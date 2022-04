Zbog izgleda su je maltretirali i odustala je od škole, a sada je potpisala manekenski ugovor

Tayla Clement (24) iz Novog Zelanda, rođena je s vrlo rijetkim stanjem zbog kojeg se ne može nasmijati. Unatoč tome, potpisala je ugovor s modnom kućom i postala njihov najnoviji model.

Tayla zbog Moebiusovog sindroma nikada nije mogla pomicati oči s lijeva na desno, podići obrve ili pomaknuti gornju usnu.

Rijetka kongenitalna bolest, s kojom je Tayla rođena, rezultat je nerazvijenosti facijalnih živaca koji kontroliraju neke od pokreta očiju i izraza lica. Stanje također može utjecati na živce odgovorne za govor, žvakanje i gutanje. Uz to Tayla ima skvrčeno stopalo i ograničeno kretanje gležnja.

Zbog svoje bolesti ova mlada žena je trpjela česta maltretiranja zbog kojih je vodila ozbiljne bitke za mentalno zdravlje te joj je dugo bilo teško prihvatiti samu sebe.

Međutim, konačno je ponosna na to tko je - i sada je spremna krenuti u uzbudljivu novu karijeru.

Tayla, koja ima 23.600 pratitelja na Instagramu, potpisala je ugovor s međunarodnom agencijom za manekenstvo kako bi pokušala naglasiti važnost jedinstvenosti.

- Želim dokazati svojoj mlađoj sebi da sam dovoljna, da sam vrijedna točno takva kakva jesam - izjavila je.

- U djetinjstvu u medijima nikad nisam vidjela nekoga tko mi je bio sličan, nekoga tko je drugačiji Konstantno sam se osjećala kao izopćenik, bez glasa i nevidljiva - rekla je..

Tayla priznaje da ju je do sadašnjeg trenutka doveo trnovit put.

- Odrasti kao drugačiji od ostalih, bez mogućnosti pokazati svoje osjećaje na licu, to je bilo jako teško - rekla je i dodala da se 'ne može sjetiti vremena kada ju nisu maltretirali u školi'.

Kaže da bi se druga djeca rugala njezinom izgledu, izbjegavala bi je u školskom dvorištu i nazivali ju 'ružnom' i 'odvratnom'.

S 11 godina podvrgnuta je invazivnoj osmosatnoj operaciji čiji cilj je bio omogućiti joj da se nasmije. Uzeli su joj tkivo s desnog bedra i stavili ga na oba obraza između kuta usana i sljepoočnice. Međutim, rekla je da se probudila 's modricama i natečena' te da je 'užasno izgledala', priznajući da ju je to 'slomilo'.

Umjesto da 'riješi' svoje probleme, Tayla je rekla da je sljedećih 12 mjeseci provela oporavljajući se od operacije. Daily Star piše da je najgore to što kirurzi nisu uspjeli uspostaviti novu živčanu vezu na njezinom licu.

Tada je maltretiranje postalo fizičko, a djeca su ju udarala u stražnji dio koljena, zbog čega bi padala. Također, znali su ju gurnuti na strmim ulicama, a neka djeca bi nosila plastične vrećice u školu, tražeći od nje da ih 'stavi preko glave'.

Tayla je odustala od škole kako bi pobjegla od nasilnika i priznala je da je u tom trenu mentalno 'dotaknula dno'. Sa 17 godina patila je i od disocijativnih napadaja. To su nevoljne epizode uzrokovane teškim traumatskim stresom.

Godine muke konačno su sustigle Taylu i zbog toga se njezino tijelo ugasilo. Stručnjaci su rekli da je njezino stanje toliko teško da se najvjerojatnije nikad neće potpuno oporaviti.

Međutim, rekla je da se tad nešto u njoj 'probudilo', neki inat i da je odlučila ne odustati. Tijekom sljedećih nekoliko godina naporno je radila kako bi prihvatila lice s kojim je rođena, počela je vježbati, meditirati i rekreativno hodati.

Pokrenula je i svoju Instagram stranicu 'The girl who can't smile'.

Tayla kaže da ne želi sažaljenje, već da traži od ljudi da prihvate različitost, a svoj izraz lica sad često koristi kako bi izmamila osmijehe na lica drugih ljudi.

Tayla se više ne skriva od kamere, već svojim prisustvom na društvenim mrežama podiže svijest o važnosti jedinstvenosti i posebnosti ljudi.

Govoreći o potpisivanju ugovora s manekenskom agencijom, kaže da je to potez kojem bi se 'mala Tayla veselila'.

- Mislim da bi mala Tayla bila tako ponosna - priznaje.

