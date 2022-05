Zašto je danas seks puno lošiji nego što je to bio u prošlosti?

Dobar seks čini deset posto veze, a ako je on loš, tada čini 90 posto veze, tvrde seksolozi. Ako ste nezadovoljni vašim seksualnim životom, redovitošću i kvalitetom odnosa tada biste svakako trebali inicirati razgovor s partnerom u kojem ćete zajedno moći pronaći razloge.

No, prije takvog razgovora trebali biste preispitati sebe i dio svoje 'krivnje' u nezadovoljavajućem seksu. Ako ste velik dio svog života proveli u uvjerenju kako je vaš partner zadužen za to da vam pruži užitak, pod što se najčešće podrazumijeva orgazam, tada zasigurno i preuzimate pasivnu ulogu u seksu.

Bez obzira koliko vaš partner bio vješt ljubavnik, on ili ona ne mogu pročitati vaše misli i svaki aspekt vašeg užitka. Budući da je seks zajednička aktivnost, u njoj se treba smjenjivati dominacija i podređenost obje strane inače se seks pretvara u rutinu.

Iskušajte seks u raznim pozicijama te budite jasniji u izražavanju svojih želja, kao i onog što vam odgovara, a što ne, savjetuju seksualni terapeuti.

Preskačete predigru

Dovoljno ste dugo u vezi da gotovo imate dogovoreno vrijeme za seks te vrlo brzo 'prelazite' na stvar? Predigra je često najvažniji dio seksa, jer je vrlo važno da oba partnera budu dovoljno uzbuđena, fokusirana i željna.

Uključite li u svoj seksualni život više mašte, odgađate li početak odnosa i dopustite li svom tijelu da se dobro pripremi na vođenje ljubavi, omogućit ćete si da lakše dođete do vrhunca i doživite eksplozivan seks, kažu psiholozi.

Ne izgovarate svoje želje

Bilo da sami ne govorite što biste u seksu voljeli, ili na to ne potičete svoga partnera zbog neugode ili srama, podsvjesno lišavate svoj seksualni život brojnih užitaka. Riječi mogu poslužiti kao najbolji afrodizijak i zbog toga se ne libite reći partneru koliko, kada i gdje ga želite.

Pripremite 'teren' seksi SMS-om ili telefonskim pozivom, a 'prljave' želje koje ćete šapnuti partneru na uhu u društvu djelovat će bolje nego što bi ikada pomislili.

Ne usudite se riskirati

Predvidljiv seks zamka je u koju upadaju mnogobrojni parovi, a jedino rješenje je eksperimentiranje. Bilo da je riječ o novim igricama, ispunjavanju fantazija, uvođenju pomagala ili seksi odorama, budite otvoreni za opcije koji će uvesti raznovrsnost u vaš seksualni život.

Kombinirajte seks 'na brzaka' i dugotrajno vođenje ljubavi, kao i klasični i inovativni seks tako da ne zapadnete u rutinu. Probajte mijenjati lokacije i odvažite se na seks u autu, kadi ili za kuhinjskim stolom, jer što god za vas pali, dobro je za odnos, kažu seks terapeuti.

Previše ste kritički nastrojeni

Iako trebate partneru reći ako vam nešto ne odgovara, to treba učiniti na ohrabrujući način, a ne kritikom. Izbjegavajte izraze poput 'ne radi to', 'ne sviđa mi se kako to radiš' ili 'prestani', već se usmjerite na ono pozitivno. Recite partneru 'obožavam dok me diraš tu' ili 'ovo je odlično' kako biste ga naveli na dobar trag.

