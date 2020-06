Za zdravlje i okus: Liječnica kaže da luk treba staviti u svako jelo

Luk je osnovna namirnica svake svjetske kuhinje i trebao bi biti osnovna namirnica za naše zdravlje, kaže liječnica koja smatra da bi ga trebalo jesti svakodnevno jer su njegove dobrobiti nevjerojatne

<p>Luk se obično ili voli ili mrzi, bilo da je sirov, pirjan, pečen ili čak ukiseljen, a njegov je okus doista specifičan, kao što je uostalom i primjena. </p><p>Pogledajte video:</p><p>Egipćani su ga čak i štovali te su smatrali da njegov oblik i koncentrični krugovi predstavljaju vječnost, dok su ga Grci često jeli jer su vjerovali da čisti krv od toksina što je danas potvrđeno mnogim studijama, kao i njegova druga ljekovita djelovanja.</p><p>Bez obzira što nam često tjera suze na oči i daje zadah nakon jela, bez luka bi brojna jela bila prazna. To smatra i liječnica opće medicine Cate Shanahan, koja navodi niz razloga zbog kojih bi ovo podcijenjeno povrće trebalo stavljati u svaki obrok koji možete.</p><h2>Zašto luk?</h2><p>Nije tajna da se luk može pohvaliti nekim prilično impresivnim zdravstvenim blagodatima. Najznačajnije je što je bogat antioksidansima poput vitamina C i B, koji uništavaju slobodne radikale. Također sadrži i probiotska vlakna, što pomaže u održavanju zdravih bakterija u probavnom sustavu, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/why-this-md-says-onions-should-be-in-all-your-meals">Mind&Body; Green.</a></p><p>Osim toga, brojna zdravstvena istraživanja su otkrila da je luk povezan s manjim rizikom od karcinoma dojke, a njegovi nutrijenti općenito pokazuju antikancerogena svojstva.</p><p>U pogledu vrsta luka (crveni, žuti, bijeli ili zeleni), udio antioksidansa varira u svakom od njih te se smatra kako je crveni najzdraviji. Ipak, s niti jednom vrstom u obroku nećete pogriješiti, ističe Shanahan.</p><p>To nad vodi i do sljedećeg razloga zašto ona obožava luk - prisutan je u svakoj svjetskoj kuhinji jer daje bogatstvo svim jelima. Bilo da se radi o mesnim jelima, povrću, zalihama, gulašima i salatama, vjerojatno je da je luk negdje unutra, jer je kao namirnica odličan za nadopunjavanje okusa.</p><p>Naposljetku, luk se ponajprije preporučuje srčanim bolesnicima jer njegovi sastojci sprečavaju gomilanje trombocita i ubrzavaju proces razgradnje ugrušaka. Luk smanjuje i rizik od povišenog krvnog tlaka, a ima i antivirusna te antibiotska svojstva te regulira šećer u krvi.</p>