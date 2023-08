Zašto niske žene obično traže natprosječno visoke muškarce i obrnuto? Je li to bitno u vezi?

Potraga za iznadprosječno visokim partnerom tema je koja je izazvala ozbiljnu raspravu na društvenim mrežama i podcastima o vezama, s naglaskom na žene koje tvrde da izlaze samo s muškarcima koji su viši od 182 centimetra. Muškarci su javno progovorili o tome, pitajući se zašto žene žele biti s muškarcima iznadprosječne visine, posebno one koje su prosječne ili ispodprosječne visine, piše New York Post.

Zašto postavljaju takve zahtjeve u aplikacijama za spojeve ili u razgovorima uživo?

U viralnoj objavi na Redditu, muškarac koji tvrdi da je visok 190 centimetara podijelio je poruke koje je razmijenio sa ženom koja je tek malo viša od 150 centimetara, koja je ustvrdila da joj njegova visina ne odgovara.

Foto: Dreamstime

Na TikToku i YouTube-u nekoliko je muškaraca podijelilo je videozapise u kojima ističu da ne mora značiti da muškarac nije dobar partner za vezu ako je niži od 180 centimetara.

Evo što stručnjaci za veze kažu o razlikama u visini kad je izbor partnera u pitanju i o tome zašto žene svih visina žele partnere koji su često i puno viši od njih:

Heteroseksualne žene općenito privlače visoki muškarci zbog evolucijskih, bioloških i društvenih razloga, tvrdi psihologinja Avigail Lev, osnivačica i direktorica Bay Area CBT Centra u San Franciscu, koja je specijalizirana za kognitivno-bihevioralnu terapiju.

- Razlikovanje između prirode i onog što dobijemo odgojem iznimno je teško u mnogim područjima, tako da ne znamo sa sigurnošću je li tu presudniji biološki ili društveni utjecaj, rekla je za Fox News Digital. Dodala je da postoji mnogo dokaza o kulturnim razlikama u standardima ljepote.

- Evolucijski ili biološki modeli rekli bi da je visina povezana sa zdravljem i snagom partnera ili da je, sociološki govoreći, povezana sa snagom, moći, sposobnošću da vam pruži sigurnost i bude jak. Ali isto tako ne znamo koliko je to biološki naspram društvenih naspram epigenetskih, dodala je. Kaže i da bi nametnute rodne uloge također mogle biti razlog zbog kojeg žene vole visoke muškarce.

Foto: Dreamstime

- Muškarci su uvijek davali prednost izgledu, umjesto karijeri žene, dok ženama u prošlosti karijera nije bila potrebna. Sad kada žene imaju veći pristup vlastitim prihodima, postale su izbirljivije po pitanju izgleda svojih partnera – kaže psihologinja. Osim toga, dodaje, društvo općenito poistovjećuje niski rast s većom ženstvenosti, i obrnuto, što bi mogao biti razlog zašto neke žene preferiraju visoke muškarce.

Zanimljivo je da i istospolni parovi koji imaju 'muško-žensku' dinamiku u vezama također naginju tome da postoje veće razlike u visini, ističe Lev.

- Društvo poistovjećuje ženstvenost s nečim malim, krhkim i sitnim, dok se muškost pomiješala sa snagom, moći i dominacijom. No, to je stvar roda, a ne spola – kaže psihologinja.

Nicole Moore, certificirana životna trenerica koja se specijalizirala za edukaciju o odnosima i govoru tijela i vodi konzultantsku službu Love Works na Beverly Hillsu u Kaliforniji, rekla je za Fox News Digital da većina klijentica s kojima radi poistovjećuje visinu sa snagom i osjećajem sigurnosti.

- Mnogi moji klijenti, bez obzira na visinu, izjavili su da žele imati osjećaj da im njihov partner može fizički zaštititi ako je potrebno, pojasnila je. Jednostavno, mnoge žene su uvjerene da ih niži i vitkiji muškarci nisu u stanju zaštititi, što ih navodi da vjeruju da bi muškarci koje izaberu 'trebali biti puno veći od njih'.

Moore je u svome poslu od žena čula i to da kažu da žele biti s višim muškarcem jer vjeruju da će tako izgledati manje ako se udebljaju.

