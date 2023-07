Zašto mnogi muškarci ne žele javno obznaniti svoju vezu?

Među razlozima zašto neki muškarci vole da im je veza tajna, nalazi se i briga za prijatelje te obitelj. Osim toga, tu je i želja da svi budu sretni. Donosimo deset razloga radi kojih bi muškarci mogli držati vezu tajnom.

Foto: Dreamstime

1. Ne želi da zajednički prijatelji još znaju za to

Mnogi dečki ne žele čuti tuđe mišljenje. A zajednički prijatelji para mogli bi početi postavljati mnogo pitanja o privatnim stvarima koje bi na kraju mogle smetati oba partnera u vezi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najbolji način da riješite situaciju je da budete strpljivi i pričekate neko vrijeme prije nego što ikome kažete za vezu i objavite to kada stvari budu ozbiljnije. Ako su ti ljudi pravi prijatelji, sigurno će to odobriti.

2. Zabrinut je hoće li obitelj odobriti vezu

Ako dolazi iz tradicionalne obitelji ili ima roditelje koji imaju vrlo precizne ideje o tome s kim bi trebao izlaziti, možda će htjeti pričekati prije nego što im kaže za vezu.

Foto: Dreamstime

Komunikacija je ključna u ovim slučajevima: pokušajte pronaći pravi način kako pristupiti obitelji i razumjeti njihovo mišljenje.

3. Misli da je veza uzbudljivija ako je tajna

Uobičajeno je da dečki misle da će tajanstvenost učiniti vezu uzbudljivijom i vrućom.

Zašto ne, to bi mogao biti način da neko vrijeme još više uživate u odnosu.

4. Nije siguran u svoje osjećaje

Muškarci mogu biti jednako nesigurni kao i žene, posebno kada su u pitanju osjećaji i nove veze. Možda želi vidjeti kamo stvari idu prije nego što to objavi svima.

Vrijeme je ključno: uskoro će shvatiti je li to prava ljubav ili ne.

5. Par ima iste prijatelje i zabrinut je radi objave veze društvu

Ako su prvo bili prijatelji, a zatim postali par, a da nikome nisu rekli, mogao bi se zabrinuti kako će to utjecati na unutarnje odnose unutar grupe prijatelja.

Foto: 123RF

6. Nedavno je prekinuo vezu i još mu je prerano

Ako je to slučaj, moglo bi postojati više od jednog konkretnog razloga zašto on želi zadržati vezu u tajnosti:

U ovakvoj situaciji, najbolji način za rješavanje stvari je pažljivo otkriti prave razloge za vezu, bez nekog pritiska.

7. Boji se da bi mu netko mogao 'ukrasti' djevojku

Jedan od razloga njegove tajnovitosti mogla bi biti ljubomora. Ako je momak jako zaljubljen u svoju djevojku, mogao bi pomisliti da bi je neki od njegovih prijatelja mogao 'ukrasti'.

Foto: Dreamstime_

Povjerenje je važan element veze. Mora biti siguran da je jedini za ovu djevojku, i tek tada će to viknuti u svijet.

8. Neka druga cura iz društva ima osjećaje prema njemu

To se može dogoditi u bilo kojem društvu - netko se zaljubi u nekoga, no emocije ne budu uzvraćene. Zato on time želi održati ravnotežu u društvu te kako ne bi povrijedio nekoga.

Ako je veza ozbiljna, kada za to dođe vrijeme, bit će otvoren prema svim svojim prijateljima i sve će biti u redu.

9. Ne želi čuti tuđa mišljenja o tome

Neki dečki vole svoju privatnost te ne žele čuti sude i mišljenja drugih ljudi. Oni misle da je najbolji način za rješavanje veze držati je privatnom kako bi izbjegli nepotrebne razgovore i rasprave.

U ovom slučaju možda nije potpuno u krivu - privatnost je važan dio veze. Iz tog razloga, možda bi ispravna stvar bila samo reći bliskim prijateljima i članovima obitelji.

10. Boji se uništiti svoju reputaciju ako ga ona ostavi

Javno pojavljivanje važno je većini muškaraca, posebice onima koji imaju istaknutu karijeru ili su popularni. Iz tog razloga, možda se boje da će si uništiti reputaciju ako ih djevojka ostavi.

Iz ženske perspektive ovo se može činiti kao besmislica, ali djevojke bi trebale pokušati razumjeti ovo razmišljanje i shvatiti da ako je veza ozbiljna, nema potrebe skrivati ​​je, piše Brightside.