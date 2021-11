"Što god radili, netko neće biti zadovoljan. Uvijek će se naći netko tko će misliti da su vaši izbori pogrešni. I netko tko će vam reći što biste trebali učiniti umjesto toga. Bez obzira kojim putem krenete, činit će vam se da je nečiji put bolji od vašeg. Netko će imati više od vas. I tuđi život može izgledati impresivnije na papiru. Ako ste vjerni sebi, ništa od toga neće biti važno jer ćete imati nešto više zadovoljavajuće od odobravanja i iluzije 'uspjeha': život koji vam odgovara, zasnovan na vašim vlastitim željama, potrebama, vrijednostima, i prioriteti.” ~ Lori Deschene

POGLEDAJTE VIDEO:

Jeste li ikad prošli pored veličanstvene kuće ili se vozili kroz otmjenu četvrt i pomislili kako bi bilo lijepo živjeti tu, ili pak kako su ljudi koji tu žive tako sretni. Ako jeste, onda niste ništa drugačiji od drugih, svi to nekada radimo. Pogled u nečiju kuću je nekada sasvim dovoljan da pretpostavite kako su ljudi koji žive u njoj sigurno jako sretni i zadovoljni svojim životom. Pretpostavke se često temelje samo na izgledu prednjeg dvorišta i pročelja kuće. Kako ikada možete pogoditi što se krije iza velikog ulaza u kuću? Tko zna kakve priče u sebi nose domovi ekskluzivnih kvartova?

Jeste li čuli za izraz “ljudska bića su kao luk”?

Imamo toliko slojeva koji skrivaju našu srž. Dok skidate jedan sloj, pojavljuje se drugi. Izuzetno je teško poznavati drugu osobu duboko u njezinoj srži. Koliko često ste se zapitali o neočekivanom ili zbunjujućem ponašanju nekoga za koga ste mislili da ga dobro poznajete? Realnost je da je svatko od nas jedinstven i često može potrajati cijeli život da shvatimo sami sebe. Dakle, je li čudo da nikada ne uspijemo istinski razumjeti drugu osobu? Ipak, iz dana u dan se uspoređujemo, a da ponekad nismo ni svjesni koliko lako i koliko često kliznemo u to, donosi Tiny Buddha.

Ljudi su prirodno skloni komparacijama jer ovaj fenomen počinje vrlo rano u našim životima. Kao mala djeca, mogli smo iskusiti osjećaj da nas uspoređuju s drugom djecom, od strane roditelja, učitelja, rodbine, prijatelja, vršnjaka... Kako odrastamo, počinjemo se sami uspoređivati ​​s drugim odraslim osobama. Ponekad su te usporedbe u povoljnom svjetlu, a ponekad i u onom nepovoljnom. U svakom slučaju, ovaj proces dovodi do osjećaja koji su nezdravi, u osjećaje superiornosti ili inferiornosti.

Teorija društvene usporedbe

Psiholog Leon Festinger je u svojoj teoriji socijalne usporedbe pretpostavio da se ljudska vrsta uključuje u usporedbu kao način procjenjivanja sebe. U opisanoj teoriji o vlastitim sposobnostima, stavovima ili vještinama, saznajemo više uspoređujući se s vršnjacima. Festinger tvrdi da se ljudska bića mogu definirati samo u odnosu na druge ljude.

Kao što je ranije spomenuto, društvena usporedba može funkcionirati na dva načina.

Socijalna usporedba prema gore

U ovom slučaju se uspoređujemo s onima za koje vjerujemo da su bolji od nas. Ova vrsta usporedbe može dovesti do dvije vrste misli, emocija ili ishoda. Prva je situacija gdje bismo se možda željeli poboljšati kako bismo dosegli razinu osobe s kojom se uspoređujemo, ili čak prešli preko nje. Ovo je jedna od mogućih prednosti komparacije ako smo spremni učiti, jer bi to moglo dovesti do osobnog rasta. Drugi i češći ishod uzlaznog društvene usporedbe je zavist, ljubomora i gorčina, očito nepoželjan ishod koji može dovesti samo do razočaranja i frustracije.

Društvena usporedba prema dolje

To se događa kada se uspoređujemo s ljudima za koje vjerujemo da im je gore od nas. Ovo je poput vježbe 'umjetnog povećanja samopoštovanja'. Stav 'barem nisam tako loš kao on/ona' mogao bi nam pomoći da se osjećamo bolje u vezi s našim talentima, postignućima ili životnom situacijom, čak i samo privremeno. Društvena usporedba počinje rano u životu, na primjer, dijete u vrtiću već želi istu igračku koju drugo dijete ima u rukama, dobiva zamah kroz školu, kada djeca žele slijediti ili posjedovati nove modne trendove, i postaje duboko ukorijenjena u odrasloj dobi kroz usporedbe u karijeri, obitelji, bogatstvu, statusu i načinu života.

