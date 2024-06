'Zbog infekcije sam izgubila udove pa upoznala muškarca koji misli da sam savršena'

Terapeutkinja Aimee Copeland (36) davne 2012. godine izgubila je obje ruke i noge, u nesreći na improviziranom zip-lineu (užetu po kojem se možete spustiti iznad nekog kanjona), nakon koje se razvila bakterijska infekcija koja je proždirala njeno meso. To ju je navelo da preispita svoj život do tada i dovelo do prekida vezu u kojoj je bila. Bili su to bolni trenuci za nju, no to je otvorilo put prema tome da samo tri godine kasnije pronađe svoju srodnu dušu, piše The New York Post.

- Bili smo 95 posto podudarni na OkCupidu, kazala je Aimee za People, govoreći o svom sadašnjem suprugu Stephenu Mercieru (36).

- Izuzetno smo kompatibilni. Vrlo smo različiti, ali tako da jedno drugo dovodimo u ravnotežu - rekla je. Dodaje kako svog supruga naziva svojim "ugrađenim kočionim sustavom".

- Kad prejako pritisnem gas, znam da nikad neću udariti glavom u zid jer će on pritisnuti kočnice i pomoći mi sletim mekano - kaže.

Ona i Mercier vjenčali su se 2021. godine, na maloj intimnoj ceremoniji u obiteljskoj kući na jezeru. Njen suprug kaže da ga je “privukao njezin snažan um, njezina snažna pravedna energija i njen duh”.

Copeland je ranije ispričala za People kako joj je prekid ranije veze uništio samopouzdanje, nakon nesreće u kojoj je pala s improviziranog zip-linea i nekoliko dana kasnije završila u bolnici. No Mercier joj je pomogao da ga povrati.

- Jedno sjećanje na to vrijeme se baš ističe: Jednom smo se i Stephen i ja mazili, a on je rekao, 'Mislim da je tvoje tijelo apsolutno savršeno', priča te dodaje: "On me stvarno cijeni. Od tada nisam imala problema sa samopouzdanjem, osjećam se prekrasno“.

Njen suprug je bio uz nju tijekom desetak godina, koliko je Aimee trebalo da postane licencirani terapeut, stekne dva magisterija i pokrene Zakladu Aimee Copeland, neprofitnu organizaciju za pomoć osobama s invaliditetom koje žele odlaziti u prirodu, te da osnuje All-Terrain Georgia, inicijativu koja osigurava terenska invalidska kolica ljudima koji žele posjetiti državne parkove.

- Aimee ne voli glumiti. Ono što čuješ uglavnom je ono što dobiješ, što mi je bilo jako osvježavajuće - kaže Mercier.

Njih dvoje upravo planiraju obnovu zavjeta povodom godišnjice vjenčanja i sretni nastavljaju zajedničko putovanje.

- Učimo o sebi kroz zrcala drugih ljudi. Mercier je odrazio svu tu ljepotu nazad prema meni i to mi je omogućilo da povratim samopouzdanje - kaže Aimee.