Radite od doma? Ovi savjeti će pomoći protiv bolova u vratu

Ako radite od kuće, vjerojatno više vremena provodite pred ekranom što može rezultirati bolovima u vratu. Naučite kako ih izbjeći i što jednostavnije olakšati ako su se pojavili

<p>Bez obzira radite li više ili samo provodite više vremena razgovarajući preko video poziva s prijateljima, velika je vjerojatnost da se više nego ikad prije oslanjate na ekrane i tehnologiju, piše <a href="https://www.healthline.com/health-news/4-simple-tips-to-avoid-developing-tech-neck-during-covid-19#How-to-help-kids-avoid-developing-tech-neck">Healthline</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Svakih pola sata ustanite i prošećite</p><p>Simptomi se mogu prikrasti brzo, a prilično su neugodni i mnogi ih nazivaju "tech vratom".</p><p>- Tech vrat rezultat je položaja tijela koji nesvjesno zauzimamo gledajući u ekran. U ovoj poziciji gurate bradu prema naprijed, kao i leđa koja postaju zaobljena. Zbog gledanja prema dolje ako radite na mobitelu ili tipkovnici, izvijate vrat u tom smjeru tijekom dužeg vremenskog razdoblja - kaže kiropraktičar <strong>Matthew Cooper</strong>.</p><p>Kaže da je riječ o neprirodnom položaju koji uzrokuje mikrotraume i stres na gornji dio vrata te područje gornjeg dijela leđa, a to vodi do bolova i neugode.</p><p>- U konačnici, to može rezultirati lošim držanjem - upozorava Cooper.</p><p>Liječnica dr. <strong>Renee Enriquez </strong>u UT Southwestern Medical Center kaže da se pacijenti najčešće žale na bolove u gornjem dijelu leđa, grčeve u mišićima na tom području, osjećaj krutosti, lokalizirane bolove u ramenima te česte glavobolje.</p><p>- Ljudi čak mogu osjetiti probadanje, osjećaj pečenja ili utrnulosti te trnaca koji se protežu sve do ruku - kazala je.</p><h2>Kako spriječiti tech vrat</h2><p>Od početka pandemije Cooper je primijetio povećani broj pacijenata sa simptomima tech vrata. Iako su ljudi postali svjesniji rizika, svejedno smatra da treba upozoravati na moguće posljedice.</p><p>- Mnogi ne razmišljaju o držanju tijekom sjedenja ili poduzimaju korektivne akcije tek kad se pojave bolovi. Za razvoj simptoma tech vrata potrebni su mjeseci, a da biste promijenili držanje treba još i više vremena. Zato je lako steći naviku lošeg držanja dok koristimo uređaje - ističe on.</p><p>Kaže da većina ljudi nema ergonomski prihvatljive stolce za rad za računalom, a rad na laptopu dodatno uzrokuje da se neprirodno naginju nad ekranom.</p><p>- Usto, svi smo pod velikim pritiskom zbog ovih nesigurnih vremena i to također vodi do stvaranja napetosti u tijelu i rezultira bolovima u vratu - istaknuo je on.</p><p>No kaže kako možete prevenirati razvoj takvog stanja uz nekoliko malih promjena.</p><h2>1. Razmislite gdje radite</h2><p>Mnogi su urede zamijenili radom od kuće, pa tako rade iz kreveta, sofe ili sa kuhinjskog stola. To nije okoliš koji omogućuje dobar položaj tijela.</p><p>- Savjetujem pacijentima da stvore ugodniju radnu atmosferu kako bi izbjegli ozljede ili olakšali bolove koje osjećaju. Zato je promjena radnog mjesta oblik medicinske terapije za koju čak mogu dobiti odbitak od poreza. Liječnici im mogu napisati uvjerenje o medicinskoj nužnosti i potrebama koje moraju ostvariti da bi im radno mjesto od kuće bilo udobnije kako bi spriječili ozljede - kaže Enriquez.</p><p>Ona savjetuje da posjetite liječnika kako biste provjerili je li radno mjesto uzrok bolova.</p><h2>2. Pazite na držanje</h2><p>Cooper savjetuje da sjedite leđima oslonjeni na naslon stolca i tipkovnicu smjestite u krilo kako biste izbjegli naginjanje brade i tijela prema naprijed.