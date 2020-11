Zašto je drugi val stresnije od prvog? Ponajviše zbog izolacije i emocionalne bezvoljnosti

Emocionalna iscrpljenost i bezvoljnost mogu se dodatno produbiti što stres dulje traje, a on može utjecati na imunitet i pojavu fizičkih bolesti, upozorila je njemačka psihoterapeutkinja Mirriam Priess

<p>Nakon strogih karantena diljem svijeta u prvome polugodištu 2020., činilo se da s ljetom stvari kreću nabolje - ograničenja su ublažena, a broj zaraženih koronavirusom počeo je padati. No virus nije nestao.</p><p>To je sad u potpunosti jasno jer su mnoge zemlje ušle u drugi val zaraze, pa tako i u nova zatvaranja.</p><p>- Neovisno o tomu što to znači fizički, takve 'naprijed-nazad' promjene između popuštanja i zatezanja mjera naprežu psihu - kaže njemačka psihoterapeutkinja i spisateljica Mirriam Priess. Ističe da, što se češće to događa pritisak raste. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Testiranje na koronu - koliko je doista zaraženih?</strong></p><p>Pojedinci mogu prepoznati kad ih pandemija pogađa više nego što bi trebalo, odnosno osjetiti kad im je razina stresa na vrhuncu. </p><p>- Na bihevioralnoj razini, to znači povlačenje iz društvenog života i izolaciju, a na emocionalnoj su razini karakteristični nemir, strah i napetost - kazala je Priess. </p><p>Emocionalna iscrpljenost i bezvoljnost mogu se dodatno produbiti što stres dulje traje, upozorava Priess. I imunosni sustav može biti pogođen stresom, što kod nekih može rezultirati i pojavom fizičkih bolesti. </p><p>Preiss kaže da u takvoj situaciji treba ojačati odnos sa samim sobom, svakodnevno preispitivati vlastite osjećaje i zapitati se što možemo konkretno učiniti da se osjećamo bolje. Savjetuje da obratimo pozornost na to kako reagiramo na smetnje i da se savjetujemo s liječnikom prije nego što one postanu veći problem.</p><p>Dodaje da nije rješenje pokušati u potpunosti zaboraviti da se oko nas zbiva pandemija, već je bolje suočiti se sa situacijom i nastojati razmišljati realno. </p><p>Kriza s korona virusom dotiče i podsvjesne strahove ljudi i njihove nerazriješene krize, podsjeća Priess. Suočeni su sa starim, neprocesuiranim osjećajima koji zapravo nemaju ništa s aktualnom situacijom. Biti toga svjestan i aktivno odgovoriti ključ je u nošenju s takvim stresom, kaže njemačka stručnjakinja. </p>