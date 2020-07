Neki ih preska\u010du pa radije odabiru neku lak\u0161u i interesantniju vje\u017ebu, ali nemojte. Sklekovi su jedna od uobi\u010dajenih fitness vje\u017ebi za gornji dio tijela i trebala bi biti temelj za ostale vje\u017ebe snage gornjeg dijela tijela. Treba vremena da ih se svlada i mo\u017eda ne\u0107e i\u0107i 'isprve' kao \u0161to je to bio slu\u010daj s drugim vje\u017ebama, ali va\u0161e \u0107e vam tijelo biti zahvalno.

<p>Svatko tko želi postići bolji tonus mišića i biti zadovoljniji svojim izgledom posvetit će se redovitoj tjelovježbi. Osim što će ona unijeti pozitivne promjene u vaš život, ako budete radili samo nekoliko sklekova dnevno itekako možete ojačati gornji dio tijela i jezgru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Policijski pas radi sklekove sa svojim 'kolegama'</strong></p><p>- Ova jednostavna vježba gornjeg dijela tijela je solidna opcija za aktivaciju mišićnih grupa ramena, tricepsa, prsa i jezgre tijela - kaže trenerica <strong>Rachel Mariotti</strong>.</p><p>POGLEDAJTE KAKO IH NAPRAVITI ISPRAVNO:</p><p>Neki ih preskaču pa radije odabiru neku lakšu i interesantniju vježbu, ali nemojte. Sklekovi su jedna od uobičajenih fitness vježbi za gornji dio tijela i trebala bi biti temelj za ostale vježbe snage gornjeg dijela tijela. Treba vremena da ih se svlada i možda neće ići 'isprve' kao što je to bio slučaj s drugim vježbama, ali vaše će vam tijelo biti zahvalno.</p><p>Pravila su jednostavna, stanete se u položaj planka s dlanovima na podu malo širim od širine ramena. Stisnite trbušnjake kao da držite plank. Zatim savijte laktove natrag pod kutom od 45 stupnjeva kako biste spustili tijelo prema podu, pauzirajući tek kad se prsa nalaze ispod visine lakta. Napravite osam do 15 ponavljanja, po tri puta.</p><p> Ako ste u tome početnik i zaista vam je teško biti u toj poziciji, slobodno se spustite na koljena i onda radite ovu vježbu. To je samo prilagođena verzija skleka. Radi se o tome da standardnim sklekom podižete oko 66 posto tjelesne težine, a kada ga radite na koljenima, onda dižete oko 53 posto tjelesne težine.</p><p>Također možete probati raditi i sklekove držeći ruke na povišenoj površini kao što je kutija ili klupa - na taj ćete način smanjiti opterećenje na gornjem dijelu tijela. Bez obzira koju površinu koristili, ključno je da držite svoje tijelo u ravnoj liniji od ramena do bokova - baš kao u planku ili klasičnom skleku.</p><p>Treba samo pripaziti da laktovi budu čvrsti, da vrat mora biti 'neutralan', a vi trebate gledati prema podu i ne dizati glavu, niti gurati glavu. Osim toga, kukovi i donji dio leđa ne smiju naginjati prema podu. </p>