Zbog korone su drugi pacijenti 'na čekanju', ovako će postupiti

Prognoza za 2020. godinu pokazuje da će epidemija COVID-19 u Danskoj trajati dulje. To ima velike implikacije na planiranje zdravstvene skrbi i zaštite. Tijekom dugotrajne epidemije, treba očekivati ​​da će danski zdravstveni sustav voditi veću brigu kako o pacijentima s COVID-19, tako i o pacijentima s drugim bolestima.

- Sada smo ušli u sedmi tjedan epidemije COVID-19 u Danskoj. Epidemija će biti dugotrajna, no na nižoj razini od naše prve prognoze. Stoga se mora uspostaviti aktivnost zdravstvenog sustava kako bi se brinuli i za bolesnike s COVIDOM-19, ali i za bolesnike s drugim bolestima. Nažalost, vidjeli smo zabrinjavajući pad broja pacijenata koji se obraćaju liječnicima zbog drugih bolesti, kao i značajno smanjenje broja uputnica, što je zabrinjavajuće kod slučajeva raka i mentalnih bolesti. Kašnjenje u istraživanju i liječenju može imati velike posljedice na dugi rok. Prvi koraci u tranziciji su povećati aktivnost opće i specijalističke medicinske prakse. Građani moraju koristiti svog liječnika kao i obično. Ne treba se suzdržavati ako imate simptome bolesti koje treba istražiti ili ako imate kroničnu bolest s pogoršanjem - kaže Camilla Rathcke, voditeljica centra u Nacionalnom odboru za zdravstvo.

Sljedeći korak bit će povećanje aktivnosti u ostalim dijelovima sustava primarne zdravstvene zaštite, istodobno davanje prioriteta aktivnostima u bolnicama za procjenu i liječenje.

- Moramo osigurati da i dalje postoji snažan fokus na održavanju mjera i u društvu i u zdravstvenom sustavu koje doprinose smanjenju rizika od infekcije, a mogu se uzeti u obzir i daljnje mjere smanjenja infekcije. Osim toga, važno je da brojne inovativne mjere, poput telefonskih i video savjetovanja, ostanu u mjeri u kojoj je to moguće - kaže Camilla Rathcke i dodaje da će Nacionalni odbor za zdravstvo kontinuirano pratiti promjene u zdravstvenom sustavu jer su nove prognoze razvoja epidemije pripremljene.

Danci su napravili plan restrukturiranja i postupnog povećanja zdravstvenih usluga:

- Kućna njega postupno će se povećati. U bolnicama će morati raditi uz povećanu aktivnost kako bi se što prije smanjila infekcija.

- Kritična stanja ne smiju se izjednačavati s 'akutnom' ili životno ugroženim stanjem. Mnoge zdravstvene usluge ključne su za jačanje, održavanje ili sprečavanje pogoršanja zdravlje, normalnog funkcioniranja i kvalitete života. Na primjer, kritično stanje je imati istrošeno koljeno. Takva neka stanja nisu životno ugrožena ali ako ih se ne liječi kroz dulji vremenski period zdravlje će se pogoršati, kvaliteta života, radna sposobnost i slično. To povećava rizik da se takva stanja pogoršaju do određene mjere tako da postanu akutni, kronični ili na primjer, dovode do invaliditeta i/ili nezaposlenosti što rezultira smanjenom kvalitetom života.

- Restruktuirat će se i povećati aktivnost u bolnicama pogotovo na odjelu intenzivne njege. S obzirom na tok epidemije i planirani tok postupno će se povećavati kapacitet osoblja i ležaja za pacijente na intenzivnoj. Što se tiče respiratora, u bolnicama će biti na raspolaganju 433 jedinice stalne intenzivne njege. To bi trebalo koristiti koliko god je to moguće pacijentima koji su kronični bolesnici, a nemaju COVID-19.

- Dio zdravstvenih radnika s odjela kirurgije bit će unaprijeđeni i premješteni na intenzivnu njegu.

Planirana operacija: Na planiranu operaciju utjecat će i osoblje za intenzivnu njegu. Jedan od preduvjeta je da operacijske dvorane i odjeli za kirurgiju imaju općenito, sve potrebne respiratore i anestetičke uređaje za operativni zahvat. Čak i s potpuno dostupnim i opremljenim operacijskim salama, planiranje operacija će ovisiti o broju osoblja. Teže operacije nastaviti će se provoditi unutar odgovarajućeg okvira, ali će postojati potreba za odgodom planiranih operacija poput operacije koljena, kuka i slično. Stoga će se neke od 'lakših' operacija morati planirati s osobljem.

Povećanje kapaciteta kreveta: S obzirom na tok epidemije i planirani budući tok, planira se i povećanje kapaciteta broja kreveta koliko god je to moguće jer se osim bolesnika zaraženih koronavirusom moraju i trebaju liječiti i svi ostali bolesnici.

