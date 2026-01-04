Obavijesti

Zaleđena brava na automobilu? Ovaj trik brzo rješava problem

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Zaleđena brava na automobilu? Ovaj trik brzo rješava problem
Foto: 123RF

Jedan od najneugodnijih prizora zimskog jutra je pokušaj otključavanja vrata automobila čija su se brave zaledile preko noći. Može uzrokovati i oštećenje brave ako se pokušavate nasilno probiti unutra

Zaleđene brave nastaju kada se u mehanizam ključa i otvora ulazi voda ili vlaga koja tokom noći zamrzne. Ponekad se to dogodi i zbog vlage u zraku koja se kondenzira u sitnim pukotinama, pa pri ledenim temperaturama stvara tanki sloj leda unutar brave. Kad pokušate ključ ubaciti u zamrznuti mehanizam, lako možete saviti ključ ili čak oštetiti unutarnje zupčanike brave.

POGLEDAJ VIDEO: 

Pokretanje videa...

Trikovi kako odlediti auto ujutro bez muke: '17 godina sam vozač i ovo sam sad prvi put saznao' 01:32
Trikovi kako odlediti auto ujutro bez muke: '17 godina sam vozač i ovo sam sad prvi put saznao' | Video: KanalRi

Osim neugodnosti pri otključavanju, riskirate i oštećenje brave - što znači skupe popravke ili zamjenu brave.

Rješenje koje djeluje brzo

Jedan stručnjak predložio je zanimljivu alternativu za odleđivanje smrznutih bravica automobila - sredstvo koje mnogi već imaju pri ruci. Prema automobilskom stručnjaku Benu Welhami, gel ili tekućina za dezinfekciju ruku može poslužiti kao brzo rješenje za odmrzavanje vrata po ledenom vremenu.

Evo kako djeluje

Sredstvo koje se nanosi izravno u bravu sadrži tvari koje snižavaju točku smrzavanja vode u ključnom mehanizmu. Kada se sprej nanese unutar brave, on u tren oka rastapa led i sprječava njegovo ponovno stvaranje na niskim temperaturama. Na taj način ključ ulazi bez poteškoća, a brave se mogu normalno koristiti čak i po vrlo niskim noćnim temperaturama.

Car frozen door lock
Foto: 123RF

Praktični koraci za odleđivanje brave

  • Pripremite sredstvo za odleđivanje — držite ga uz sebe tijekom zimskih mjeseci.
  • Usmjerite sredstvo unutar otvorene brave — ne treba puno, tek nekoliko sekundi.
  • Pričekajte trenutak da sredstvo djeluje — led će se brzo otopiti.
  • Lagano pokušajte ubaciti ključ — ako sve ide glatko, okrenite ključ i otvorite vrata.
  • Ovo rješenje jednako je djelotvorno i na brave na prtljažniku ili vratima prtljažnika.
Prevencija je najbolja zaštita

Najbolji način da izbjegnete problem sa zaleđenim bravama jest prevencija. Par jednostavnih savjeta:

  1. Koristite sprej protiv smrzavanja redovito tijekom zime.
  2. Parkirajte automobil u garaži ili ispod nadstrešnice kad je moguće.
  3. Ako znate da će temperature pasti ispod nule, nanesite sredstvo u bravu večer prije.

