Za lagani ljetni ručak pripremite dagnje 'na buzaru' i uživajte!

Količina ovog jela idealna je za četiri osobe, a priprema će trajati svega pola sata.

Sastojci:

1,5 kg dagnji, od 5 do 6 žlica maslinova ulja, 1 žlica sjeckanog peršina, 5 režnjeva češnjaka, 1/2 žličice bijeloga papra, 200 ml bijelog vina, 1 jušna žlica krušnih mrvica, 1 limun

Priprema:

Tupom stranom noža ostružite sve priljepke s vanjske strane školjaka i odvojite dlakavu ‘bradu’ sa spoja. Svaku školjku dobro operite pod mlazom hladne vode i odvojite one napukle ili one koje su se previše otvorile. Školjke koje su otvorene kucnite pstom - ako se ne zatvore, to znači da nisu žive i svakako ih treba baciti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

U dubokoj i širokoj tavi na ugrijano maslinovo ulje dodajte protisnuti češnjak, sjeckani peršin i malo papra pa kratko promiješajte. Dodajte očišćene dagnje i na kolute narezani limun te kuhajte na laganoj vatri, s poklopcem na tavici.

Kad se dagnje otvore, sve zajedno podlijte vinom i pustite da provrije. Dovoljno je još od pet do sedam minuta na vatri, pa je ugasite i poslužite dagnje.