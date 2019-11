'Zašto sam ja dobio čarape od Djeda Mraza, a prijatelj Ipad?'

Socijalna radnica izazvala je burnu raspravu na Facebooku kada je napisala da bi roditelji trebali prestati govoriti djeci da njihovi skupi pokloni dolaze od Djeda Mraza.

Stranica na Facebooku, 'Christmas The Most Wonderful Time Of The Year', podijelila je post socijalne radnice koji je objavila prije dvije godine.

Megan Dunn objasnila je da bi roditelji trebali prestati kupovati skupe poklone jer to zbunjuje djecu čiji roditelji imaju niža primanja.

- Prestanite govoriti djeci da su iPad, iPhone i igračke od 200 dolara od Djeda Mraza - napisala je.

Dodaje kako si neke obitelji to ne mogu priuštiti pa su djeca zbunjena.

- Djeca se pitaju zašto su oni od Djeda Božićnjaka dobili čarape, kaput ili igračke, a druga djeca iPad. Roditelji i ta djeca su tužni. Mališani ih pitaju zašto nisu dovoljno dobri i zašto ih Djedica ne voli kao ostale. To mi slama srce - piše Megan.

Naglašava da bi roditelji trebali priznati da su oni Djed Božićnjak.

- Djed Mraz nije kupio iPad, već su ga kupili mama ili tata. Kupite im i nešto jeftinije i recite da je to od Djeda Mraza. Sjetite se onih koji ne mogu imati ono što imate vi - tvrdi.

Mnogi su se složili s njom i napisali kako skupi darovi ne čine Božić.

- Čarape smo napunili voćem i tako darivali djecu - komentirala je jedna žena.

Druga je napisala: 'Uvijek smo djeci govorili da mama i tata moraju Djedu dati novac za darove, ali da ih on donosi'.

- Odgojili smo šestero djece bez mita o Djedu. Jednostavno im nisam htio lagati i nisu propustili ništa. Nikada si nismo mogli priuštiti skupe poklone, ali cijeli smo mjesec proveli uz razne obiteljske aktivnosti - otkrila je treća žena.