Povećanje ambulantnog pregleda: Postupno se trebaju povećati hitni pregledi i ambulantni, što bi uključivalo i posjete. Na taj se način novopridošli pacijenti mogu pregledati i mogu se procijeniti njihovi simptomi te bi se provodila medicinska procjena svih onih kojima je možda potrebna operacija. Na temelju toga oni koji bi trebali na operaciju što prije naravno, imali bi prednost pred onima koji bi možda mogli pričekati neki određeni period.

Povećane aktivnosti opće prakse: Opća praksa, specijalna praksa i druge, mogu nastaviti normalne aktivnosti, ali se ipak usredotočuju na sveukupno razmatranje minimiziranja rizika od širenja infekcije. I dalje se održavaju telefonski i video savjeti s doktorom koji će se do daljnjega nastaviti održavati. Važno je da se prakse upućivanja na bolnički sustav normaliziraju.

Posebna se pozornost posvećuje i stomatolozima. Mora se koristiti zaštitna oprema zbog čestica koje se ispuštaju tijekom pregleda.

Povećana aktivnost u privatnim bolnicama: Privatne bolnice sve više mogu pridonijeti povećanju aktivnosti. S obzirom da se pacijenti zaraženi koronavirusom uopće ne liječe u privatnim bolnicama one bi mogle i trebale pomoći u dijagnostičkim pregledima, operacijama ramena, koljena, kuka i slično. Privatne bolnice, koje obično provode zakazane srčane preglede i operacije, također će moći doprinijeti produženoj aktivnosti.

Na konkretnu i individualno procjenu moraju ići bolesnici s karcinom, kardiovaskularnim bolestima, pacijenti koji zahtijevaju psihijatrijsko liječenje i slično. Prioritet se daje tretmanima za djecu, kardiološkim procedurama i liječenju težih bolesti.

Što se tiče kirurškog liječenja, trebalo bi biti posebno usmjereno na smanjenje postoperativne potrebe za liječenjem, uključujući ponovni prijem u slučaju komplikacija. U isto vrijeme trebaju se razmotriti i bolesnici, gdje postoji određeni rizik od napredovanja bolesti unutar vremenskog razdoblja od nekoliko mjeseci.

Smanjenje rizika od infekcije: I dalje se treba usredotočiti na izbjegavanje širenja infekcije u zdravstvenom sustavu, dakle održavanje socijalnih pravila i regulacije ponašanja. Ali i posebne mjere opreza u vezi s određenim postupcima koji zahtijevaju posebne okolnosti zbog povećane izloženosti infekciji. Stoga se smanjenju rizika od infekcije i dalje treba dati prioritet. Tijekom šireg otvaranja društva, očekuje se porast zaraze pa se moraju poduzeti daljnje mjere za smanjenje rizika od infekcije. Treba se povećati uporaba zaštitne opreme na temelju načela predostrožnosti.

Treba se i razmotriti testiranje pacijenata, na primjer, prije operacije ili drugih postupaka.

Fokus je osigurati da se pristupi građanima sa simptomima, da se liječe se u primarnoj zdravstvenoj ustanovi ili se mogu uputiti na bolnički medicinski pregled.

Neke se funkcije i dalje neće obavljati u svrhu smanjenja rizika od infekcije, npr. Kozmetički tretmani.

Nadgledanje epidemije unaprijed

Uoči postupnog otpuštanja mjera, bit će potrebno intenzivirano praćenje razvoja epidemije jer će to neminovno imati velike posljedice za teret bolnica, uključujući kapacitet intenzivne njege.

U svakoj kliničkoj situaciji, posebna medicinska prosudba činit će osnovu za odluku o liječenju.

Procjena može uključiti, na primjer

ozbiljnost bolesti/stanja;

rizik od pogoršanja bolesti ako se ne liječi, uključujući rizik od povećane uporabe droga kao posljedice;

rizik da bolest postane kronična ako se ne liječi

utjecaj na funkcionalnu i / ili zapošljivost

potrebe za liječenjem nakon operacije, uključujući ponovni prijem u slučaju komplikacija

više bolesti kod pacijenta

Primjeri intervencija koje se trebaju uzeti i mora se ponuditi posebna stručna procjena u javnim i privatnim bolnicama

Ginekologija: Istraživanje i liječenje raka, planirani carski rez, pobačaj prije i nakon 12. tjedna, liječenje post-natalnih ozljeda.

Vaskularna kirurgija: Akutna operacija uključujući kritičnu aterosklerozu, liječenje otpuštanja krvnih ugrušaka (tromboliza).

Kirurgija: Liječenje karcinoma i dječja kirurgija

Neourokirurgija: Liječenje karcinoma i liječenje neposrednih stanja opasnih po život i mobilnost

Ortopedska kirurgija: Operacije koje zahtijevaju liječenje, prijelomi kostiju, uključujući prijelome oko proteza, tumori u mekim dijelovima, kostima itd. i infekcijske operacije, uključujući i sumnju o infekciji oko proteze, teška paraliza

Plastična kirurgija: Onkološka plastična operacija usmjerena na rak, uključujući primarnu rekonstrukciju povezanu s onkološkom operacijom dojke, liječenje rana, uključujući opekline i velike stečene ili traumatične rane

Psihijatar: Sve aktivnosti

