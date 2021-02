I na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o kvaliteti zraka u Hrvatskoj moglo se iščitati podatke o lošoj kvaliteti zraka, no službenih priopćenja o tome iz HZJZ nije bilo.

Prema tim podacima, na mjernoj stanici Zagreb-3, u naselju Dugave, danas u 10 sati izmjerena je razina lebdećih čestica PM-10 od 133.03, zbog čega je indeks kvalitete zraka označen kao vrlo loš. Istodobno, na mjernoj stanici Zagreb-1 kod dvorane Lisinski izmjerena je razina PM-10 čestica od 64.48, zbog čega je indeks kvalitete zraka na tom području također označen kao loš.

Još tri hrvatska grada imala su lošu kvalitetu zraka, i to Koprivnica i Kutina izuzetno lošu, a Slavonski Brod vrlo lošu, navodi se na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

- Ovih dana imamo zagađenje PM10 i PM2,5 u skoro cijeloj Europi pojašnjava - Marko Marić, voditelj Laboratorija za zrak, buku i ostale mikroklimatske uvjete u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, koji nam je poslao snimku stanja u cijeloj Europi, sa stranica Europske agencije za okoliš.

Unatoč tome, u petak nije bilo posebnih upozorenja da se građani trebaju posebno čuvati.

- Povećane vrijednosti PM 2,5 i PM10 bilježi se više puta tijekom godine, no treba promatrati i razdoblje tijekom kojega ta izloženost traje i razumjeti o kakvim je vrijednostima riječ. Naime, ako usporedite ove podatke o PM 64 na postaji Zagreb 1, to je loša kvaliteta zraka, no granica je 50 i nije riječ o tako velikom povišenju. S druge strane, na postaji Zagreb 3, u Dugavama, indeks 133 jest visok, no ako razdoblje izloženosti nije dugo, to neće izazvati ozbiljne posljedice po zdravlje. Naravno da bi bilo idealno da ne prelazimo idealne vrijednosti, ali nekoliko sati te izloženosti neće odmah bitno utjecati na zdravlje - kaže dr. Pavle Jeličić, voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Zbog toga i nema posebnih upozorenja za građane.

- Da bismo shvatili o kakvom je riziku riječ, treba reći da svatko tko će ovo pročitati, pa onda zapaliti jednu cigaretu, s tom cigaretom unosi oko PM 500 čestica zagađenja, dakle višestruko više nego što je to izmjereno u petak Zagrebu. Ako popušite kutiju cigareta na dan, sami možete procijeniti što više ugrožava naše zdravlje - pojašnjava sugovornik.

Dodaje kako se povišene vrijednosti ova dva PM faktora obično bilježe u zimskom periodu, u sezoni grijanja, kada su aktivna kućna ložišta, odnosno ne treba ga povezivati sa industrijskim zagađenjem.

- To je problem na koji još uvijek ne možemo značajno utjecati, jer većina građana nema novca za prelazak na grijanje na solarni pogon, koje ne proizvodi zagađenje - dodaje.