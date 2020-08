Tako\u0111er je zaru\u010dena za 30-godi\u0161njeg Garyja, kojeg je upoznala u susjedstvu.

Zbog bivšeg je skinula čak 100 kilograma, sretna je i zaručena

Angelu je bivši dečko ponižavao govoreći joj kako je predebela i kako ju nitko neće takvu htjeti. Ona je tada težila oko 200 kilograma, a sada je skinula pola težine i sretno je zaručena

<p><strong>Angela Snagg </strong>(32) iz Liverpoola, Merseyside, počela je gomilati kilograme prije devet godina nakon što je zatrudnjela s prvim djetetom. Majka dvoje djece priznaje da je 'upala' u krug loših navika jedući brzu hranu tri put tjedno te pijući otprilike šest boca vina preko vikenda. Tada je bila teška oko 200 kilograma.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:<br/> </p><p>U to vrijeme bila je u vezi s dečkom koji joj je rekao da je toliko debela da je nitko drugi nikad neće htjeti. </p><p>Angela je bivšeg dečka ostavila u lipnju 2018. i iskoristila je to kao priliku da preispita svoj životni stil. Sada je uspjela smršavjeti 100 kilograma, zdravo se hrani i vježba u teretani šest puta tjedno.</p><p>Također je zaručena za 30-godišnjeg <strong>Garyja</strong>, kojeg je upoznala u susjedstvu.</p><p>- Tako sam ponosna na sebe i kad se pogledam u ogledalo borim se povjerovati da sam to zapravo ja. Tek kad pogledam stare fotografije, stvarno shvatim koliko sam daleko dogurala i osjećam se nevjerojatno. Dugo sam se osjećala tako bezvrijedno zbog svoje prethodne veze, nikad nisam ni pomislila da ću ikad upoznati nekoga tko me voli ovakvu kakva jesam - rekla je Angela za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8634677/Mother-two-sheds-16st-finds-true-love-new-man.html" target="_blank">Daily Mail.</a></p><p>Kako kaže Angela, Gary ju poznaje još dok je imala 200 kilograma te smatra kako ju Gary voli bez obzira koju veličinu nosila.</p><p>- Prije sam jela kako bi se utješila, bježala sam od obaveza koje sam morala obaviti. Bježala sam od toga da smršavim. Jela sam sve što sam mogla, a najviše kinesku hranu ili pizzu. To sam jela tri puta tjedno, a uz to sam i previše pila - govori Angela.</p><p>Preko vikenda bi znala djecu ostaviti kod majke na čuvanju, a ona bi ispijala boce vine. Mogla ih je popiti čak šest, i to bez problema.</p><p>- Bila sam shrvana, dotakla sam dno. I takva sam bila sedan godina dok nisam odlučila da je došao kraj - kaže Angela.</p><p>U siječnju 2019. godine, samohrana majka počela je mijenjati svoj život nabolje te je odlučila da je vrijeme za promjene.</p><p>- Dugo mi je trebalo, ali konačno vjerujem u sebe. Promijenila sam ne samo svoj život, već i život svoje djece na bolje. Nikad nisam mislila da ću upoznati nekoga tko bi mi bio potpora i koji bi mi dao toliko samopouzdanja. Gary je moj najbolji prijatelj i srodna duša. S njim želim provesti ostatak svog života - rekla je Angela.</p>