Zaljubila se u njega, ali ne i u prsten: 'Mrzim ga, iako je on proveo mjesece dizajnirajući ga'

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Zaruke su obično vrijeme velike sreće, ali jedna žena je doživjela neugodno iznenađenje kada je shvatila da njen zaručnički prsten jednostavno nije “ona”

Iako su mnogi hvalili ogroman dijamant na prstenu, žena nije mogla zavoljeti svoj novi nakit. Na Redditu je podijelila fotografije glamuroznog prstena i zamolila zajednicu za savjet.

- Mislim da ću se naviknuti na njega. Dala sam si tjedan dana. Ali svaki put kad ga pogledam, rastužim se. Nije to uopće moj stil, okrugli oblik, halo, trakica s sitnim dijamantima. Ja bih izabrala totalno suprotno - objasnila je.

Problem nije bio samo u samom prstenu, već i u činjenici da njezin zaručnik nije pitao nju ili njezine prijateljice za savjet prije kupnje. U pokušaju da joj prsten više “sjedne”, žena je čak promijenila oblik noktiju, ali ni to nije pomoglo.

- Promijenila sam oblik noktiju s kvadratnog na okrugli, misleći da ću se više naviknuti na okrugli prsten, ali nije uspjelo - rekla je.

Zatim je tražila mišljenje drugih korisnika Reddita, treba li priznati da joj se prsten ne sviđa ili jednostavno glumiti da ga voli. - Bojim se da će biti jako povrijeđen ako mu to kažem. Rekao je da je tri mjeseca radio na dizajnu prstena - dodala je.

Većina se složila da je najbolje biti iskren prema partneru i otvoreno razgovarati o svojim osjećajima prema prstenu, umjesto da se problema ignorira. Mnogi su istaknuli da je bolje riješiti situaciju što prije, kako bi se izbjegla dugotrajna nelagoda i potencijalni nesporazumi.

Također, naglašavali su važnost djelovanja odmah zbog mogućih rokova za povrat ili zamjenu prstena. Neki su predložili kompromisno rješenje, poput toga da se partneru objasni da prsten nije udoban za nošenje ili da se predloži njegovo smanjenje, zadržavajući originalni kamen, ili pak izrada novog prstena koji bi bolje odgovarao njezinom ukusu.

