dretar Drele, koji je sa suprugom Michelle u Vrbovcu predstavio zajednički poduzetnički projekt, ideju za ukusan i sočan brzi zalogaj pohane piletine koji se može pojesti s nogu. Ideja se rodila kad su Drele i Michelle došli na red da pripreme klopu za društvo s kojim nekad igraju karte ili odu na Sljeme.

- Do tad smo se već zasitili grozota kao što su roštilj ili kotlovina i više nismo znali što ponuditi, a da bude fino i ne previše komplicirano. Sjetio sam se i predložio supruzi da spoha piceka i to se pokazalo kao odlična ideja, jer se svima dopalo. Napravili smo to još dva tri puta i kako se pokazalo da to svi naši gosti vole, zapitali se zašto to ne bismo ponudili i tržištu, priča Drele. Dodaje kako je sve 'sjelo' u vrijeme kad mu je već bilo potrebno i malo odmaka od posla na radiju.

- Puno se toga promijenilo. Sve manje se cijeni iskustvo i srčanost koju unosim u emisije, a sve više traže neke stvari koje ne razumijem. Na vodećim pozicijama pojavili su se mladi ljudi koji govore o 'kontentu' i o tome u kojoj minuti emisije treba ubaciti 'teasere', pa sam pomalo počeo gubiti žar s kojim sam radio taj posao i odustao, kaže Drele. Još uvijek ga, dodaje, jako veseli stand up i ako bude interesa rado će odraditi voditeljske gaže, no 'Vruča čuča' sad je u prvom planu, kaže dok stoji s crnom rukavicom i hvataljkama u ruci, ozbiljno koncentriran na kvalitetu korice na pilećim batcima koji cvrče u ulju.

Foto: Zeljko Hladika

Dodaje kako su od ideje da krenu s pohancima na tržište mjesec dana doma samo pohali, isprobavajući različite začine, marinade za meso i umake.

- Probali smo, recimo, pohati s dodatkom ljute paprike, pa i mente u smjesu. Testirali smo i okus pohanaca kod kojih smo obično brašno zamijenili kukuruznim. Probali smo i marinirati meso prije pohanja u limeti, kao i u mlaćenici, no na kraju se pokazalo da je pohanac ipak najukusniji onako kako ga je pohala babica: tako da meso uvaljate samo u brašno, jaja i prezle, priča Drele. Testirali su, dodaje, i pohanje na svinjskoj masti, no pokazalo se da ona nije isplativa za pohanje većih količina mesa, jer se ne može zagrijavati više puta. Tako zasad pohaju samo na ulju.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Zapravo, tu smo na tragu još jednog poduzetničkog projekta. Naime, ako uzmemo svinjsku mast, trebalo bi ju mijenjati svako malo, pa bi ispalo ko da poham na plavom dieselu. Pa razmišljam: Možda bih ju mogao iskoristiti kao pogonsko gorivo u drugoj smjeni, tako da se prijavim za vozača Ubera, otkriva nam nove poduzetničke planove Drele. Ipak, ako tržište prepozna i prihvati pohance, radije će potražiti manji lokal u Zagrebu, gdje bi se porcija pohanog mogla pojesti s nogu, ili kupiti u prolazu, a s vremenom bi vjerojatno ponudili i dostavu.

- No, glavna je ideja da budemo prisutni na sajmovima i događanjima gdje ima ljudi, kako bismo doista i došli do onih kojima želimo ponuditi dobar zalogaj, kaže Drele, dok svako malo nastoji privući gladne posjetitelje vrbovečkog sajma da zastanu i pomirišu što im fino sprema.

- Bumo došli drugi dan, petak je, danas se ne jede meso – kazao je jedan gospodin koji bi možda i naručio porciju čuče, ali je novčanik bio kod supruge.

- Mi svaki dan nabavljamo svježe domaće čučeke, ono kaj se ne proda sutra nije na meniju. Ove kaj se danas pohaju bile su ujutro na ispovijedi, tako da i petkom slobodno pojedete porciju – odgovorio je kao iz topa Drele i još jednom pokazao zaigrani duh zbog kojeg ga volimo. Mnogi su do kućice prošetali i samo zato da bi se fotografirali s njim, posebno djeca, pa je simpatični kuharski dvojac na cjeniku istaknuo i cijenu za fotografiranje.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Slikanje s kuharom – 50 kuna. S kuharicom – neprocjenjivo', piše na ploči. Porcija 'Vruče čuče' stoji 40 kuna, a sadrži dva komada mesa, nekoliko komada pohanog luka i 200 grama pomfrita. Osobno smo se uvjerili kako je to dobra mjera i za velike gladuše, s tim da treba reći da su pohani batci bili baš onako ukusni i sočni kakvih se sjećamo iz djetinjstva.

Za sve one kojima bake nisu prenijele tajnu kako da pohano meso ostane sočno, Michelle ima spreman savjet:

- Jako je važno da se meso poha u puno ulja, tako da pliva u njemu, kao što pliva u našem kotlu. Kad pohate doma, bilo bi dobro imati duboku posudu od debljeg materijala, jer se u njoj drugačije prenosi toplina i neće se dogoditi da korica bude gotova a da je meso unutra polusirovo, kaže Michelle, koja je Dreletu nakratko prepustila nadzor nad pohancima. Očito je da je mjesec dana treninga ostavio traga, te da se baš izvještio u pohanju.

- Jedino u čemu još u poslu nisam ravnopravan sa suprugom je recikliranje. Naime, ona skuplja boce od sokova za reciklažu, a ja sam još na gemištu, koji se ne reciklira, pojašnjava Drele i odmah se obraća glavnoj kuharici radi konzultacija.

- Gospođo, oprostite, a kako znamo da su pohanci gotovi, da ja sad nešto ne pokvarim? – pita.

E, to je već tajna za koju treba imati uho i oko prave kuharice, odgovara Michelle. Stare domaćice prepoznat će to po cvrćanju mesa, kao i po izgledu korice. One koje nemaju iskustva mogu si pomoći i kuhinjskim tajmerom, kojeg treba namjestiti na 15 minuta, pojašnjava ona.

Foto: Zeljko Hladika

Iako se pohanci prže u dosta ulja i mogu biti kalorični, Drele nas uvjerava da je riječ o jako dijetalnoj kuhinji s kojom se mogu skinuti kilogrami, barem sa stajališta kuhara. Naime, da bi održali higijenu u prostoru u kojem rade s hranom, supruga i on svakodnevno i po nekoliko puta steriliziraju površine na koje odlažu hranu. Osim toga, posude u kojima paniraju i kotao u kojemu pripremaju hranu svaki puta poslije kuhanja se čiste i dezinficiraju, da bi bile spremne za idući sajam, što nije nimalo lagan posao.

- Dakle, u ponedjeljak nakon Vrbovca cijeli dan sve čistimo i dezinficiramo, da bi bilo spremno za srijedu, jer ćemo sudjelovati na manifestaciji 'Prvi glas Zagorja' u Začretju. Onda smo za vikend već negdje drugdje. I tako od Rujanfesta, Bučijade i sličnih sajmova, pa možda i do Adventa u Zagrebu, kaže Drele. Kako je Advent u Zagrebu zbog cijene najma kućica za male poduzetnike veliki zalogaj, zasad nisu sigurni hoće li sudjelovati, no Drele odaje kako pomalo radi i na 'backup' idejama da se pokrije trošak kućice.

- Čujte, ak ne bu išlo drukčije, možda bum pohal u toplesu, da malo 'zagrijemo' ponudu, kaže