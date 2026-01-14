Obavijesti

Zašto bijele tenisice požute? Kemičar otkrio što se događa

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 3 min
Zašto bijele tenisice požute? Kemičar otkrio što se događa
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Iako je moguće vratiti bjelinu, prevencija je uvijek najbolji pristup. Nekoliko jednostavnih promjena u navikama može dugoročno sačuvati svjež izgled vaših tenisica

Gotovo da ne postoji osoba koja u svojoj kolekciji obuće nema barem jedan par bijelih tenisica. Svestrane, elegantne i sposobne podići svaku odjevnu kombinaciju, one su neizostavan modni komad. No kao što svaki ljubitelj tenisica zna, održavanje njihove besprijekorne bjeline neprestana je bitka. Unatoč najboljim namjerama, često gube svoj sjaj i s vremenom poprimaju neuglednu žutu nijansu. To nije samo problem prljavštine, već kemijski proces koji se ne može riješiti uobičajenim pranjem.

Nevidljivi neprijatelj: Znanost iza žutih potplata

Foto: Pčelarko Omoti/Facebook

Glavni krivac za žućenje vaših omiljenih tenisica je kemijski proces poznat kao oksidacija. Najjednostavnije rečeno, oksidaciju možemo zamisliti kao svojevrsnu 'hrđu' za potplate. Materijali od kojih su izrađeni, najčešće razne gumene smjese, poliuretan (PU) i termoplastični poliuretan (TPU), u stalnoj su interakciji s kisikom iz zraka. Ta kemijska reakcija mijenja njihovu molekularnu strukturu, zbog čega materijal počinje upijati plavu svjetlost, a reflektirati žutu, što naše oko percipira kao promjenu boje.

Nekoliko je ključnih čimbenika koji drastično ubrzavaju ovaj proces. Najveći neprijatelj bjeline je UV zračenje. Izravna sunčeva svjetlost, pa čak i unutarnja rasvjeta, sadrže UV zrake koje razaraju kemijske veze u materijalu potplata i tako potiču oksidaciju. Toplina je također važan faktor; ostavljanje tenisica u vrućem automobilu ili njihovo sušenje na radijatoru može značajno ubrzati kemijske reakcije koje vode do žutila. Naposljetku, tu su vlaga i prljavština. Zrnca prašine, ulja i razne kemikalije s ulice ulaze u pore gume, zadržavaju vlagu i dodatno ubrzavaju neželjeni proces.

Može li se žutilo uopće spriječiti?

Foto: Dreamstime

Iako je moguće vratiti bjelinu, prevencija je uvijek najbolji pristup. Nekoliko jednostavnih promjena u navikama može dugoročno sačuvati svjež izgled vaših tenisica. Najvažniji korak je ograničiti izloženost UV zračenju. Čuvajte tenisice na hladnom i tamnom mjestu, daleko od izravne sunčeve svjetlosti, poput ormara ili originalne kutije.

Redovito čišćenje je drugi stup obrane. Uklanjanje površinske prljavštine ključno je jer sprečava da se nečistoće i kemikalije uvuku dublje u materijal. Obično brisanje vlažnom krpom nakon nošenja može učiniti veliku razliku. Za dodatnu zaštitu, možete koristiti i specijalizirane sprejeve s UV blokatorima koji stvaraju nevidljivu barijeru i usporavaju proces oksidacije, djelujući poput kreme za sunčanje za vašu obuću.

Vraćanje bjeline: Od kućnih trikova do profesionalnih rješenja

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ako su vaše tenisice već požutjele, ne brinite, borba nije izgubljena. Postoji niz metoda kojima im možete vratiti stari sjaj. Jedan od najpopularnijih kućnih lijekova je pasta napravljena od sode bikarbone i vodikovog peroksida ili bijelog octa. Pomiješajte sastojke u jednakim omjerima dok ne dobijete gustu pastu, nanesite je starom četkicom za zube na požutjela područja i ostavite da djeluje tridesetak minuta prije ispiranja. Sličan učinak može imati i bijela pasta za zube bez gela i obojenih čestica.

Za tvrdokornije žutilo, rješenje leži u specijaliziranim proizvodima, takozvanim deoksidansima. Riječ je o profesionalnim formulama, najčešće na bazi kontroliranog peroksida, koje su posebno dizajnirane za sigurno uklanjanje žutila. Ovi proizvodi djeluju tako da kemijski neutraliziraju požutjele molekule, vraćajući im prozirnost ili bijelu boju.

Sunce: Prijatelj ili neprijatelj?

sneakers dried on a rope in the summer garden
Foto: 123RF

Zanimljivo je da sunce, glavni uzročnik žutila, igra ključnu ulogu i u njegovom uklanjanju. Naime, UV zrake koje uzrokuju oksidaciju istovremeno su i aktivator za većinu profesionalnih sredstava za izbjeljivanje. Nakon nanošenja deoksidansa, tenisice je potrebno izložiti sunčevoj svjetlosti na nekoliko sati. UV zrake pokreću i ubrzavaju kemijsku reakciju koja poništava oksidaciju i vraća potplatima njihovu izvornu bjelinu. Stoga, prilikom sušenja nakon pranja sunce izbjegavajte, ali kod ciljanog tretmana izbjeljivanja, ono postaje vaš najbolji saveznik.

Održavanje bijelih tenisica zahtijeva trud, ali uz razumijevanje procesa koji stoje iza žutila, taj zadatak postaje znatno lakši. Redovitim čišćenjem, pravilnim skladištenjem i primjenom ciljanih metoda kada je to potrebno, možete osigurati da vaša omiljena obuća dugo ostane simbol svježine i stila.
 

