Prema pisanju Večernjeg lista od 12. i 13. rujna 1970. u Zagrebu je u škole stranih jezika upisano oko 10.000 kandidata, čak desetak puta više nego prethodnih godina
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Zagrepčani su navalili u škole stranih jezika, uče njemački
Čitanje članka: 1 min
Poznato je da su mali narodi marljiviji od onih velikih u učenju stranih jezika, pogotovo onih "svjetskih". Iako se naša zemlja ubraja u srednje po veličini europske države, po znanju stranih jezika zacijelo smo "velesila" - piše Večernji list od 12. rujna 1970. godine, pod naslovom "Poliglotski bum".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku