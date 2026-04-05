Zaboravite klasični Uskrs: Generacija Z uvodi svoja pravila

Uskrs kakav poznajemo polako nestaje? Za generaciju Z to više nije blagdan pravila, nego osobnih izbora, od sadržaja koji dijele do vrijednosti koje promoviraju i sve češće poziv na društvenu odgovornost. To najbolje pokazuje zajednica Crew, čiji TikTok kreatori kroz svoje objave vezane za Uskrs otkrivaju jednu drugačiju, autentičniju stranu blagdana.

Niko: Online sadržaj koji povezuje

Kreator Niko Knezović u svom videu otvara pitanje koje mnogi prešućuju i jasno secira razliku između generacija. Dok stariji Uskrs doživljavaju kroz tradiciju i obiteljske ručkove, danas ga mladi obilježavaju kroz druženje, ali i sadržaj koji dijele online.

U njegovom pristupu vidi se upravo ta dinamika: Uskrs kao trenutak povezivanja, ali i kao sadržaj koji se stvara i dijeli, bez pravila. Tradicija se ne gubi – ona se prilagođava generaciji koja živi drugačijim tempom.

Petra: Ljubav i odgovornost

Petra Urlić donosi potpuno drugačiju emociju. U njezinoj priči vezanoj za blagdan fokus nije na dekoracijama ni hrani, nego na ljubavi i odgovornosti. Nakon što je udomila psa, pokazuje kako blagdani dobivaju novo značenje, dijeljenje trenutaka s nekim tko je prije bio napušten. U vremenu u kojem su skloništa puna, njezina poruka prelazi granice osobne priče i postaje poziv na promjenu.

Filip: Realna stvarnosti

Filip Janeš kojeg prati gotovo 200 tisuća ljudi, s druge strane, razbija mit savršenog blagdana. U pokušaju tradicionalne tehnike ukrašavanja jaja voskom, njegov proces izgleda daleko od „Instagram estetike“.

Rezultat nije savršen – ali upravo to i čini njegov video bliskim i stvarnim. Gen Z ne uljepšava stvarnost, nego je dijeli onakvom kakva jest.

Laura: Bez bacanja hrane

A omiljena gastro kreatorica Laura Bais, odlučila je ponuditi rješenje koje ima i praktičnu i ekološku vrijednost. Nakon blagdana često ostaje višak kuhanih jaja, a Laura pokazuje kako ih pretvoriti u konkretno jelo – bez bacanja. Kuhana jaja oblože se začinjenim mljevenim mesom, zatim se paniraju i peku u pećnici oko 30 minuta na 200 °C, dok ne postanu zlatno-smeđa.

#kuhanajaja #recept #meso ♬ Food Funk10431 - SonicMusic @tikvica_food Ako se pitaš što s kuhanim jajima nakon Uskrsa, imam rješenje! 🥚 Evo jednostavan recept za škotska jaja! 😊 Ako želiš viđati više zdravijih recepata, zaprati profil 🤗 ✅SASTOJCI: 750 g mljevene svinjetine 2 žličice luka u granulama 1 žličica češnjaka u granulama 1 i pol žličica soli 1/2 žličice papra 1 žlica sitno sjeckanog peršina 2 žličice senfa 5 kuhanih jaja malo brašna za uvaljati jaja 1 umućeno jaje 1/2 šalice krušnih mrvica malo ulja ✅UPUTE: 1. U zdjeli dobro pomiješajte mljevenu svinjetinu, luk i češnjak u granulama, sol, papar, sitno sjeckani peršin i senf. Smjesu mijesite rukama dok ne postane kompaktna. 2. Mesnu smjesu podijelite na 5 jednakih dijelova. 3. Tvrdo kuhana jaja ogulite i svako lagano uvaljajte u malo brašna (to pomaže da se meso bolje zalijepi za jaje). 4. Svaku lopticu od mesa stisnite na plastičnu foliju ili vrećicu (poput pljeskavice), na sredinu stavite jaje i pažljivo ga omotajte mesom, pazeći da nigdje nema rupa. 5. Tako pripremljena jaja prvo umočite u umućeno jaje, a zatim bogato uvaljajte u krušne mrvice. 6. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje i malo ga nauljite (ili poprskajte uljem u spreju). 7. Važna napomena: Iako se škotska jaja tradicionalno prže nekoliko minuta u dubokom ulju kako bi bila hrskava, ja sam se odlučila za zdraviju varijantu te sam ih lagano poprskala uljem, pa pekla 30 minuta u pećnici zagrijanoj na 200 stupnjeva, dok nisu poprimila zlatno-smeđu boju. ✅MAKRONUTRIJENTI (u 1 od 5 porcija): Kalorije: 535 kcal Proteini: 34 g Masti: 38 g Ugljikohidrati: 12 g #Uskrs

Lakša su verzija klasičnih škotskih jaja jer se ne prže u dubokom ulju – a idealna su za iskoristiti ostatke nakon Uskrsa. Recept koji spaja praktičnost i održivost – dvije vrijednosti koje Gen Z sve češće stavlja u fokus.

I upravo u toj slobodi reinterpretacije tradicije leži nova vrijednost. Uskrs danas više nije pitanje kako se slavi, nego zašto – i što time želimo poručiti.