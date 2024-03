Zavirite u stan s predivnim pogledom na centar Zagreba: 'Kupljen je u vrlo lošem stanju'

Ovaj stan je kupljen u vrlo lošem stanju, spreman za potpunu adaptaciju i reorganizaciju prostora. To su oni stanovi koje gledate na oglasu i teško vam je naći i jedan motiv koji bi vas privukao da ga zamislite kao novi dom. Vlasnik je zbog iskustva i dobrog osjećaja prepoznao potencijal u velikim prozorima s predivnim pogledom, ali i mogućnosti odličnog rasporeda koje ovakav tlocrt nudi. Zbog kompaktnog tlocrta se iz samo 57 m2 uspjelo izvući dvije odvojene sobe, a stan je zadržao udobnost i luksuz, govori nam arhitektica Sofija Vrtarić, koja se inače bavi velikim projektima, pa je uređenje interijera za nju kontrast u kojem istinski uživa.

Vlasnik stana uredio ga je za sebe.

- On je mladi poslovni čovjek koji je vrlo konkretno znao koje su mu bitne vrijednosti pri kupnji i uređenju stana. To su lokacija, iskorištenost svakog kvadrata, svjetlo i pogled. Od samog početka cilj mi je bio postići jednostavnost, ali i luksuz, udobnost, urbanost s originalnim detaljima koje je investitor stavio na listu želja - kaže arhitektica.

Posebnost ovoga stana na četvrtom katu definitivno je pogled koji seže od centra grada preko prepoznatljivih povijesnih građevina Zagreba, sve do Sljemena i noću osvijetljenog Medvedgrada.

- Pogled je čaroban i prostor je organiziran tako da se sve vidi iz dnevnog boravka, kuhinje i iz svake stolice uz stol za blagovanje, zahvaljujući velikim francuskim prozorima. Velika spavaća soba, manja soba i kupaonica orijentirane su na dvorišnu, mirnu stranu i također otvorene velikim prozorima. Odlično je to što u istom stanu imate urbanost centra grada u prostorima za boravak te mir i tišinu u spavaćem dijelu - dodaje Sofija iz Motovuna, koja već dugo živi i radi u Zagrebu.

Jednostavnost i luksuz, naglašava, postignuti su korištenjem osnovnih materijala kamena, čelika i drveta. Prema navedenom pomislili biste da se radi o hladnoj, pomalo industrijskoj atmosferi, no zapravo je sasvim suprotno. Ovaj stan je primjer kako se ne treba bojati koristiti različite "sirove" materijale, samo treba prepoznati u kojem omjeru ih se postavlja da neki od njih - ne preuzmu atmosferu.

U stanu je projektirano i rađeno nekoliko većih elemenata, ostalo je dopunjeno pomno promišljenim, unikatnim komadima gotovog namještaja.

- Na ulaznom dijelu potrebno je bilo proširiti otvor u nosivom zidu pa su se kao nadvoj 'ubacile' dvije čelične grede i ostavljene su vidljive. One namjerno nisu tretirane, nego su ostavljene da malo korodiraju u narančastu boju i zatim premazane da se korozija zaustavi kad je postignut željeni izgled. To su bile neformalne preporuke, s vremenom ćemo vidjeti funkcionira li pristup, no za sada se čini uspješno. Elegantna tamno siva kuhinja, koja čini cjelinu s dnevnim boravkom, jednostavnih je linija i nastavlja se u visoke elemente koji završavaju nišom za odlaganje odjeće na ulazu. Niša je obložena inoksom, koji se kasnije ponavlja kao poleđina u kuhinji. Kuhinju od dnevnog boravka dijeli komad zida i nekoliko tankih 'I' čeličnih stupova u nizu tako da se s obje strane dobije dojam većeg prostora. S druge strane pregrade imamo kontinuiranu klupicu s jastucima ispod prozora čiji je nastavak regal za TV s perforiranim inoks vratima - govori Sofija Vrtarić.

Stol za blagovanje, dodaje, neplanirano je napravljen iz ostatka radne kuhinjske ploče od laminama, keramičke ploče velikih dimenzija, koji je posljednje vrijeme vrlo tražen, a za njega su posebno izrađene čelične noge. Pridružena su mu četiri dizajnerska drvena Artisan stolca, a dizajnerska polica Shtef, zaigrani luster i kožni kauč zelene boje preostali su elementi dnevnog boravka.

- U spavaćoj sobi, osim kreveta, ponovljen je motiv klupice ispod prozora na kojoj je zimi čarobno sjediti i hvatati tople zrake sunca s juga. Manja soba u službi je raskošne garderobe s kaučem na izvlačenje za goste. U nastavku je mali, ali funkcionalan balkon na dvorišnoj strani - govori nam stručnjakinja.

Kupaonica je definitivno postavljala najveće izazove.

- Trebalo je u stan donijeti i ugraditi ogledalo dimenzija 1,5x3 metra iz jednog komada. Nasuprot ogledalu je naizgled zid s ugrađenim vodokotlićem sav u keramičkim pločicama, no na potisak se otvaraju krila iza kojih su plitke police za odlaganje s rasvjetom na senzor. Element s umivaonikom je napravljen također iz jednog komada u tehnologiji LG HI-MACS od prirodnog akrilnog kamena - priča nam Sofija.

Topao, urbani i mladenački dojam postignut je izborom detalja kao što su luster dizajnera Ingo Mauera, veliki zidni zvučnik kružne forme Bang & Olufsen, umjetnine, zidne tapete s ilustracijama...

- Posebno bih naglasila pomno izabrane biljke i po narudžbi izrađene betonske posude za biljke u raznim bojama. I rasvjeta je važan element u stvaranju atmosfere prostora. U ovom stanu projektirana je tako da omogući razne vrste poželjnih ambijenata. Svaka je lampa dimabilna (prekidači kontroliraju intenzitet svjetla) i spojena s ozvučenjem, roletama, grijanjem i klimom na sustav 'smart homea'. Preko mobilne aplikacije jednim klikom može se namjestiti željena atmosfera. Ambijentalna rasvjeta daje ugođaj, a posebno su osvijetljene radne površine i mjesta za čitanje - zaključuje arhitektica.