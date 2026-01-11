Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
JESTE LI ZNALI?

Zbog nekih stvari koje radimo dok vozimo, nesvjesno si uništavamo automobil

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zbog nekih stvari koje radimo dok vozimo, nesvjesno si uništavamo automobil
Foto: Ivan Kurmyshov

Automobil je danas gotovo pa nužda i jako važno da bude ispravan i pouzdan stroj koji će nas dovesti do cilja. Međutim, osim u vrijeme servisa i registracije, malo pažnje posvećujemo za njegovo očuvanje

Admiral

Dok vozimo svoj automobil, često nesvjesno radimo neke stvari koje štete našem limenom ljubimcu. Primjerice, kad mijenjamo brzine, većina ljudi ne razmišlja o tome što se događa u ručnom mjenjaču.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Požar u automobilu 01:03
Požar u automobilu | Video: Čitatelj 24sata

Ali svaki put kad promijenite stupanj prijenosa, vilica za prijenos unutar mjenjača kontaktira s rotirajućim dijelovima za odabir brzine. Kad stojimo, ili pak u vožnji između mijenjanja brzine, većina ljudi ima naviku „odmarati ruku“ na mjenjaču. 

Manual gear lever of a car. Close up of a car gear stick manual transmission, Image of a car gear stick manual transmission.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Maknite ruku s mjenjača!

Kad je riječ o mjenjaču, nalazi se ergonomski na najboljem mjestu i mnogima je upravo ručica mjenjača idealno mjesto za odložiti ruku, ali to nipošto nije dobro, savjetuju stručnjaci. Naime, tako vilica mjenjača dodatno pritišće zupčanu spojku. Navedena sila može oštetiti mjenjač pa izbjegavajte tu naviku. Dakle, ne držite ruku na mjenjaču nego za njim posegnite samo kad mijenjate brzine.

MINISTRE, HVALA NA SAVJETU! Ministar savjetuje, mi dajemo: Top 10 recepata za domaći kruh
Ministar savjetuje, mi dajemo: Top 10 recepata za domaći kruh

Osim toga, još je jedna loša navika ostaviti automobil u brzini dok stojite te držati pritisnutu pedalu kvačila i kočnice. To također šteti automobilu jer opruga u kvačilu nije dizajnirana kako bi dugo trpjela takvu silu i mogla bi se potrošiti puno prije, odnosno mogla bi puknuti.

Foto: Dreamstime
BRZO I JEDNOSTAVNO Beauty rutina za zaposlene žene: Kako se pobrinuti o sebi čak i kad nemate vremena
Beauty rutina za zaposlene žene: Kako se pobrinuti o sebi čak i kad nemate vremena

U svakoj prilici kad trebate stati s automobilom, izbacite mjenjač iz brzine i stisnite kočnicu. Tako ćete najbolje sačuvati kvačilo. Sličan učinak ima i zadržavanje noge na papučici kvačila, premda je automobil u pokretu.

Takvo „odmaranje noge“ na kvačilu je nepotrebno jer postoji mogućnost da ipak vršite pritisak na mehaničke dijelove mjenjačke kutije, odnosno mjenjača na motor koji nije iste brzine kao i spoj od strane mjenjačke kutije s kojom se spaja. Za lijevu nogu postoji predviđeno mjesto, stoga ne oklijevajte i poslužite se njime.

SAVJETI ZA BLAGDANSKU KUPOVINU 6 božićnih darova koje muškarci ne bi trebali kupovati ženama
6 božićnih darova koje muškarci ne bi trebali kupovati ženama

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Frizure koje vas mogu postarati i do 10 godina - izbjegavajte ih!
LOŠ IZBOR

Frizure koje vas mogu postarati i do 10 godina - izbjegavajte ih!

Loše odabrana dužina kose, šiške koje ne odgovaraju vašem licu, precrna ili izbijeljena kosa, tapiranje ili sušenje na zraku - sve to može završiti tako da izgledate starije nego što jeste, kažu stilisti
Veliki tjedni horoskop: Lav se ističe na poslu, Bik razmišlja o dodatnom obrazovanju...
OD 11.1. DO 17.1. 2026.

Veliki tjedni horoskop: Lav se ističe na poslu, Bik razmišlja o dodatnom obrazovanju...

Zvijezde nam na početku godine donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026