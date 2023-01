Zašto je opasno spuštati se niz tobogan sa djetetom u krilu?

Popeli ste se na vrh tobogana, svog mališana ili bebu spretno smjestili u krilu i uz ciku i veselje zajedno se spuštate niz tobogan. To čine i drugi roditelji, a djeca uživaju. Dapače, mislite kako je to najsigurniji način da i vaše malo dijete bez opasnosti uživa u spustu. Djeca koja ne mogu hodati ili to još uče, mogu se spotaknuti i pasti, zar ne? Ili ne žele ići sami jer se boje.

POGLEDAJTE VIDEO: Onesvijestio se na vlaku smrti

No stručnjaci kažu da je opasno pridružiti se svom djetetu na toboganu. Prema studiji koju je 2017. vodio dr. Charles Jennissen, klinički profesor i liječnik pedijatrijske hitne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Iowa Carver, znanstvenici su dokazali da su djeca u dobi od pet godina i manje izložena povećanom riziku od ozljeda potkoljenice, uključujući prijelome kostiju ako se spuštaju niz tobogan u krilu odraslih, prenosi Parents.

Foto: DREAMSTIME

Dr. Jennissen i njegov tim za istraživanje su koristili Nacionalni elektronički sustav nadzora ozljeda (NEISS) u SAD-u. Otkrili su da se više od 35.000 djece mlađe od 5 godina ozlijedilo na toboganima od 2002. do 2015. godine, a 36 posto njih slomilo je neku od kosti. Mala djeca u dobi od 12 do 23 mjeseca bila su sklonija ozljedama nego djeca od 3 do 5 godina. Mala djeca su također imala 12 puta veću vjerojatnost da će se niz tobogan spustiti u krilu odraslih.

Autori su zaključili da je manja vjerojatnost da će u kasnijoj dobi spuštati se niz tobogan u krilu odraslih Pozvali su pružatelje zdravstvenih usluga da razmotre mogućnost ovakvih vrsta ozljeda, koje mogu rezultirati prijelomima potkoljenice. Znanstvenici također vjeruju da roditelji trebaju biti obaviješteni kako djetetova noga može zapeti za površinu tobogana kada je u nečijem krilu, povećavajući rizik od uvijanja, okretanja i lomljenja kostiju.

Foto: DREAMSTIME

Ne postoje noviji podaci koji opovrgavaju ili podupiru ovu studiju. Nema potrebe osjećati krivnju ili sram ako ste se spuštali niz tobogan s djetetom u krilu. Samo ste se zabavljali s njima i vjerojatno ste mislili da je to najsigurniji način. Razumijevanje rizika bilo koje aktivnosti ili strategije roditeljstva može vam pomoći u u odlukama. Autori studije predlažu da se ne spuštate niz tobogan s djetetom u krilu, a ako to činite, da svakako obratite pozornost na djetetovo stopalo kako bi ga zaštitili od zapinjanja na površini tobogana.

Najčitaniji članci