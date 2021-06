Kad se lice znoji, dosta toga 'curi' s njega, stoga formula mora biti nešto kompaktnija.

- U tom slučaju najbolje su formule na voštanoj bazi, provjerite što piše na listi sastojaka, to su one gušće formule. No, nemojte lice zagušiti s više slojeva, sve skupa na koži neka bude lagano - komentirala je vizažistica Jillian Dempsey za Byrdie.

Predlaže fokus na olovke za oči i korektore te blage podloge. Idealno je ujednačiti kožu lica korektorom, tek mjestimično te ostatak ostaviti da diše.

Ljetne su podloge ionako lakše, tako da je lako izabrati nešto što neće zatvoriti pore.

Od rumenila predlaže ona kremasta, koja često imaju voštanu bazu. Dempsey ističe da neće kliziti i nestati s lica.

Općenito, cijeni kremaste formule, a osim rumenila dolaze i u obliku sjenila te mekanih olovaka.