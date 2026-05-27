Vrućine pa pljuskovi: Evo kako zaštititi organizam tijekom ekstremnog vremena

Ljeta su sve toplija, a vremenske promjene sve naglije. Izmjene toplinskih valova s iznenadnim pljuskovima i padom temperature postale su naša svakodnevica. Takve fluktuacije predstavljaju ozbiljan stres za ljudski organizam, tjerajući ga na brzu prilagodbu koja može iscrpiti i najotpornije. Razumijevanje načina na koje nas vrijeme pogađa ključ je za očuvanje zdravlja.

Izazov ljetnih vrućina

Ekstremno visoke temperature, osobito u kombinaciji s visokom vlagom u zraku, mogu imati ozbiljne posljedice za sve, no neke su skupine u znatno većem riziku. To su prije svega starije osobe, djeca, trudnice i osobe s kroničnim bolestima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Rimljanke se osvježavaju | Video: 24sata/pixsell

Kako ekstremna vrućina utječe na tijelo

Visoke temperature tjeraju tijelo na pojačan rad kako bi se ohladilo. Srce počinje brže kucati, ponekad cirkulirajući dvostruko više krvi u minuti nego inače, jer se veći protok usmjerava prema koži radi otpuštanja topline, što može biti opasno za osobe s kardiovaskularnim bolestima. Znojenje, ključni mehanizam hlađenja, dovodi do gubitka tekućine. Ako se ona ne nadoknađuje, dolazi do dehidracije, krv postaje gušća, a rizik od toplinske iscrpljenosti i po život opasnog toplinskog udara drastično raste. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da su toplinski valovi sve učestaliji i intenzivniji zbog klimatskih promjena, a posljedice po zdravlje su predvidive i uglavnom se mogu spriječiti. Dugotrajna izloženost vrućini pogoršava i postojeća stanja poput dijabetesa, respiratornih i bubrežnih bolesti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Prepoznavanje znakova za uzbunu

Ključno je razlikovati toplinsku iscrpljenost od toplinskog udara. Toplinska iscrpljenost javlja se prva, a simptomi uključuju obilno znojenje, hladnu i vlažnu kožu unatoč vrućini, umor, vrtoglavicu, glavobolju, mučninu i grčeve u mišićima. Puls je obično ubrzan, ali slab. Ako primijetite ove znakove, odmah se sklonite na hladnije mjesto, odmorite se i pijte hladnu vodu. Ako se stanje osobe ne poboljša unutar sat vremena, ili ako postane zbunjena, izgubi svijest ili se pogorša, potrebna je hitna liječnička pomoć. Toplinski udar je hitno medicinsko stanje koje može dovesti do trajnog oštećenja organa, pa čak i smrti. Njegovi simptomi su visoka tjelesna temperatura (preko 40°C), crvena, vruća i suha koža (znojenje može prestati), jak puls, zbunjenost i gubitak svijesti.

Ključne strategije za zaštitu

Tijekom najtoplijeg dijela dana, obično između 10 i 17 sati, izbjegavajte izlazak na otvoreno. Ako morate biti vani, boravite u hladu, nosite laganu, široku odjeću svijetlih boja od prirodnih materijala i zaštitite glavu šeširom. Hidratacija je presudna; pijte puno vode i prije nego što osjetite žeđ, jer taj osjećaj slabi s godinama. Izbjegavajte alkohol i zašećerene napitke jer potiču dehidraciju. Rashlađujte svoj dom koristeći noćni zrak, a danju zatvorite prozore i spustite rolete. Posebnu pažnju treba obratiti na najranjivije: djecu, starije osobe i kronične bolesnike.

Vrlo je važno imati na umu da vrijeme ne možete kontrolirati, ali se možete pripremiti za njega. Poduzimanje koraka unaprijed kako bi se smanjio utjecaj vremena, poput prikladnog odijevanja i održavanja hidratacije, može napraviti veliku razliku u kvaliteti života.

Kad temperatura naglo padne

Jednako kao i vrućina, nagli pad temperature nakon razdoblja topline predstavlja značajan šok za organizam koji se mora brzo prilagoditi novim uvjetima.

Zagreb: Velike vrućine ispraznile su ulice u glavnom gradu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Šok iznenadnog zahlađenja

Hladan zrak uzrokuje sužavanje krvnih žila, što može dovesti do porasta krvnog tlaka i dodatno opteretiti srce, što je posebno rizično za osobe s hipertenzijom. Nagli prijelaz iz toplog u hladno okruženje također iritira dišne putove. Prema objašnjenju stručnjaka, suhi, hladni zrak isušuje sluznicu, čineći je podložnijom virusima i pogoršavajući respiratorne probleme poput astme, što povećava rizik od infekcija. Mnogi ljudi osjećaju i druge tegobe: glavobolje, migrene te bolove u zglobovima i kostima, osobito ako pate od artritisa. Ove promjene mogu privremeno oslabiti i imunološki sustav, čineći nas ranjivijima na sezonske bolesti.

Prilagodba na brze promjene

Najbolji način zaštite od naglih promjena temperature je slojevito odijevanje. Ono pomaže tijelu da lakše održi stabilnu temperaturu pri prelasku iz jednog okruženja u drugo. Važno je ojačati imunitet uravnoteženom prehranom bogatom voćem i povrćem, osigurati dovoljno sna i ostati tjelesno aktivan. Redovita, umjerena aktivnost čini tijelo otpornijim na stres koji uzrokuju vremenske promjene. Kronični bolesnici trebaju biti posebno oprezni, redovito uzimati svoju terapiju i savjetovati se s liječnikom u slučaju pogoršanja simptoma. Dovoljan unos tekućine važan je i tijekom hladnijih dana, jer suhi zrak također može uzrokovati dehidraciju.

*Uz korištenje AI-ja