- Otac je otišao kad sam imao devet godina, a majka je počela raditi dva, ponekad i tri posla kako bi sastavila kraj s krajem. Sjećam se da je odlazila otprilike u vrijeme kad sam ja ustajao za školu i često se vraćala kući u vrijeme kada sam išao spavati. Budući da tate nije bio u blizini, a moja majka toliko radila da preživimo, posao brige za mene, najmlađeg u obitelji, pao je na moju stariju sestru Melissu, sedam godina stariju od mene - prisjetio se pisac Clint Edwards, ujedno i autor na portalu Scary Mommy.

POGLEDAJTE VIDEO Odgoj djece u Danskoj:

- Bila je tada srednjoj školi i na toliko načina mi je bila druga majka. Pripremala je večeru, tjerala me da ujutro perem zube i pokušavala, ponekad neuspješno, natjerati me da dovršim domaću zadaću. Moram priznati, kad se osvrnem na to vrlo teško vrijeme, ne mogu, a da ne budem zahvalan što sam imao stariju sestru - dodao je.

Spomenuo je nedavno istraživanje ekonomista Pamele Jakiele i Owena Oziera sa Williams koledža u Massachusettsu u kojemu stoji da je imati veliku sestru ogroman poticaj za mlađu braću i sestre.

- Šest do osam godina starije sestre provode čak polovinu svoeg slobodnog vremena čuvajući mlađu braću i sestre. To dodatno vrijeme znači dodatne obrazovne dobitke za mlađe članove obitelji - pojasnila je Pamela Jakiela.

Njihovo istraživanje napravljeno je u Keniji, a objavio ju je Centar za globalni razvoj. Studija je obuhvatila gotovo 700 mališana, a proučavalo se sve, od rano razvijenog rječnika do fine motorike. Otkrili su da su djeca sa starijim sestrama u prosjeku postigla bolje rezultate, ali to baš i nije bio slučaj s djecom koja žive uz stariju braću.

Studija iz 2015. godine objavljena u časopisu 'The Journal of Marriage and Family' pokazala je kako obrazovanje majke pomaže djeci da uspiju ne samo u školi, već i u širenju akademskog znanja te modeliranju dobrih obrazovnih i socijalnih modela ponašanja.

'Kako je sve to utjecalo na moju sestru?'

Clint Edwards se zamislio nad spomenutim istraživanjem jer se sjetio svoje sestre, zapitao se kako je sve to utjecalo na nju.

- Prirodno, dok sam čitao ovu studiju, nisam se mogao ne zapitati - koliko je sve to korisno za starije sestre? Mališani sa starijom sestrom dobivaju više vremena koje se često provodi čitajući, učeći ili igrajući se. To nije malo slobodnog vremena starije sestre; to je blizu 50 posto njezinog slobodnog vremena. Imati stariju sestru često znači da mlađa braća i sestre dobivaju puno više pažnje jer postoje dvije majčine figure koje brinu za njih i podučavaju ih, ali starija sestra je opterećena tolikim odgojem mlađe djece, a to znači da ona prinosi osobnu žrtvu - prokomentirao je Clint.

Žrtva njegove sestre, napomenuo je, postajala je još očitija kad je bio bolestan.

- Harvardska ekonomistica Marcella Alsan napravila je sasvim drugačije istraživanje, promatrajući kako bolesna braća i sestre utječu na pohađanje škole starije braće i sestara. Otkrila je da, kada su mlađi bolesni, puno veća je vjerojatnost da će starija sestra izostati iz škole kako bi brinula za mlađeg brata ili sestru. S druge strane, pokazalo se da je to puno manje vjerojatno kod starije braće. I da budem iskren, kad se osvrnem na vlastito djetinjstvo, kad sam bio bolestan, moja je starija sestra ostajala kod kuće, nije išla u školu da bi brinula o meni, jer je moja majka trebala raditi - prisjetio se.

- Ne kažem da moja sestra zbog toga nije završila srednju školu, završila ju je, ali nikad nije završila fakultet, a postoji dio mene koji se pita jesam li ja za to kriv. Zapravo, ona je sada u srednjim 40-ima s odraslom djecom i vraća se u školu kako bi stekla diplomu. Ja, iako sam sedam godina sam mlađi od nje, magisterij sam završio prije gotovo 10 godina. Ona je potrošila svoje vrijeme da bi se brinula o meni i pomogla mi u edukaciji, a ja sam imao koristi od toga. Ona je tek sada, kao sredovječna odrasla osoba, počela izdvajati vrijeme za sebe - dodao je.

- Dakle, prijatelji moji, imate li stariju sestru, prestanite s tim što radite i iskoristite taj trenutak da joj zahvalite - zaključio je.