Zaljubila se u 36 godina starijeg 'taticu' koji joj je kupio kuću i automobil, planiraju i vjenčanje

Damea Williams (31) nije očekivala da će se zaljubiti u Jamesa Parkera (67), kad joj je u travnju 2017. poslao poruku na Facebooku nudeći joj da bude njezin dragi tata. Frizerka po struci, bila je već umorna od 'drame' koju je prolazi s mlađim muškarcima, ili njenim vršnjacima i na svom Facebooku objavila je da traži bogatog muškarca, starijeg od 50 godina, koji bi joj financijski pomagao, kako bi bila financijski stabilna i osjećala se sigurnije u životu, prenosi Metro.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaljubila se u prijatelja svog sina

Kad se razvedeni James, tada 62-godišnjak, javio, Damea isprva nije bila sigurna u to da će biti nešto među njima, ali se počela zagrijavati za njega dok su provodili vrijeme zajedno. Često su zajedno vježbali, svaki tjedan umirovljeni marinac James izveo je Dameu na spoj, ili bi joj poslao novac ako bi bio odsutan.

Kad su Damei ukrali auto, kupio joj je Jeep od 40 tisuća funti, kako bi bila mobilna. Također, svaki tjedan su išli u šoping, gdje je Damea mogla kupiti što god poželi, upravo zahvaljujući Jamesu. S vremenom se i zaljubila u njega, pa su nekoliko mjeseci kasnije počeli 'ozbiljno izlaziti'.

Zaručili su se 2018. godine, a već iduće godine James je svojoj 'curici' kupio kuću. Kako je njihova veza napredovala, preselili su zajedno, a sada planiraju pobjeći u Las Vegas kako bi se vjenčali.

Damea, koja je podrijetlom iz Atlante kaže: Nisam očekivala da ću se zaljubiti u svog 'taticu', ali on me je natjerao da drugačije gledam na život. Poslao mi je poruku 'Ispunjavam tvoje zahtjeve i mogu i više od toga' i to me zaintrigiralo. Sad on nije samo moj dragi tatica, već i moj izabranik.

Inače, Jámes sada ima 67 godina i ima četvero djece koja su starija od Damee, no ona kaže da je još uvijek 'vrlo aktivan i još uvijek ima veliku energiju'.

- Mislim da malo glumi svoje godine, jer ga ništa ne sputava u spavaćoj sobi – dodala je, naglasivši kako više ne može zamisliti život bez njega.

- Svidjela mi se jer je bila otvorena u svojoj objavi, no nisam mislio da će ići tako daleko i da ćemo završiti na spoju. Ali pokazalo se da među nama postoji nešto posebno – kaže James.

Osim što je Dameu 'počastio' dizajnerskom odjećom i vrhunskim obrocima, James je potrošio oko 340.000 funti (ili 2,95 milijuna kuna) na kuću i uložio je da bi joj pomogao pokrenuti frizerski salon.

- Doslovno mi je promijenio život. 'Shvatila sam mi on postaje puno više od običnog 'tatice'. Zaljubila bih se u njega. On je stariji, opušteniji i smiruje me. S njim nema drame i motivira me na dobre poteze u životu – ističe Damea.



