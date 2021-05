Drugačije - to smo mi jer ponavljanje nema smisla. Tako je svoj novootvoreni restoran Inst@food na zagrebačkoj Kajzerici opisao vlasnik Domagoj Delač koji u svojoj ponudi ima naizgled 'basic' hranu - pizzu, burgere i palačinke, no ipak se spojilo nespojivo poput domaće francuske salate u burgeru.

POGLEDAJTE VIDEO: Zavirite u drugačiju ponudu restorana Inst@food

Domagoj, koji se inače bavi konzaltingom, ljubitelj je hrane te je za svoj gušt otvorio restoran u kojem želi ponuditi svima najdražu hranu, ali na hrvatski način. Oko sebe je okupio vrhunsku ekipu, umrežio se s dobrim mesarima iz mesnice Antonio u Savskom Gaju koji rade odlične pljeskavice i s pekarom Marijanom iz Dugog Sela koji mu priprema vrhunsko tijesto za pizzu u stilu Napoletane od zero zero brašna.

Tijesto je tanko i mekano na sredini, dok su rubovi deblji i prhki. Za razliku od stila Romane, tanko tijesto po kojem se odlikuje Napoletana sve je traženiji gastro trend koji osvaja ljubitelje poznatog talijanskog specijaliteta.

- Ideju da se okrenemo takvom tijestu dao mi je moj bratić Robertto Fabijančić-Beli. I zaista, ljudima je takvo tijesto ukusnije - smatra Domagoj.

Kako je sve, kaže Domagoj, rađeno prema afinitetima domaćih ljudi, za razliku od klasičnih sastojaka koju Napoletana nudi - rajčice, mozzarella i bosiljak, on u svojoj ponudi ima osam različitih vrsta pizze s različitim dodacima.

- Koristimo samo najkvalitetnije svježe sastojke. Za pizzu su rezervirane rajčice San Marzano, mozzarella fior di latte, Kalamata masline i drugi vrhunski sastojci s obzirom na vrstu - kaže Domagoj.

Tako se na slavonskoj pored kulena može naći luk karameliziran u pivu, na zagrebačkoj vratina i vrhnje, na istarskoj pršut i ulje od tartufa, na dalmatinskoj tuna, kapari i limun, a na zagorskoj špek i kukuruz. Na meniju je i veganska s dimljenim tofuom. Tu je i klasična sa šunkom i šampinjonima te s 4 vrste sira - mozzarella, gauda, cheddar i brie. Cijene pizze se kreću između 60 i 69 kuna.

Ono što svakako omiljeno našim ljudima to je bezvremenska francuska salata, a Domagoj ju je vješto ukomponirao u svoj Zagrebački burger.

- Francusku radimo sami po receptu moje šogorice iz Duge Rese - kaže Domagoj.

Kao i pizza, burgeri se pripremaju samo od najboljih sastojaka. Između brioche peciva nađu se 180 gramske pljeskavice s 80 posto junetine i 20 posto junećeg loja. Osam je vrsta, kao i kod pizze. Umake radi sam, a posebno je dobar onaj aioli umak u istarskom burgeru. Zagorski burger svoj je naziv dobio po suhim šljivama koje se odlično stapaju s guacamole umakom, jer zašto ne? Spoj okusa je jedinstven.

Svatko je u timu zadužen za nešto, Elizabeta za palačinke, Matija za burgere, Marko za pizzu, dok vesele cure Katarina i Jasmina poslužuju goste.

Djeca svakako najviše vole pojesti pileće medaljone i pržene krumpiriće, a u ponudi su i dvije vrste toplih sendviča s piletinom, no svakako je važno napomenuti da se radi o mesu batka i zabatka koje sendviču daje sočniju notu. Za ljubitelje slatkog, tu su palačinke koje gost slaže sam po svom ukusu. Od nadjeva, preljeva do dodataka ponuda je bogata. Mi smo prema prijedlogu isprobali kombinaciju marmelade i Linolade s hrpom dodataka poput čokoladnih bombona, banane i preljeva od vanilije. Okus je savršen, a ova palačinka svojim izgledom i bogatstvom osvojit će i one najizbirljivije.

- Cilj nam je da se ovdje gosti osjećaju ugodno i da se pritom fino najedu - kaže Domagoj koji s velikim osmijehom dočekuje svakog gosta i svojoj se ekipi rado pridruži u kuhinji, marljivo zasuče rukave i baca se na pripremu.