Bijeg iz zamke usporedbe

Da bismo se osjećali mentalno i emocionalno zdravima, bitno je osloboditi se zamke usporedbe. Sigurno nitko od nas ne želi doživjeti osjećaj nedostojnosti iz društvene usporedbe naviše ili superiornosti iz društvene usporedbe naniže. Dakle, što možemo učiniti?

Pet jednostavnih ideja za reći NE usporedbama:

1. Definirajte što vam znači uspjeh

Kad bismo imali vlastitu definiciju uspjeha, broj upuštanja u navedeni proces značajno bi se smanjio. Na primjer, da se naša definicija uspjeha odnosi na podizanje zdrave, sretne djece, ne bismo se baš zamarali nečijim uspješnim poslom.

2. Otkrijte vlastite snage

Postati svjestan svojih snaga pomoći će minimiziranju tendencije uspoređivanja svojih slabosti sa snagama drugih ljudi. Veliki fizičar Albert Einstein pao je na ispitima iz francuskog. Srećom, nije dopustio da ga taj neuspjeh definira, jer je bio svjestan da su njegove snage negdje drugdje.

3. Razmislite o velikoj slici

Kad god se nađete u činu usporedbe, što je neizbježno, samo se podsjetite da u životu neke osobe uvijek postoji više od onoga što vidite ili čujete, više od površine. Ne dopustite da zavirivanje kroz mali prozor u nečiji život dovede do razočaranja ili razočaranja cijelim vašim životom. Drugim riječima, nemojte uspoređivati ​​cijeli svoj film s filmom s najboljim sadržajima druge osobe.

4. Uvijek budi student

Razvijte filozofiju 'kontinuiranog učenja'. Ako o sebi uvijek razmišljate kao o učeniku koji treba i može puno više naučiti u životu, postaje lakše razmišljati u smislu suradnje, a ne natjecanja, s vršnjacima. Ako mislite o sebi kao o umjetniku koji još uvijek slika svoje remek-djelo, možda nećete biti u iskušenju da se osjećate inferiorno kada gledate slike drugih ljudi jer vaš posao još nije završen.

5. Usredotočite se na male uspjehe

Kada dođe do komparacije, počnite s malim projektom koji možete dovršiti u relativno kratkom vremenu, i to dobro. To bi moglo biti nešto što ste možda odgađali neko vrijeme. Na primjer, recimo da ste pokrenuli novi posao i počinjete se osjećati nezadovoljno zbog nedostatka napretka.

Možda gledate kolege u svojoj branši koji su u sličnoj fazi poslovnog ciklusa, ali čini se da dobivaju puno više pažnje. Umjesto da vas ovo iznervira, pokušajte se usredotočite na neki određen zadatak koji ćete sebi zadati. Dobro obavljanje tog specifičnog zadatka moglo bi vam pomoći da podignete raspoloženje.

Jedinstvena putovanja

Jeste li ikada vidjeli komade naplavljenog drveta kako plutaju rijekom; oni se u nekom trenutku spoje zbog djelovanja valova, tako mogu ostati zajedno na nekoj udaljenosti, a u nekom trenutku niz rijeku, sila valova ih razdvaja i oni idu svojim putem. Naši životi su takvi. Ljudi dolaze u naše živote i izlaze iz njih u različitim fazama našeg životnog puta. Svi mi započinjemo i završavamo svoja putovanja na različitim točkama, a često naši putovi idu i različitim rutama. Zašto bismo se onda trebali uspoređivati ​​s drugima? Uostalom, ne trčimo istu utrku.

Isprobajte jednu vježbu: krenite na malo putovanje kroz traku sjećanja premotavajući svoj život unatrag na nekih petnaest do dvadeset godina. Pomislite na nekoga s kim ste se tada uvijek uspoređivali. To mora biti netko s kim ste izgubili svaki kontakt dugi niz godina. Također niste ni od koga čuli za njih. Imate li pojma što sada rade? I, korak dalje, znate li jesu li još živi? Velika je vjerojatnost da je vaš odgovor 'ne znam'. Dakle, dugoročno gledano, jesu li usporedbe doista važne?