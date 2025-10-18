Zašto on/ona nikad ne inicira?

Tako volimo čuti da je problem na drugoj strani, a kod nas je sve super jer eto, želja je tu, libido je visok, spremni smo na akciju. Bum tres urnebes i laku noć. Eh sada da to malo pojasnimo.

Negdje sam već pisala, da nema te glavobolje niti menopauze koja će ženu spriječiti da kao divlja zvijer napadne svog mužjaka kada joj krv uzavrije i želja proradi. I obratno, nema te pive s frendovima i žgaravice nakon loših ćevapa s kolegama koji će njega zaustaviti da napadne svoju ženku kao „da je tuđa“. (baš glupa usporedba ali muški je obožavaju).

Idemo konkretno: odgovor na pitanje „zašto on/ona nikada ne inicira“ jest povezan s tvojim odgovorom na moje pitanje: „A što ti novo nudiš u seksu?“. Ili „zbog čega bi trebala/trebao inicirati, koje je veselje u svemu?“. Stalno naglašavam, najgori ljubavnici su nemaštoviti ljubavnici, sebični ljubavnici, neiskusni u smislu da nisu imali dugu vezu gdje su mogli „kovati zanat“, ljubavnici koji su uvjereni da je seks = penetracija i ljubavnici koji ne žele istraživati. I to nije za osudu, to je za edukaciju! Naravno da mnogi nisu imali priliku naučiti kako biti fenomenalan ljubavnik osim na porno filmovima. Ovdje nemam prostora raspisati previše i pre detaljno, ali mogu ponuditi nekoliko osnovnih savjeta koji će pokrenuti strast, barem malo uzburkati površinu mora, ne očekujte tsunami s osnovnim savjetima.

Dakle, ako želiš da tvoj partner želi inicirati, mora postojati razlog zbog kojeg mu oči zasjaje kad te vidi. To nije isti scenarij kao i sinoć, prekjučer i prošli mjesec. Nije stvar u tome da ti nisi dovoljno zgodan/zgodna - nego da si predvidljiv/a.

Evo nekoliko mojih savjeta koji pale:

1. Promijeni „ulaz” tj. pristup - ako si se dosad uvijek šuljao/la prema njemu/njoj u krevetu oko ponoći, ovaj put pričekaj da se opušta na kauču i iznenadi ga/je poljupcem od kojeg televizor postaje višak.

2. Stvori „mamca” - ostavi poruku na neočekivanom mjestu (u frižideru, etuiju za naočale , na volanu auta, u džepu jakne) s malom, polu-erotskom naznakom što planiraš navečer. Neka mu/joj mozak kuha cijeli dan.

3. Iniciraj bez iniciranja - namjesti scenu tako da on/ona misli da je bio/bila prvi koji je „pao” na ideju. Ljudi vole misliti da su oni lovci, iako im ti zapravo serviraš plijen na srebrnom pladnju.

4. Promijeni ritam - ako ste navikli na ekspresni seks, odigraj maraton. Ako ste navikli na maraton, odigraj 5-minutni blitz. Mozak voli iznenađenja.

5. Uvedi igru moći - jedan dan ti preuzimaš ulogu „gospodara/gospodarice igre”, drugi dan on/ona. Dinamika dominacije i predaje diže napetost brže od kofeinske doze.

6. Prati energiju dana - ne čekaj večer kad je oboje već pola mrtvo od umora. Uhvatite trenutak usred jutra ili dana, dok ste još sposobni za nešto.

7. Razbij uvjerenje da je inicijativa samo fizički čin - nekad inicijativa počinje satima prije – pogledom preko stola, namjernim dodirom, rečenicom koja zvuči obična, ali ima „onaj ton”.

Inicijativa ne nestaje sama od sebe - ona se uguši rutinom. Ako ti ne mijenjaš svoj ritam, ne očekuj da će partner promijeniti svoj.

I zapamti: ako želiš tsunami, moraš prvo stvoriti barem mali potres.