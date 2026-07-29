Posljednjih godina sve veću popularnost, osim korejske kozmetike, dobiva i korejski makeup, koji se temelji na prozračnim formulama, nježnim tonovima i izgledu 'vaša koža, samo bolje'
Zaboravite tešku šminku: Korejski makeup osvaja svijet, a sada stiže i kod nas
Korejska kozmetika posljednjih je godina postala globalni fenomen zahvaljujući spoju inovativnih formula, kvalitetnih sastojaka i drugačijeg pristupa ljepoti. Umjesto teškog prekrivanja, fokus stavlja na zdrav izgled kože, prirodan sjaj i proizvode koji istovremeno njeguju i uljepšavaju.
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Upravo su taj pristup, lagane teksture i 'clean girl' estetika - svježa, njegovana koža i diskretan makeup - osvojili korisnike diljem svijeta.
Posljednjih godina sve veću popularnost dobiva i korejski makeup, koji se temelji na prozračnim formulama, nježnim tonovima i izgledu 'vaša koža, samo bolje'.
Trend dodatno šire društvene mreže poput TikToka i Instagrama, gdje su popularni izgled 'glass skin', prirodno rumeni obrazi i sjajne usne. Taj val nije zaobišao ni Hrvatsku, gdje interes za korejskom kozmetikom i makeupom sve više raste.
Kupci danas traže proizvode koji ne skrivaju lice, nego naglašavaju prirodnu ljepotu, a upravo je spoj njege, inovacije i minimalističkog izgleda je ono što korejske beauty brendove čini toliko privlačnima.
Stiže nam Hince
Divote Cosmetics, platforma poznata po pažljivo odabranoj korejskoj clean kozmetici na hrvatskom tržištu, nakon godina posvećenih njezi kože, prvi put širi svoju ponudu na makeup kategoriju, a prvi brend koji nam stiže u Hrvatsku je Hince - kultni korejski makeup brend poznat po minimalističkoj estetici, kvalitetnim formulacijama i filozofiji prirodnog naglašavanja individualne ljepote.
Dolazak Hincea označava važan korak za Divote, koji je od početka svoju ponudu gradio oko pažljivo biranih proizvoda i brendova koji dijele istu filozofiju - manje je više, a ljepota ne znači prikrivanje, nego isticanje onoga što već postoji.
Priča o dolasku Hincea u Divote ponudu počela je prije dvije godine tijekom poslovnog putovanja u Koreju. Nakon prvog kontakta razvila se ideja o suradnji koja se nije temeljila samo na poslovnoj prilici, već na sličnom pogledu na ljepotu i njegu kože.
Hince je prepoznat kao prirodan nastavak Divote filozofije - brend koji ne slijedi kratkotrajne trendove, već stvara proizvode koji omogućuju osobni izraz i naglašavaju ono što je već prisutno.
Hince - makeup koji prati osobni stil
Hince je korejski makeup brend koji se istaknuo minimalističkim dizajnom i proizvodima koji omogućuju prilagodbu intenziteta – od suptilnog dnevnog izgleda do izraženijeg makeupa za posebne prilike.
Filozofija brenda temelji se na ideji da šminka nije alat za stvaranje unaprijed zadanog izgleda, nego način izražavanja raspoloženja, karaktera i osobnog stila.
U ponudi se nalaze proizvodi koji naglašavaju prirodnu ljepotu - od proizvoda za usne i obraze do makeupa koji koži daje svjež, zdrav izgled.
Prvo predstavljanje Hincea bilo je u showroomu Fioru u Splitu, čime je simbolično započelo novo poglavlje Divote priče.
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