Foto: Dreamstime

- Ovo ima veze s podmuklim kulturnim programiranjem zbog kojeg osjećamo da žena uvijek mora biti fizički manja od svog muškog partnera, dodala je. Prisjetila se i klijentice koja je imala oko 170 centimetara te odrasla osjećajući se previsokom, jer su njena majka i sestra vile 'sitne'.

- Kad je tražila partnera, željela je partnera uz kojeg će se osjećati malom, čak i kad nosi visoke pete. Na kraju je privukla partnera koji je visok oko 196 centimetara i bila iznimno zadovoljna njegovom visinom, priča.

Kako ima i muškaraca koji preferiraju niske žene, Moore kaže da se to može svesti na isto 'kulturno programiranje' koje žene svih visina uvjerava da bi trebale biti s visokim muškarcima i potencijalnom željom za moći.

Foto: Dreamstime

- Razlika u visini može stvoriti dinamiku moći u vez,i koja nekim parovima može biti privlačna, tako da se žena smatra manje moćnom ili čak slabijom od svog muškarca – pojašnjava Moore.

- S druge strane, neki vrlo visoki muškarci mogu uživati u dinamici u kojoj njima 'dominira' ili njima vlada jedna niska, ali živahna i otvorena žena, nastavlja.

Iako su preferencije visine sasvim osobna stvar, Moore upozorava da ljudi koji izlaze na spojeve trebaju razmotriti odakle im želja za puno višim ili nižim partnerom, kako bi procijenili proizlazi li to iz njihove „nesigurnosti“ ili „zastarjelih društvenih ideja“.

Jessica Alderson, trenerica za odnose sa sjedištem u Londonu te suosnivačica i izvršna direktorica aplikacije za spojeve So Syncd, za Fox News kaže da je dobra vijest to da je privlačnost višestruko složena priča.

- Mnogi različiti čimbenici utječu na privlačnost i svatko ima svoje jedinstvene preferencije. Ima mnogo ljudi vani koje privlače niski muškarci i visoke žene. Za druge, visina uopće nije faktor u jednadžbi – kaže. Zato, ako vas privlače ljudi koji su viši od vas, samo hrabro, kaže. Osim toga, umjesto fokusiranja na fizičke atribute potencijalnog partnera, uvijek je bolje koncentrirati se na osobnost i temperament te vrijednosti koje dijelite.

- Mogli biste se iznenaditi kad otkrijete da netko tko vam se u početku nije sviđao zapravo može biti vaš savršen partner kad ga bolje upoznate. To ne znači da biste trebali napraviti kompromis oko svojih temeljnih zahtjeva, ali treba imati na umu da istraživanje mogućih podudaranja s partnerom koji inače nije 'vaš tip' itekako može dovesti do pozitivnih ishoda.

Čini se da društvo i mediji stavljaju visinu na pijedestal kad je riječ o muškarcima, što se vidi u zapadnoj kinematografiji, gdje su hollywoodski scenografi konstruirali manja vrata salona kako bi glumci izgledali viši, rekla je Amber Kelleher-Andrews, izvršna direktorica Agencije za pronalaženje partnera Kelleher International, iz Kalifornije.

Foto: Dreamstime_

- Dok žene obično traže visoke muškarce, samouvjerene muškarce za visinu nije toliko briga. Moja muška klijentela s najviše samopouzdanja uopće ne postavlja pitanje visine. Njima je sasvim ugodno bez obzira na to koje je visine partnerica, pa čak i ako je mnogo viša od njih, kaže. Međutim, većina njezinih muških klijenata ističe svoju visinu kad traži partnericu i osam od 10 klijenata želi partnericu koja je niža od njih, priznaje. I ona se slaže s tim da je stvar vjerojatno u tome da se muškarci osjećaju „osjećaju muževnije, samouvjerenije ili zaštitnički rastrojenije kad su znatno viši od svoje partnerice.“.

Laura Wasser, odvjetnica za razvode iz Los Angelesa koja radi na Divorce.com, priznala je da bi većina ljudi trebala biti oprezna oko zahtjeva vezanih uz visinu partnera.

- Vidjela sam veze koje su započele popisom za provjeru i završile u mom uredu jer, dugoročno gledano, kompatibilnost je puno kompliciranija od svođenja na fizičke atribute, rekla je za Fox News Digital.