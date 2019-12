Za skidanje mrlja od laka za nokte s poda treba vam šećer

Kaže kako je ovaj trik naučila promatrajući trgovce u kozmetičkoj prodavaonici u SAD-u, prenosi The Sun.

- Danas sam bila u shoppingu u Ulti i trgovkinja je prolila lak za nokte. Odmah je počela nasipavati šećer na mrlju. Jeste li znali da se zbog šećera lak pretvara u grudice i možete ga odmah pomesti s poda? Ne trebate ribati. Gdje je taj savjet bio čitavog mog života - zapitala se ona.

Post je podijelila u grupi Mrs Hinch Made Me Do It, a oduševljene mame jedva su dočekale njezin savjet.

- Sjetit ću se ovoga sljedeći put kad moje cure pokušaju nalakirati nokte, tepih, pod i kauč, napisala je čitateljica.

- Wow, nisam imala pojma o ovome, od sad ću definitivno koristiti šećer, dodala je druga.

- Sjajan savjet. I definitivno je bolji od acetona. Hvala, dodala je treća.

Čini se da savjet doista djeluje jer su ga iskušali neki blogeri koji se bave čišćenjem, a blogerica Katie Berry kazala je kako obična sol ima isti učinak. Pojasnila je kako djeluje i na odjeći te na tapeciranom namještaju, ali da u tom slučaju mrlju valja skupiti papirnatim ručnicima.

