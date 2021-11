Niste jedini ako ste među onima koji su zablokirali kad su vidjeli ispitna pitanja. Iako znate odgovore, ne možete se sjetiti ničega. Noću se budite i brinete kako ćete proći na testu, ili ste svaki put trpjeli tešku glavobolju i stres prije ispita? Taj ste dio muke mogli jednostavno premostiti, piše klinički psiholog Andrew Fuller za TheParentswebsite.

POGLEDAJTE VIDEO: Disanjem protiv stresa

Svi su pod stresom

Tijekom ispita i testova, svi su pod stresom, čak i oni koji tvrde da to nije točno. Pogledajte kako izgleda učionica tijekom testa. Čak i oni koji zijevaju, djeluju kao da im je dosadno ili se rastežu, zapravo su pod stresom. To znači da se svatko mora naučiti nositi sa svojim osjećajima, a ne samo vi. Stres može blokirati sjećanje, omogućiti želučane tegobe ili glavobolju, suho grlo i noćne more, i to nisu ugodni osjećaji.

Prihvatite stres

Osnovna strategija borbe protiv stresa je da prihvatite stres. Nema smisla? Naime, stres je težak osjećaj, no on vašem tijelu omogućuje pripremu za izazov i omogućuje vam bolju izvedbu. Krv teče rukama i nogama, srce ubrzava, a probava se usporava. No on može biti neugodan osjećaj. Tek kada shvatite na koji način pomaže vašem tijelu i omogućuje bolju izvedbu, moći ćete razumjeti kako takve osjećaje prihvatiti.

Zapišite što vas muči

Dobra strategija koja pomaže je i ako dan ili dva prije velikog ispita uzmete olovku i komad papira, sjednete i zapišete sve što vas u vezi toga muči. Na svako pitanje napišite odgovor. Upitajte s što će biti ako padnete na ispitu, što ćete učiniti ako ne prođete test. A potom odgovore pročitajte na glas.

Čak iako vam je jako važno da dobijete dobru ocjenu na tom testu, poznavanje vlastitih strahova će vam donijeti mir. Ako znate odgovor na pitanje što ćete učiniti ako ne prođete ispit, pomaže vam stvoriti rezervni plan.

Žvačite

I dalje osjećate nervozu? Onda je još jedna strategija ta da nešto žvačete uoči ili tijekom testa. Provjerite sa profesorom je li dopušteno žvakati ili jesti tijekom testa. Ako nije, prožvačite žvaku ili komad voća neposredno prije ulaska u učionicu. Naime, stres se javlja kad imamo osjećaj da smo u opasnosti.

To je automatski proces koji ne možemo u potpunosti kontrolirati. Jedenje ili žvakanje mozgu šalje signal da se opusti, jer hranimo se u situacijama koje nisu dramatične.

Fokusirajte se na sadašnjost

Stres vam može poremetiti misli i mogu vam na pamet pasti kojekakve ideje. Zbog stresa se možete prisjetiti kako ste prije puno godina dobili lošu ocjenu ili vam je zbog nečega bilo neugodno. Stres će dodatno preuveličati opasnost i mogli biste predviđati tragičnu budućnost ondje gdje za to nema mjesta.

Imajte na umu da ste prošlost već prošli, a budućnost još nije na redu. Zabrinjavanje oko toga neće ništa promijeniti, a predviđanja o budućnosti su najčešće pogrešna. Ako želite dobru ocjenu, morate se fokusirati na pitanja iz ispita. Ako vam to ne polazi za rukom, pitajte se što morate učiniti da to ostvarite.

Dišite

Kad ste pod stresom, najbrži način da se smirite je duboko disanje i sporo disanje. Naše disanje utječe na smirivanje tijela. Ako polako izdišete u sebi odbrojavajući, odmah ćete se osjećati smirenije.

Pripazite na stav

Vaš je mozak iznimno inteligentan, no istovremeno je glup. Vjeruje ono što mu vi kažete. Ako zadržite uspravan i samouvjeren stav, tijelo vašem mozgu šalje signal da vladate situacijom i to će smanjiti razinu hormona stresa.

Priprema

Postoji uzrečica da savršena priprema predviđa moćnu izvedbu. Najbolji način da se pripremite za ispit jest taj da dobro proučite gradivo koje morate savladati, a potom sami sebe testirate. Izdvojite područja na koja ste odgovorili točno od onih na koja ste odgovorili pogrešno, a potom ponovite gradivo koje vam ide slabije. Ponavljajte sve dok ne budete imali točne odgovore na sva pitanja, a potom ponovo testirajte cijelu nastavnu cjelinu.

Briga za sebe

Prije ispita doručkujte jer je to hrana za mozak. Pojedite hranu bogatu proteinima i sa smanjenim udjelom ugljikohidrata. To znači da pojedete manje kruha, a više jaja. Popijte vodu. Voda smanjuje razinu kortizola koji potiče osjećaje stresa. Izbjegavajte energetske napitke koji mogu utjecati na koncentraciju. Naspavajte se. Pokušajte večer uoči ispita dobro odspavati. Ako ste zabrinuti da biste mogli kasniti, pripremiti alarm koji će vas probuditi na vrijeme kako biste prije odlaska na ispit još stigli ponoviti gradivo.

Budite pametniji

Najveća prepreka uspjehu nije sam ispit nego vaš mozak. Inteligentni ste, no razina tjeskobe na to utječe. Ako se na vrijeme pripremite za ispit i koristite strategije o kojima smo govorili, vaša će izvedba biti vrhunska.

Smirite se

Imate mnogo vještina koje se ne procjenjuju ovim ispitom. Testovi i ispiti su važni, ali ne govore ništa o vašem životnom uspjehu. Pripremite se najbolje što možete i nipošto ne vrednujte svoju inteligenciju rezultatom ispita. Imajte na umu da on ne određuje vašu budućnost.