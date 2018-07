Za kvalitetan san: Što je dobro jesti prije spavanja, a što nije?

Nema sumnje da postoje namirnice koje nam pomažu da dobro spavamo, ali i one koje štete kvalitetnom snu. Na primjer, poznato je kako puno masnoće rezultira osjećajem umora i letargije, kaže Susie Burrell, dijetetičarka iz Australije, a prenosi Daily Mail.

Podijelila je i nekoliko savjeta što je preporučljivo jesti prije spavanja, a što bi trebalo izbjegavati.

OVU HRANU JE DOBRO JESTI:

Banane

Banane su pune hranjivih tvari, naročito kalija i magnezija, a to je jedan od glavnih razloga zašto je dobro pojesti pokoju prije spavanja. Naime, ova dva spomenuta minerala pomažu u opuštanju mišića.

- Osim toga, prirodni ugljikohidrati koji se nalaze u bananama, pomažu smanjiti razinu glukoze u krvi, a to pomaže da utonete u san otprilike sat vremena nakon konzumacije - pojasnila je.

Foto: Photographer: Ekaterina Kondratova

Mlijeko

Mnogi roditelji imaju naviku davati djeci toplo mlijeko prije spavanja, i postoji dobar razlog za to. Mlijeko je izvor triptofana (esencijalne aminokiseline) koji pomaže u proizvodnju serotonina u tijelu. Serotonin djeluje kao neurotransmitor koji prirodno smiruje tijelo i pomaže u poticanju spavanja.

Orašasti plodovi

- Orašasti plodovi imaju različite prednosti za ljudsko zdravlje, ali sve vrste doprinose boljem i kvalitetnijem spavanju jer su bogati hranjivim tvarima - kaže ova stručnjakinja za prehranu.

Sadrže i kalcij koji pomaže našem mozgu da iskoristi triptofan kako bi proizveo melatonin koji stimulira spavanje.

- Tu su, također, esencijalne masti i aminokiseline, uključujući triptofan, koji su poveznica orašastih plodova i dobrog spavanja - dodala je.

Foto: 123RF

OVE NAMIRNICE TREBA IZBJEGAVATI:

Tamna čokolada

Iako konzumacija tamne čokolade ima mnogih prednosti, nije dobra ideja grickati je prije odlaska u krevet, posebno ako imate problema sa spavanjem. Naime, ona sadrži više kofeina nego mliječna čokolada.

Sladoled

Izbjegavajte sladoled kasno navečer želite li kvalitetno spavati i buditi se odmorni. Naime, sladoled je često pun šećera i masnoća, posebno onaj s raznim punjenjima, a to stimulira mozak umjesto da ga smiruje.

Foto: Dreamstime

Slana hrana

Visoka količina soli prije spavanja itekako loše utječe na san.

- Slana hrana može dovesti do dehidracije, a to pak do buđenja noću i posezanja za vodom. Osim toga, slana hrana često zna sadržavati mononatrijev glutamat, dodatak prehrani (preciznije pojačivač okus - E 621) koji zapravo djeluje stimulirajuće na tijelo, umjesto da se prije spavanja opusti - kaže Susie Burrell.

Što nam se događa kada smo neispavani?

Razbolimo se jer je imunološki sustav oslabljen zbog neispavanosti, a kada je imunitet slab, tijelo se puno teže bori s raznim bolestima.

jer je imunološki sustav oslabljen zbog neispavanosti, a kada je imunitet slab, tijelo se puno teže bori s raznim bolestima. Mozak radi usporeno i teško nam je kvalitetno zaključivati i koncentrirati se na bilo što. To može biti vrlo opasno, posebno kod ljudi koji dosta vremena provode za volanom.

i teško nam je kvalitetno zaključivati i koncentrirati se na bilo što. To može biti vrlo opasno, posebno kod ljudi koji dosta vremena provode za volanom. Ljudi koji spavaju manje od pet sati na dan skloni su debljanju. Ali, to se može dogoditi i onima koji spavaju više od pet sati, ali to njihovom tijelu nije dovoljno. Tada tijekom dana nemaju dovoljno energije pa posežu za nezdravom hranom i manje se kreću.

Foto: 123RF

Koža izgleda sve lošije - bore su jače izražene, više je staračkih pjega, pojavljuju se akne. Radi se o tome da tijelo ubrzano stari kada je umorno.

- bore su jače izražene, više je staračkih pjega, pojavljuju se akne. Radi se o tome da tijelo ubrzano stari kada je umorno. Rizik od kardiovaskularnih bolesti je veći, kao i rizik od nastanka raka.

je veći, kao i rizik od nastanka raka. Seksualni nagon slabi. Ako spavamo manje od pet sati i tako tjedan dana, razina spolnih hormona će se smanjiti.

Ako spavamo manje od pet sati i tako tjedan dana, razina spolnih hormona će se smanjiti. Dok spavamo naš mozak filtrira informacije, a nedostatak sna će to poremetiti i može se činiti kako nam je glava puna svega i svačega - da u njoj vlada zbrka.

Još par savjeta za bolji san

Pokušajte ići na spavanje u podjednako vrijeme jer se tako tijelo navikne na određeni ritam. Spavajte u prostoriji u kojoj ima svježeg zraka i nije previše vruće, jer ćete se u protivnom buditi po noći. Krećite se tijekom dana kako bi vam cirkulacija dobro radila ili napravite nekoliko vježbi dva sata prije odlaska u krevet.

Pazite što gledate ili čitate prije spavanja, teška tematika bi mogla uznemiriti vaše misli. Bilo bi dobro da ništa ne jedete tri sata prije spavanja.