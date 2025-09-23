'Zbog dobrog i jeftinog roštilja potegnemo čak i preko granice'

Iako je duga svega 51 kilometar, ova jedinstvena rijeka u zapadnoj Hercegovini ima čak devet imena, a najpoznatije i najčešće korišteno je Trebižat. Osim mnogo imena, Trebižat je poseban i po mnogo restorana koji su se smjestili uz riječni tok i pripadajuće, što veće, što manje, slapove.

Te restorane odavno su otkrili i brojni Hrvati koji svakodnevno prelaze granicu kako bi pojeli ukusan i cjenovno pristupačan roštilj te se usput ohladili u ledenoj vodi kristalno čistog Trebižata.

- Imamo gostiju iz raznih zemalja, ali najviše je ljudi iz Hercegovine i Hrvatske. Nismo daleko od granice, Metković i Vrgorac su blizu, a često nam dođu Hrvati i iz Makarske i Splita. Više od 50 posto gostiju su nam Hrvati, jer imamo korektne cijene i kvalitetnu hranu koja se nigdje u Hrvatskoj ne može dobiti za te novce - otkriva nam Toni Planinić iz Ljubuškog, vlasnik restorana Slapovi Čeveljuša.

Restoran postoji više od 20 godina, a Toni ga je preuzeo prije dvije godine. Od kada radi, trudi se da svi gosti budu zadovoljni i da mu se vraćaju. Mnogi se zaista i vrate, i to vrlo brzo, jer otkriju kako za pristojne novce mogu uživati u vrhunskoj hrani i piću, ugodnim temperaturama i u sred ljeta, a usput se i okupati i rashladiti u Trebižatu. Stoga je ovaj restoran, kao i drugi duž rijeke, postao omiljeno kupalište domaćih i stranih gostiju.

Njegov restoran, kao i susjedni, otvoren je od svibnja do kraja rujna.

Kada pogledamo oko sebe, prilično je jasno da najviše ljudi naručuje mesne plate.

- Naručuje se roštilj, ali imamo i punjene lungiće, ramsteke, teleće peke. Imamo roštilj na koji stane 70 kg sirovog mesa - govori nam Toni, a mi u nevjerici virimo u kuhinju.

Cijena mesne plate za dvije osobe je 40 konvertibilnih maraka, odnosno 20 eura, dok je Plata Čeveljuša za dvije osobe 60 maraka, odnosno 30 eura. Espresso košta dvije marke, kava s mlijekom 2,5 marke, coca-cola 3 marke, ožujsko 0.5 litara 4 marke, dok je pola litra točenog piva 4,5 maraka. Stoga i ne čudi što brojni Hrvati 'potegnu' preko granice samo za ručak. Osim toga, neki u Hercegovini organiziraju i obiteljske proslave.

- Hrvati također dolaze kod nas slaviti sakramente, rođendane. Mi im zaista ponudimo odličan jelovnik za odličnu cijenu - govori Toni te dodaje za slavlja primaju 60 do 70 gostiju.

Među brojnim zadovoljnim gostima definitivno su Branka i Romeo Damjanić iz Zadra, koje smo zatekli s prijateljima dok su jeli veliku mesnu platu za četiri osobe. Dolaze ovdje zadnjih desetak godina, jer su zadovoljni ponudom i kažu kako je sve upola jeftinije nego kod nas. Ručak za četvero platit će kao što bi u Zadru platili ručak za dvoje. A uz to, sve je ukusno.

Iako živi u obližnjoj Čapljini, Ivna Raić je prvi put došla na ručak ovdje, no već prije više puta je jela u drugim restoranima duž Trebižata. Zadovoljna je hranom, ali i sadržajima za djecu.

- Tko želi, može se i okupati, ali prvo se treba ručati - smije se Ivna. Gotovo ista situacija je i uzvodno, u Prirodnom vodenom parku Koćuša, koji se smjestio uz prekrasan istoimeni slap.

- Imamo mnogo gostiju iz Poljske koji nam dođu kada idu u Međugorje, ali ima i mnogo Hrvata. Dođu najčešće na obiteljski ili prijateljski ručak i večeru, opuste se, neki se i okupaju. Nije im daleko. Često imamo i velike grupe - govori nam Marija Tolić koja tu radi već četiri godine.

- Cijena bogate mesne plate za dvije osobe je 64 marke, odnosno 32 eura. Osim hrane, cijene pića su također pristupačne, pa je pola litre točenog piva 6 maraka, odnosno 3 eura, espresso je 3 marke, a coca cola 5 maraka - ističe Mia Džajić, koja radi u obiteljskom restoranu. Dodaje kako se često naručuju i pljeskavice u kajmaku.

Ovaj restoran, za razliku od većine uz rijeku Trebižat, radi cijelu godinu, izuzev siječnja i početka veljače kada su na kolektivnom godišnjem odmoru.

- Imamo lijep unutarnji prostor za zimu, a kada krene toplije vrijeme gosti uživaju sjediti vani, uz rijeku i uživati u pogledu na vodopad i kupače. Vani se sjedi do kraja rujna otprilike, naravno da to ovisi i vremenu i temperaturama - tumači Marija.

- Gosti su uvijek ugodno iznenađeni ambijentom i okolišem, pogotovo tko dođe kod nas nakon što su bili na Kravicama, tamo je previše ljudi i bučnije, a ovdje kod nas je mnogo mirnije i opuštenije, za uživanje - dodaje Mia.

Dok su Katarina i Bruno uživajući u pogledu na slap čekali dolazak hrane, malo smo ih omeli i pitali za dojmove.

- Ja sam iz Kaštela gdje skupa živimo, a Bruno je inače iz Kutine. Prvi put smo na Koćuši. Bili smo na izletu u Ravlića špilji, pa sam malo guglala što ima u blizini i pronašla ovaj restoran. Tako da smo svratili u prolazu. Ali obožavamo Hercegovinu - naglašava Katarina uzbuđeno i dodaje da su im dosadili more, plaže i gužve.

- I prijašnjih godina bi uvijek u Hercegovini stali uz rijeku Trebižat nešto pojesti, pa smo više puta bili na Čeveljuši, usput bi se i okupali, imaju lijepu plažu i lako je za ući u rijeku. Voda je ledena, ali mi to obožavamo, nije nam problem - ističe Bruno, te nam otkriva kako su naručili biftek i ramstek, koji su upravo, dok smo razgovarali, stigli na stol.

Osim Koćuše i Čeveljuše, kupalište Božjak nedaleko Čapljine također privlači velik broj gostiju, među kojima su nerijetko i Hrvati. Nekoliko restorana rasporedilo se uz hladnu rijeku, a sa svih strana dopire miris slasnog roštilja, dok se djeca, ali i odrasli spuštaju niz slapove i ponovno uzvodno bore protiv riječne struje, pojačavajući tako apetit. Ovdje je još i jeftinije nego na drugim mjestima uz Trebižat, vjerojatno jer ima više restorana, pa se mesna plata za dvije osobe može pronaći i za manje od 40 maraka, odnosno ispod 20 eura.