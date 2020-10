Zašto su danas često zgodne i pametne žene dugo slobodne?

Moderne zaposlene žene su većinom neovisne i uvijek će im biti privlačnije otići u toplice, kozmetički salon, kupovinu ili na neki tečaj, nego se brinuti o djeci ili počistiti za mužem

<p>Vjerojatno ste se bezbroj puta pitali zašto je vaša prekrasna prijateljica još uvijek slobodna i ne žuri s obitelji. Iako biste se mogli i našaliti na ovu temu, korijeni tog problema mnogo su dublji. Naime, mnoge lijepe i pametne djevojke radije biraju biti same nego u vezi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Jedina žena u Europi koja proizvodi cigarete</p><h2>1. Moderne žene su neovisne</h2><p>Žene se bore za svoja prava i mijenjaju svijet. Sve više žena dobiva posao koji je jednak ili bolji od onog koji obavlja muškarac i brzo se osamostaljuje. Ne trebaju više pitati muškarce za pomoć u fizičkom radu, jer jednostavno mogu nazvati majstora i platiti mu. A ponekad je to brže od čekanja da muž riješi problem.</p><h2>2. Žene počinju sve više poštivati ​​svoju slobodu i slobodno vrijeme</h2><p>Umjesto da kuha kod kuće za muža i nekoliko djece nakon posla, žene jednostavno više vole trošiti vrijeme na sebe. Privlačnije im je otići u toplice, kozmetički salon, kupovinu ili na neki tečaj.</p><h2>3. Žene postaju emocionalno stabilnije</h2><p>Kada ljudi pričaju viceve o snažnim slobodnim ženama koje žive s mačkama, to zapravo i nije tolika šala. Žene su postale jače, emocionalno stabilnije i obrazovanije. Suvremeni svijet pruža im približno iste mogućnosti kao i muškarcima. To utječe na njihovu psihologiju. One se više ne boje ostati same i bez sredstava za uzdržavanje. Bolje im je da čekaju ravnopravnu osobu, nego da dijele krevet s muškarcem kojeg ne vole ili ne poštuju.</p><h2>4. Moderne žene počele su voljeti alternativne veze</h2><p>Danas se žene ne boje pokazati svoje sklonosti u vezama. Mogu živjeti kako smatraju da njima odgovara i nitko ih neće osuđivati ​​kao prije, kad odaberu partnera istog spola ili imaju slobodnu vezu. Očito je da to dovodi do toga da se ljudi ne vjenčaju i umjesto toga samo žive zajedno.</p><h2>5. Moderne žene imaju vrlo visoke kriterije</h2><p>Kada sami zarađujete svoj novac, imate diplomu ili dvije, brinete se o svom izgledu i razvijate se na drugim poljima, očekujete muškarca koji vas neće spustiti na niži nivo vašeg života. Ne možete prihvatiti muškarca koji ne cijeni vaš trud i nije moguće tolerirati niske kriterije, jer vam takvi muškarci ne mogu donijeti bolji život. Lakše je ostati sam i dalje se brinuti samo o sebi.</p><h2>6. Muškarci se boje upoznati lijepe i pametne žene</h2><p>Kad muškarci vide lijepu, neovisnu i pametnu ženu, nisu toliko entuzijastični da naprave prvi korak, jer misle da ta nevjerojatna žena nikako ne može biti slobodna. Osim toga, nitko ne želi dobiti odbijenicu. I većina takvih žena vjerojatno nikada neće poduzeti prvi korak, jer već dovoljno rade u svom životu.</p><h2>7. Moderne žene više ne vjeruju u bajke</h2><p>Razina povjerenja žene prema muškarcu mnogo je niža zbog suvremenih standarda i doba konzumerizma. Nitko ne želi imati slomljeno srce, a koliko smo priča čuli o izdaji žena? Gledamo filmove još od djetinjstva u kojima je žena samostalna poslovna dama koja vodi vlastitu tvrtku ili je super uspješna na poslu. Suvremeni svijet daje nam moderne prioritete i mi ih prihvaćamo, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/why-so-many-smart-and-gorgeous-women-stay-single-for-years-669410/" target="_blank">Bright Side</a>.</p>