Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Lagano i prirodno

Zaboravite tešku šminku: Korejski makeup osvaja svijet, a sada stiže i kod nas

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 3 min
Zaboravite tešku šminku: Korejski makeup osvaja svijet, a sada stiže i kod nas
8
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Posljednjih godina sve veću popularnost, osim korejske kozmetike, dobiva i korejski makeup, koji se temelji na prozračnim formulama, nježnim tonovima i izgledu 'vaša koža, samo bolje'

Admiral

Korejska kozmetika posljednjih je godina postala globalni fenomen zahvaljujući spoju inovativnih formula, kvalitetnih sastojaka i drugačijeg pristupa ljepoti. Umjesto teškog prekrivanja, fokus stavlja na zdrav izgled kože, prirodan sjaj i proizvode koji istovremeno njeguju i uljepšavaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Beckham se našminkao pa otkrio: 'Ovo je moja tajna blistavog izgleda' 00:41
Beckham se našminkao pa otkrio: 'Ovo je moja tajna blistavog izgleda' | Video: 24sata/Video

Upravo su taj pristup, lagane teksture i 'clean girl' estetika - svježa, njegovana koža i diskretan makeup - osvojili korisnike diljem svijeta.

Foto: PROMO

Posljednjih godina sve veću popularnost dobiva i korejski makeup, koji se temelji na prozračnim formulama, nježnim tonovima i izgledu 'vaša koža, samo bolje'.

BEAUTY TRIKOVI Vizažisti: 'Ovih 16 stvari morate imati ako želite izgledati mlađe'
Vizažisti: 'Ovih 16 stvari morate imati ako želite izgledati mlađe'

Trend dodatno šire društvene mreže poput TikToka i Instagrama, gdje su popularni izgled 'glass skin', prirodno rumeni obrazi i sjajne usne. Taj val nije zaobišao ni Hrvatsku, gdje interes za korejskom kozmetikom i makeupom sve više raste.

Kupci danas traže proizvode koji ne skrivaju lice, nego naglašavaju prirodnu ljepotu, a upravo je spoj njege, inovacije i minimalističkog izgleda je ono što korejske beauty brendove čini toliko privlačnima.

Foto: PROMO

Stiže nam Hince

Divote Cosmetics, platforma poznata po pažljivo odabranoj korejskoj clean kozmetici na hrvatskom tržištu, nakon godina posvećenih njezi kože, prvi put širi svoju ponudu na makeup kategoriju, a prvi brend koji nam stiže u Hrvatsku je Hince - kultni korejski makeup brend poznat po minimalističkoj estetici, kvalitetnim formulacijama i filozofiji prirodnog naglašavanja individualne ljepote.

Preziru ih Ovo su ženski beauty trendovi koji su muškarcima antipatični
Ovo su ženski beauty trendovi koji su muškarcima antipatični

Dolazak Hincea označava važan korak za Divote, koji je od početka svoju ponudu gradio oko pažljivo biranih proizvoda i brendova koji dijele istu filozofiju - manje je više, a ljepota ne znači prikrivanje, nego isticanje onoga što već postoji.

Foto: PROMO

Priča o dolasku Hincea u Divote ponudu počela je prije dvije godine tijekom poslovnog putovanja u Koreju. Nakon prvog kontakta razvila se ideja o suradnji koja se nije temeljila samo na poslovnoj prilici, već na sličnom pogledu na ljepotu i njegu kože.

Hince je prepoznat kao prirodan nastavak Divote filozofije - brend koji ne slijedi kratkotrajne trendove, već stvara proizvode koji omogućuju osobni izraz i naglašavaju ono što je već prisutno.

Foto: PROMO

Hince - makeup koji prati osobni stil

Hince je korejski makeup brend koji se istaknuo minimalističkim dizajnom i proizvodima koji omogućuju prilagodbu intenziteta – od suptilnog dnevnog izgleda do izraženijeg makeupa za posebne prilike.

Foto: PROMO

Filozofija brenda temelji se na ideji da šminka nije alat za stvaranje unaprijed zadanog izgleda, nego način izražavanja raspoloženja, karaktera i osobnog stila.

U ponudi se nalaze proizvodi koji naglašavaju prirodnu ljepotu - od proizvoda za usne i obraze do makeupa koji koži daje svjež, zdrav izgled.

Prvo predstavljanje Hincea bilo je u showroomu Fioru u Splitu, čime je simbolično započelo novo poglavlje Divote priče.

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skriveni talenti svih znakova Zodijaka: Lavovi su organizatori i vođe, Strijelci motivatori...
SVAKI JE U NEČEMU JAK

Skriveni talenti svih znakova Zodijaka: Lavovi su organizatori i vođe, Strijelci motivatori...

Iako mnogi ljudi vjeruju da je njihov horoskopski znak samo osnova za razumijevanje njihove osobnosti, svaki znak skriva i posebne talente koji nisu odmah očiti
FOTO Roditelji je prepoznali na internetu – učiteljica dobila otkaz zbog provokativnih fotki!
TAJNI PROFIL

FOTO Roditelji je prepoznali na internetu – učiteljica dobila otkaz zbog provokativnih fotki!

Učiteljica iz Italije, 29-godišnja Elena Maraga, ostala je bez posla nakon što su roditelji njezinih učenika prepoznali njezine fotografije na internetu i prijavili je školi
FOTO Zavirite u vruće prizore: Zanosna Australka otkrila sve, traži dečka iz inozemstva...
POSEBNA PRIVLAČNOST

FOTO Zavirite u vruće prizore: Zanosna Australka otkrila sve, traži dečka iz inozemstva...

Kirra Schofield, 26-godišnja Australka, otkrila je kako u životu nikada nije izašla s muškarcem iz svoje domovine, jer njezino srce, i pogled, pripadaju Britancima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026