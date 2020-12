Zdravstveni stručnjaci su dokazali kako gubitak viška kilograma, ako to radite na zdrav način, doprinosi manjem riziku obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa te ostalih kroničnih bolesti povezanih s pretilošću, piše News18.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Tomislav Lubenjak vježba s bakom

No ljudi često smatraju da je kilograma teže izgubiti kako stare, osobito ako to misle napraviti uz pomoć pravilne prehrane i redovite tjelovježbe.

Zašto je gubitak važan u svakoj dobi?

Predrasude su razlog zbog kojeg ljudi misle da je debljanje i razvoj bolesti povezanih s debljinom nemoguće izbjeći u starijoj dobi jer se održavanje zdrave težine smatra nemogućom misijom. Ipak, kad je riječ o dijabetesu, visokom tlaku, smanjenoj mobilnosti i drugim tegobama koje nastaju iznad 50. godine, ljudi vjeruju kako se u starijoj dobi na njih ne može utjecati prehranom ili čak smatraju da je gubitak kilograma u starijoj dobi nezdrav.

No studije su pokazale da namjerni gubitak viška kilograma u dobi od 60 godina donosi niz benefita za zdravlje, dok onaj nenamjerni gubitak može biti pokazatelj neke ozbiljnije bolesti. Studiju je objavio časopis Current Obesity Reports 2015. godine, a rezultati sugeriraju da su ispitanici stariji od 60 godina uspješno izgubili višak kilograma zahvaljujući prehrani i tjelovježbi. To je utjecalo na njihovu pokretljivost, brzinu hodanja, upravljanje bolnim stanjima te smanjenom krhkošću i boljim sociokognitivnim ponašanjem.

Gubitak kilograma iznad 60 godina

To jasno dokazuje da je gubitak viška kilograma podjednako važan u tridesetima kao i u šezdesetima, a može voditi do bolje kvalitete života. Nova studija koju je objavio Clinical Endocrinology navodi kako u vezi mršavljenja u starijoj dobi postoje mnoge zablude, a tvrde kako je gubitak viška kilograma moguće postići u svakoj životnoj dobi.

Studija je uključila 242 ispitanika koje su pratili od 2005. do 2016. godine. Podijelili su ih u dvije skupine te su u jednoj bili ispitanici mlađi od 60 godina, a u drugoj oni stariji od 60 godina. Svi su se registrirali u Nacionalnoj zdravstvenoj službi kao korisnici programa za mršavljenje u podjednakom trajanju od 33 do 45 mjeseci.

Znanstvenici su ustanovili da su ispitanici mlađi od 60 godina u tom razdoblju uspjeli skinuti 6,9 posto tjelesne težine uz pomoć programa koje su pohađali, dok su oni stariji od 60 godina izgubili 7,3 posto tjelesne težine.

Kako skinuti kile u starijoj dobi?

Stoga je jasno da se uz dobar životni stil i kvalitetne programe koji uključuju promjene u prehrani te u fizičkoj aktivnosti mogu promijeniti brojke na vagi. Savjeti za starije koji žele skinuti višak kilograma odnose se prije svega na prehrambene navike.

Uključite više voća, povrća, cjelovitih žitarica, sjemenki i orašida u prehranu. Dijetalna vlakna neće pripomoći samo gubitku kilograma nego i zdravijoj probavi. Izbjegavajte zaslađene napitke i lošu hranu, no to se zlatno pravilo odnosi na sve dobne skupine podjednako. Vježbajte najmanje 30 minuta na dan, a u to se ubrajaju aktivnosti poput vrtlarenja koje se smatra umjerenom tjelovježbom koja poboljšava raspoloženje. Pijte puno tekućine i unosite dovoljne količine proteina. Voda i proteini pružaju osjećaj sitosti te pomažu izgradnji mišićne mase.

Imajte na umu da valja izbjegavati aktivnosti kod kojih postoji rizik od padova. Za ljude u dobi iznad 60 godina sigurnim aktivnostima se smatraju šetnja ili vrtlarenje, no ako želite postići više, potražite pomoć iskusnog osobnog trenera ili drugog stručnog osoblja.