</p><p>- Većina ljudi će se nagnuti prema naprijed preko stola kako bi tipkali, a vjerujem da je to glavni krivac bolova - kaže on.</p><h2>3. Uzimajte pauze</h2><p>Svakih 30 minuta do sat vremena trebali biste se odmoriti od računala.</p><p>- Tijekom tih pauzi istegnite vrat i ramena. Ako imate tech vrat zbog učestalog korištenja mobitela, uzimajte češće pauze i koristite te uređaje manje. Ako gledate film ili druge video materijale, nabavite držač za mobitel kako biste ga mogli namjestiti u razini očiju ispred sebe - kaže Cooper.</p><p>Enriquez se slaže s tim dodajući kako je kretanje vrlo važno.</p><p>- Učestalo istezanje i kretanje je blagotvorno za cijelo tijelo. To omogućuje lakši protok krvi i sprječava probleme s mišićima i zglobovima. Ako dugo držite vrat u istoj poziciji, javit će se bol i neugoda. Ako to držanje ne ispravite, nakon nekog vremena mogu se pojaviti ozbiljne medicinske tegobe koja rezultiraju dugoročnim bolovima i invaliditetom - upozorila je.</p><h2>4. Istežite se</h2><p>Cooper savjetuje da svakih sat vremena napravite Brueggerove vježbe. Kako biste ih pravilo izveli, sjednite uspravno u stolcu i protegnite ruke ispred i iza tijela. Stisnite lopatice s dlanovima okrenutima prema gore te uvucite bradu kako bi vam glava bila iznad tijela. Zadržite poziciju 30 sekundi, a pritom duboko dišite. Ponovite vježbu tri do četiri puta. Možete koristiti i gumice ili trake kako biste osnažili gornji dio tijela. Cooper pojašnjava i kako mnogi imaju bolove u vratu jer se istežu tako da im brada dodiruje prsa.</p><p>- To je najgore što možete učiniti kad je riječ o tech vratu. On izdužuje i oslabljuje mišiće stražnjeg dijela vrata, pa bi svatko tko ima bolove u vratu trebao učiniti upravo suprotno. Istegnite i osnažite prednji dio vrata, a ne stražnji - kaže on.</p><h2>Kako liječiti tech vrat</h2><p>Cooper ovu stanje liječi kombinacijom vježbi fizikalne terapije i ojačavanjem mišića gornjeg dijela vrata i leđa te vježbama za istezanje tog dijela tijela.</p><p>- Dodatno, može vam pomoći i kiropraktičar koji će učvrstiti zglobove te vas izmasirati te akupunktura kojom ćete olabaviti stisnute mišiće - savjetuje on.</p><p>Enriquez kaže da pomaže i lokalna aplikacija hladnih obloga te kreme i lijekovi za ublažavanje bolova.</p><p>- Najjednostavnija intervencija može kratkoročno ublažiti simptome, no pacijenti moraju biti svjesni da uporaba računala, tableta i mobitela uzrokuje bol te da im je potrebna promjena životnog stila - kazala je.</p><p>Ako su bolovi presnažni, valja potražiti liječničku pomoć.</p><h2>Kako spriječiti pojavu tech vrata kod djece</h2><p>Budući da djeca ne razumiju posljedice dugoročnog sjedenja pred ekranom, loše držanje može dugoročno utjecati na njihov razvoj.</p><p>- Dok rastu, životni stil i navike djece diktiraju kako će držati tijelo. Bojim se da će mlađe generacije imati povećani rizik ne samo bolova tijekom starenja, nego će to rezultirati povećanim brojem operacija vrata, leđa i ramena zbog štete nastale u mladosti - ističe Cooper.</p><p>Roditelji mogu djeci pomoći osiguravajući im kvalitetan prostor za učenje i boravak pred ekranima.</p><p>- Mnoga djeca nemaju prostor za učenje kod kuće, a nerijetko uče za kuhinjskim stolom koji nije najbolji izbor. Omogućite im sjedenje u udobnom stolcu. Noge moraju biti na podu, a računalo u razini očiju. Usto, potičite ih da često ustaju kako bi odmorili oči i spriječili tegobe - poručila je Enriquez.</p>