Zaboravite tešku šminku: Korejski makeup osvaja svijet, a sada stiže i kod nas

Korejska kozmetika posljednjih je godina postala globalni fenomen zahvaljujući spoju inovativnih formula, kvalitetnih sastojaka i drugačijeg pristupa ljepoti. Umjesto teškog prekrivanja, fokus stavlja na zdrav izgled kože, prirodan sjaj i proizvode koji istovremeno njeguju i uljepšavaju.

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Upravo su taj pristup, lagane teksture i 'clean girl' estetika - svježa, njegovana koža i diskretan makeup - osvojili korisnike diljem svijeta.

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Posljednjih godina sve veću popularnost dobiva i korejski makeup, koji se temelji na prozračnim formulama, nježnim tonovima i izgledu 'vaša koža, samo bolje'.

Trend dodatno šire društvene mreže poput TikToka i Instagrama, gdje su popularni izgled 'glass skin', prirodno rumeni obrazi i sjajne usne. Taj val nije zaobišao ni Hrvatsku, gdje interes za korejskom kozmetikom i makeupom sve više raste.

Kupci danas traže proizvode koji ne skrivaju lice, nego naglašavaju prirodnu ljepotu, a upravo je spoj njege, inovacije i minimalističkog izgleda je ono što korejske beauty brendove čini toliko privlačnima.

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Stiže nam Hince

Divote Cosmetics, platforma poznata po pažljivo odabranoj korejskoj clean kozmetici na hrvatskom tržištu, nakon godina posvećenih njezi kože, prvi put širi svoju ponudu na makeup kategoriju, a prvi brend koji nam stiže u Hrvatsku je Hince - kultni korejski makeup brend poznat po minimalističkoj estetici, kvalitetnim formulacijama i filozofiji prirodnog naglašavanja individualne ljepote.

Dolazak Hincea označava važan korak za Divote, koji je od početka svoju ponudu gradio oko pažljivo biranih proizvoda i brendova koji dijele istu filozofiju - manje je više, a ljepota ne znači prikrivanje, nego isticanje onoga što već postoji.

Foto: PROMO

Priča o dolasku Hincea u Divote ponudu počela je prije dvije godine tijekom poslovnog putovanja u Koreju. Nakon prvog kontakta razvila se ideja o suradnji koja se nije temeljila samo na poslovnoj prilici, već na sličnom pogledu na ljepotu i njegu kože.

Hince je prepoznat kao prirodan nastavak Divote filozofije - brend koji ne slijedi kratkotrajne trendove, već stvara proizvode koji omogućuju osobni izraz i naglašavaju ono što je već prisutno.

Foto: PROMO

Hince - makeup koji prati osobni stil

Hince je korejski makeup brend koji se istaknuo minimalističkim dizajnom i proizvodima koji omogućuju prilagodbu intenziteta – od suptilnog dnevnog izgleda do izraženijeg makeupa za posebne prilike.

Foto: PROMO

Filozofija brenda temelji se na ideji da šminka nije alat za stvaranje unaprijed zadanog izgleda, nego način izražavanja raspoloženja, karaktera i osobnog stila.

U ponudi se nalaze proizvodi koji naglašavaju prirodnu ljepotu - od proizvoda za usne i obraze do makeupa koji koži daje svjež, zdrav izgled.

Prvo predstavljanje Hincea bilo je u showroomu Fioru u Splitu, čime je simbolično započelo novo poglavlje Divote priče.