Zaljubljenost nije nikakav uvjet za trajnu vezu ili sretan brak

Pronaći savršenog partnera koji će biti s vama u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti, često se čini kao nemoguća misija. Kroz život želimo koračati s osobom s kojom ćemo moći dijeliti baš sve, i ono dobro i ono loše, s njom želimo stvarati uspomene, imati djecu i biti najveća podrška jedan drugome. Da bismo ostvarili sve navedeno, prvo trebamo upoznati nekoga tko nam savršeno odgovara i dušom i tijelom.

Iako nam se to možda čini kao nešto potpuno nedostižno, psiholog za veze i autor, Ty Tashiro u svojoj knjizi 'The Science of Happily Ever After: What Really Matters in the Quest for Enduring Love' piše o ovoj temi iz znanstvene perspektive. Donosi kompleksnu sliku ljubavi i savjete kako raditi na njoj. Kad je Tashiro tek počeo istraživati ljubav, otkrio je da su zapravo prekidi veza uvjet za stvaranje boljih veza u budućnosti.

Ljudi iz prošlih veza puno nauče i nastoje poboljšati odnose s ljudima, ali ne i s partnerima. Oni obično imaju sklonost tvrditi da će u budućnosti izabrati boljeg partnera, a u stvarnosti to ne rade tako.

Koliko ste puta svjedočili situaciji da vaš prijatelj, koji je pametan i učinkovit u većini aspekata života, kada se radi o ljubavnim vezama, uvijek izabere nekog disfunkcionalnog partnera, pa se čudi zašto takva veza loše završi - tvrdi autor Tashiro.

Još jedno znanstveno saznanje autora Tashira je to da će vam prva ljubav u životu pokazati kakav će u budućnosti biti vaš ljubavni život. Kad izaberete prvog partnera za vezu, a nemate nikakvih prijašnjih iskustava, to će vam dati sliku o tome koliko će vam veze biti stabilne i zdrave u budućnosti. Osim što nije lako uskladiti se sam sa sobom i odlučiti što zapravo želimo, dolazimo do problema koji se zove zaljubljenost.

Ako nismo zaljubljeni u partnera, vrlo vjerojatno nećemo s njim ni stupiti u vezu. Sviđanje i požuda komponente su zaljubljenosti koje naučimo još u djetinjstvu. Upravo takve kakve ih naučimo u djetinjstvu primjenjivat ćemo kasnije u životu. Zamislite da se vratite u davna vremena kada su se brakovi sklapali bez obzira na to jeste li vi zaljubljeni ili ne. Iz toga možemo puno naučiti.

- Tajna uspjeha dogovorenih brakova je to što, iako nisu zaljubljeni, ti bračni partneri komuniciraju i dogovaraju se kako da im brak uspije - tvrdi Tashiro i dodaje kako su bajke o sretnim brakovima zablude, a ljudi još uvijek vjeruju u njih iako su ih odavno prerasli. Nadalje, Tashiro savjetuje da se fokusirate na ono dobro kod partnera, umjesto da pokušavate popraviti ono loše, jer u tome nećete uspjeti.

- Još jedan uvjet za uspješnu vezu je uzbuđenje - piše autor Tashiro. Naime, većina veza s vremenom postane dosadna i monotona. Zbog toga vam je potrebno neko uzbuđenje koje će vam osvježiti osjećaje u vezi i povećati njenu dinamičnost. Ljudi koji traže svoju srodnu dušu moraju biti spremni na to da neće sigurno naći onoga tko im odgovara sto posto po svim kriterijima.

Ako pronađete partnera koji želi raditi na vezi bez obzira na vaše interese, tada možete biti sretni i uživati u vezi koje sigurno neće biti osuđena na propast.