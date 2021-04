Na temu zrcaljenja su provedena neka istraživanja pa su znanstvenici zaključili kako ljudi posjeduju tzv. zrcalne neurone koji se aktiviraju kada promatramo druge ljude i oponašamo njihove radnje.

Recimo, osjetite neopisivu ugodu kada vas partner poljubi iza uha, a jednak dobar osjećaj javit će se u njemu ukoliko vi napravite istu radnju, i vi njega poljubite iza uha. Gledajte na to kao na jedan oblik neverbalne komunikacije.

- Zrcaljenje se događa u svakodnevnom životu. Vidite da netko dira kosu, pa dodirnete i vi svoju, ili netko se smije, pa se smijete i vi, i tako dalje. Na najosnovnijoj razini zrcaljenje je postupak kopiranja nečijih radnji. To često činimo kada smo s nekime u vezi, a to je zapravo pokazatelj razine emocionalne inteligencije - objasnila je dr. Sadie Allison, seksualna pedagoginja i suosnivačica lubrikanta GoLove CBD.

- Isti princip vrijedi i za seks. Imitiranje seksualnog partnera može poboljšati emocionalnu povezanost jer taj trenutak čini intimnijim, smislenijim i zabavnijim. Seksualno zrcaljenje povećat će zadovoljstvo i užitak kod obje strane. Svjesno fokusiranje na vokalno seksualno zrcaljenje može dodati sasvim novu dimenziju vašoj komunikaciji - dodala je.

Dr. Allison kaže kako se zrcaljenje često pojavljuje prirodno, ali želite li dodatno začiniti vođenje ljubavi, obratite pažnju na partnerove zvukove i izraze lica, i krenite s time od samog početka. Budite svjesni partnerovog disanja i izraza lica već dok se ljubite, tijekom predigre, pa promatrajte dalje kako se to mijenja.

- Obratite pažnju na to kako se partnerov izraz lica mijenja kako se stvari zahuktavaju, od vrsta stenjanja i drugih zvukova koje stvara, do dubine i jačine tih tonova. Kada to što ste vidjeli i čuli dopre do vaše memorije, tada ste spremni oponašati ga - savjetuje dr. Allison.

- Jednom kada usvojite ovu simfoniju izražavanja, možda ćete pronaći nove načine kako biste uživali u još erotičnijem angažmanu. Promatrajte, upamtite i kasnije vježbajte dok se gledate u ogledalo. Vidite kakav je to osjećaj i kako izgleda način izražavanja vašeg partnera - objasnila je.

- I zasigurno, kada sljedeći put krenete voditi ljubav, bit ćete spremni izvući svoje zrcaljenje i upotrijebiti ga u svoju korist. Također je zgodno tražiti od partnera da napravi isto. Znači, partner bi trebao kopirati ono što vi radite kako bi aktivirao svoje zrcalne neurone, rekla je za časopis Well and Good.