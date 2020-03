Zavist prema kolegama može loše utjecati na samopouzdanje

Zaposlenici koji unatoč tuđoj pomoći preuzimaju zasluge za postignuća misle da će im uspjeh poboljšati karijeru, no vjerojatno će im kolege zamjeriti egocentričnost. Ali i podcjenjivati njihov trud u budućnosti.

Zato je dobro priznati tuđa postignuća, no ne valja jadikovati o tome “što je trebalo biti vaše” jer može loše utjecati na obavljanje zadataka. Zavist prema kolegama jednako loše utječe na samopouzdanje, koje je važno za uspjeh. Bliže uspjehu nisu ni radnici skloni izljevima ljutnje koji štete ugledu. Češće ih se smatra lošim vođama koji ne mogu inspirirati niti motivirati zaposlenike, pa budu rjeđe promaknuti.

Radnike može motivirati želja za nečim boljim, ali pretjerivanje može biti poražavajuće ako se zbog pohlepe promijene temeljne vrijednosti. No među najvećim “radnim” grijesima ipak je lijenost. Osobito za one koji imaju velika očekivanja. Iščekivanje uspjeha na račun prošlih potpuno je uzaludno. No i pretjerana usredotočenost na posao recept je za neuspjeh.

Više nije uvijek bolje, osobito ako niste spremni za nove izazove. I žudnja za onim što nemate, umjesto da se usredotočite na ono što radite, izaziva loš stav i negativno ponašanje.

Ravnoteža je bitna

Izgrađivanje karijere mora uključivati i ravnotežu između poslovnog i privatnog. Krivo usmjereni ciljevi mogu vas izbaciti iz tračnica na oba kolosijeka. nigdje s požudom Nečija “prisutnost” u uredu ima važnu ulogu u tome tko će biti promaknut. Bez obzira na ambicioznost, dobro je što više biti šefu pri ruci te iskoristiti svaki trenutak za osvajanje bodova.

Iskoristite zavist

Umjesto da zavidite drugima na uspjehu, neka vas tuđa postignuća motiviraju u vlastitu radu. Potrudite se biti još bolji, a time ćete biti i korak bliže uspjehu.

Pohlepa koči rad

Put prema uspjehu zahtijeva dugoročan pristup prema poslovnim obvezama. Zaposlenici koncentrirani na kratkoročne ciljeve nisu spremni za zahtjevnije zadatke.

Ne budite lijeni

Budući da lijenošću nećete ništa postići, ponašajte se prema svakom radnom danu i projektu kao da vam posao ovisi o njima - jer vrlo vjerojatno i ovisi

