Zašto se sve više žena srednjih godina odlučuje za razvod?

Sve veći broj žena u srednjim godinama odlučuje prekinuti brak iako nije bilo nevjere ni velikih sukoba, što mnoge muževe zatekne nespremne jer su vjerovali da je njihov odnos stabilan.

Jedne večeri u rujnu, 53-godišnja Kate sjedila je za večerom sa suprugom i slušala ga kako govori o svojim osobnim problemima. Čekala je da je pita za prezentaciju na poslu zbog koje je bila zabrinuta, no on je to zaboravio i razgovor prebacio na nogomet.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 'Potrošili smo 90.000 eura na razvod da bi se opet vjenčali' | Video: KanalRi

Taj je trenutak u Kate probudio godine potisnute frustracije zbog osjećaja da je nevidljiva. Popila je čašu vina i pomislila: 'Više ovako ne mogu'. Odlučila je podnijeti zahtjev za razvod.

Kate je primjer rastućeg trenda poznatog kao 'walkaway wives' - žene koje tiho napuštaju brak, kako piše Independent.

Razvodi u srednjim godinama nekoć su bili češći među muškarcima, koji su prekidali brakove kako bi započeli veze s mlađim partnericama, no posljednjih se godina taj obrazac mijenja, pokazuju istraživanja.

Prema podacima koje navodi Telegraph, gotovo polovicu razvoda danas pokreću žene u srednjim godinama, a 56 posto njih kaže da bi prekinule brak ako su nesretne.

Foto: Dreamstime

Izvješće Beyond the Break, objavljeno u studenom 2025. godine, koje su izradili odvjetnički ured Mishcon de Reya i NOON, britanska online zajednica za žene u srednjim godinama, pokazuje da sve više žena traži razvod jer im je - kako kažu - 'dosta svega'.

Čak 64 posto ispitanica navelo je da uzrok razvoda nije bila nevjera. Njih 23 posto reklo je da više ne osjeća ljubav, dok je 11 posto izjavilo da ne želi provesti ostatak života s mužem koji je s vremenom postao emocionalno distanciran.

- Moj zahtjev za razvod prošlog listopada potpuno je iznenadio mog bivšeg supruga. On je moju šutnju doživljavao kao prihvaćanje njegovih mana, a u stvarnosti sam se polako emocionalno isključivala iz braka - ispričala je Ana Clarke (41).

Muževi često doživljavaju razvod kao iznenadnu odluku, no žene godinama izražavaju nezadovoljstvo koje ostaje neprepoznato. Psihoterapeutkinja Susie Masterson kaže da muškarci u terapiji često nisu svjesni koliko su njihove supruge frustrirane.

Istraživanja pokazuju da su oženjeni muškarci u prosjeku sretniji jer su njihove potrebe u vezi češće zadovoljene, dok žene istovremeno nose teret kućanskih obaveza i emocionalne odgovornosti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Obiteljska odvjetnica Ellie Foster ističe da su žene u prošlosti bile ograničene financijskom ovisnošću ili društvenom stigmom razvoda, no danas se srednje godine sve više doživljavaju kao novi početak. Čak 71 posto ispitanih žena izjavilo je da se ne boji živjeti same.

Izvješće također pokazuje da se razvedene žene suočavaju s višim razinama stresa, a 49 posto njih ima probleme s mentalnim zdravljem, poput anksioznosti i depresije. Financijske poteškoće navedene su kao najveća briga.

Unatoč svemu, 76 posto razvedenih žena kaže da ne žali zbog svoje odluke te bi ponovno izabrale razvod ako bi se i neki budući brak pokazao neuspješnim.

- Za mnoge žene desetljeća su bila posvećena brizi za druge; postoji jedna posebna, gotovo slatka sloboda u tome da napokon možemo razmišljati o vlastitim željama. Vrlo malo mojih klijentica ili članica grupa podrške uopće govori o želji za novim partnerom. Zapravo, većina nakon razvoda kaže - nikad više - kaže Ellie Foster, piše msn.