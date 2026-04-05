Nestaje li pomalo Uskrs kakav poznajemo? Niko Knezović, Petra Urlić, Filip Janš i Laura Bais - pripadnici Z generacije primjr su novih poglda na blagdan i novih običaja
Zaboravite klasični Uskrs: Generacija Z uvodi svoja pravila
Uskrs kakav poznajemo polako nestaje? Za generaciju Z to više nije blagdan pravila, nego osobnih izbora, od sadržaja koji dijele do vrijednosti koje promoviraju i sve češće poziv na društvenu odgovornost. To najbolje pokazuje zajednica Crew, čiji TikTok kreatori kroz svoje objave vezane za Uskrs otkrivaju jednu drugačiju, autentičniju stranu blagdana.
Niko: Online sadržaj koji povezuje
Tradicija se samo malo prilagođava novim generacijama
Kreator Niko Knezović u svom videu otvara pitanje koje mnogi prešućuju i jasno secira razliku između generacija. Dok stariji Uskrs doživljavaju kroz tradiciju i obiteljske ručkove, danas ga mladi obilježavaju kroz druženje, ali i sadržaj koji dijele online.
U njegovom pristupu vidi se upravo ta dinamika: Uskrs kao trenutak povezivanja, ali i kao sadržaj koji se stvara i dijeli, bez pravila. Tradicija se ne gubi – ona se prilagođava generaciji koja živi drugačijim tempom.
Petra: Ljubav i odgovornost
Dijeljenje trenutaka sa životinjom koja je bila napuštena
Petra Urlić donosi potpuno drugačiju emociju. U njezinoj priči vezanoj za blagdan fokus nije na dekoracijama ni hrani, nego na ljubavi i odgovornosti. Nakon što je udomila psa, pokazuje kako blagdani dobivaju novo značenje, dijeljenje trenutaka s nekim tko je prije bio napušten. U vremenu u kojem su skloništa puna, njezina poruka prelazi granice osobne priče i postaje poziv na promjenu.
Filip: Realna stvarnosti
Nesavršnosti daju ralan dojam
Filip Janeš kojeg prati gotovo 200 tisuća ljudi, s druge strane, razbija mit savršenog blagdana. U pokušaju tradicionalne tehnike ukrašavanja jaja voskom, njegov proces izgleda daleko od „Instagram estetike“.
Rezultat nije savršen – ali upravo to i čini njegov video bliskim i stvarnim. Gen Z ne uljepšava stvarnost, nego je dijeli onakvom kakva jest.
Laura: Bez bacanja hrane
Recept koji spaja praktično i održivo
A omiljena gastro kreatorica Laura Bais, odlučila je ponuditi rješenje koje ima i praktičnu i ekološku vrijednost. Nakon blagdana često ostaje višak kuhanih jaja, a Laura pokazuje kako ih pretvoriti u konkretno jelo – bez bacanja. Kuhana jaja oblože se začinjenim mljevenim mesom, zatim se paniraju i peku u pećnici oko 30 minuta na 200 °C, dok ne postanu zlatno-smeđa.
Lakša su verzija klasičnih škotskih jaja jer se ne prže u dubokom ulju – a idealna su za iskoristiti ostatke nakon Uskrsa. Recept koji spaja praktičnost i održivost – dvije vrijednosti koje Gen Z sve češće stavlja u fokus.
I upravo u toj slobodi reinterpretacije tradicije leži nova vrijednost. Uskrs danas više nije pitanje kako se slavi, nego zašto – i što time želimo poručiti.
