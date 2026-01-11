Zbog nekih stvari koje radimo dok vozimo, nesvjesno si uništavamo automobil

Dok vozimo svoj automobil, često nesvjesno radimo neke stvari koje štete našem limenom ljubimcu. Primjerice, kad mijenjamo brzine, većina ljudi ne razmišlja o tome što se događa u ručnom mjenjaču.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:03 Požar u automobilu | Video: Čitatelj 24sata

Ali svaki put kad promijenite stupanj prijenosa, vilica za prijenos unutar mjenjača kontaktira s rotirajućim dijelovima za odabir brzine. Kad stojimo, ili pak u vožnji između mijenjanja brzine, većina ljudi ima naviku „odmarati ruku“ na mjenjaču.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Maknite ruku s mjenjača!

Kad je riječ o mjenjaču, nalazi se ergonomski na najboljem mjestu i mnogima je upravo ručica mjenjača idealno mjesto za odložiti ruku, ali to nipošto nije dobro, savjetuju stručnjaci. Naime, tako vilica mjenjača dodatno pritišće zupčanu spojku. Navedena sila može oštetiti mjenjač pa izbjegavajte tu naviku. Dakle, ne držite ruku na mjenjaču nego za njim posegnite samo kad mijenjate brzine.

Osim toga, još je jedna loša navika ostaviti automobil u brzini dok stojite te držati pritisnutu pedalu kvačila i kočnice. To također šteti automobilu jer opruga u kvačilu nije dizajnirana kako bi dugo trpjela takvu silu i mogla bi se potrošiti puno prije, odnosno mogla bi puknuti.

Foto: Dreamstime

U svakoj prilici kad trebate stati s automobilom, izbacite mjenjač iz brzine i stisnite kočnicu. Tako ćete najbolje sačuvati kvačilo. Sličan učinak ima i zadržavanje noge na papučici kvačila, premda je automobil u pokretu.

Takvo „odmaranje noge“ na kvačilu je nepotrebno jer postoji mogućnost da ipak vršite pritisak na mehaničke dijelove mjenjačke kutije, odnosno mjenjača na motor koji nije iste brzine kao i spoj od strane mjenjačke kutije s kojom se spaja. Za lijevu nogu postoji predviđeno mjesto, stoga ne oklijevajte i poslužite se njime.