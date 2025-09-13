Obavijesti

Zagrepčani su navalili u škole stranih jezika, uče njemački

Piše Ana Vukašinović,
Zagrepčani su navalili u škole stranih jezika, uče njemački
Foto: profimedia

Prema pisanju Večernjeg lista od 12. i 13. rujna 1970. u Zagrebu je u škole stranih jezika upisano oko 10.000 kandidata, čak desetak puta više nego prethodnih godina

Poznato je da su mali narodi marljiviji od onih velikih u učenju stranih jezika, pogotovo onih "svjetskih". Iako se naša zemlja ubraja u srednje po veličini europske države, po znanju stranih jezika zacijelo smo "velesila" - piše Večernji list od 12. rujna 1970. godine, pod naslovom "Poliglotski bum".

