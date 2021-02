Danas 19-godišnja Ellis Waters iz Ketteringa u Northamptonshireu, ušla je u menopauzu u rujnu 2017. nakon što je završila 18 mjeseci kemoterapije i radioterapije zbog rijetkog oblika raka nazvanog alveolarni rabdomiosarkom koji napada vezivno tkivo tijela.

Kada je ova tinejdžerica počela osjećati vrućine, poteškoće sa spavanjem, umor, loše raspoloženje i svrbež kože šokirala se jer je otkrila da su to simptomi prerane menopauze.

Pokušava gledati na pozitivnu stranu i sada svojoj mami Samanthi Waters-Long (46), koja još nije prošla menopauzu, ukazuje na rane znakove tog stanja.

- Kad sam završila liječenje raka i napravila vlastito istraživanje, shvatila sam da će menopauza biti moguća. Kada mi se mjesečnice nisu vratile nakon liječenja, prihvatila sam to, ali budući da sam bila tako mlada, mislila sam da to samo znači da neću imati mjesečnicu i to mi je bilo u redu. Sada shvaćam da sam potpuno neplodna i da neću moći imati vlastitu djecu, ali trudim se ostati što pozitivnija. Definitivno razmišljam o posvajanju u budućnosti. Imala sam 20 posto šanse da preživim rak i to sam uspjela pa pokušavam biti zahvalna na onome što imam. Koristim flastere s estrogenom i nadomjesnu hormonsku terapiju, ali morala sam uzeti godinu pauze od školovanja kako bih simptome stavila pod kontrolu, jer sam se u početku mučila. Moja mama nije prošla menopauzu, ali sam je osvijestila, pa kad prođe kroz nju, zna koji je najbolji tretman i moći će mi se obratiti za savjet što je prilično cool - ispričala je Ellis.

Njezina majka prisjetila se trenutka kada je saznala za dijagnozu.

- Sjećam se da su me liječnici uvukli u sobu i rekli mi da moja kći ima rak četvrte faze. Odmah sam pretpostavila da će umrijeti jer je to najgora faza. Tada su mi rekli da će najvjerojatnije biti neplodna do kraja liječenja, ali menopauza nikada nije spomenuta. Znala sam za neke simptome, ali ne za sve. Nisam shvaćala do kojih ekstrema može doći. Rekla mi je, u redu je mama, sad sam stručnjak pa kad to prođeš, možeš mi doći. Glavni savjet koji mi je Ellie dala jest da je jako važno dobiti drugo mišljenje i otići na bolji tretman ako i dalje patite. Šokirala me ozbiljnost nekih simptoma. Pomogla je ženama mojih godina da prođu kroz menopauzu, a ima samo 19 godina! Nevjerojatno je da ona podiže svijest i koristi svoje iskustvo kako bi pomogla ljudima jer to doista čini razliku. Čudno je da će mi ona moći pomoći kad bih ja trebala pomoći njoj - rekla je Samantha.

Kad je Ellie dijagnosticiran rak, imala je samo 14 godina i odmah je poslana na liječenje.

- Imala sam vrlo rijedak oblik raka, samo 60 djece u Velikoj Britaniji dobije ga svake godine i vrlo je rijetko da se pojavi kod tinejdžera. Primijetila sam kvržicu u prosincu 2014. godine, ali liječnicima sam otišla tek sljedećeg kolovoza i upravo su me bolovi u nozi natjerali da odem liječnicima. Proces dijagnosticiranja stanja bio je prilično spor, ali kad sam prvi put otkrila da je riječ o raku, bila sam uplašena jer sam znala što je rak i što liječenje podrazumijeva. Cjelokupno iskustvo me psihički i fizički iscrpilo ​​i imalo je velik utjecaj na moju obitelj. U ožujku 2017. pobijedila sam rak i od tada se pokušavam nositi s menopauzom - prisjetila se Ellie.

Nuspojave menopauze utjecale su na njezin svakodnevni život pa se Ellie morala izboriti za promjenu lijekova koje su joj davali.

- U početku sam puno toga držala za sebe jer se volim baviti stvarima privatno, ali kad sam se mami otvorila i priznala kako mi je teško, zaista mi je pokušala pružiti potrebnu podršku i odvela me kod privatnog liječnika. Još sam bila u školi, a nuspojave su stvarno utjecale na moje učenje pa sam uzela puno jače lijekove koji su definitivno ublažili simptome. Imala sam puno vremena da to prihvatim, bilo je teško otvoriti se i razgovarati o tegobama, jer puno ljudi ne razumije koliko simptomi mogu biti loši - kaže.

Ellie je završila školu u ožujku 2020. godine i dobila ocjene potrebne za upis na medicinski fakultet na Sveučilištu Keele. Ipak, odlučila je pauzirati godinu dana da bi se usredotočila na svoje zdravlje i rad u staračkom domu kako bi stekla iskustvo s pacijentima iz prve ruke.

- Morala sam ponoviti prvu godinu u školi i to je bila najbolja odluka koju sam ikad donijela jer sam stvarno zaostajala. Odlazak u medicinsku školu nikad mi nije pao na pamet dok se nisam našla u bolnici, ali bila sam zadivljena svojim liječnicima i znala sam da želim biti poput njih i pomoći ljudima poput mene. Sada sam na mnogo većoj dozi estrogena što je stvarno pomoglo kontrolirati moje simptome menopauze. Radim 60 sati tjedno pa mi je bilo važno kontrolirati ih. Volim činjenicu da će moja mama ubuduće moći dolaziti k meni po savjet - kaže.

- Mnogo se još ne zna o menopauzi i Ellie želi potaknuti više razumijevanja i znanja za mlade djevojke poput nje. Mislim da će je pogoditi kad bude starija i shvati da ne može imati vlastitu djecu, ali puno je djece koja trebaju dom i ona gleda samo na pozitivnu stranu stvari. Koristi se humorom da bi to prošla, ali mislim da će biti dijela tuge kad sretne nekoga i shvati da ne može imati vlastitu djecu. Radi nevjerojatan posao pomažući ljudima poput nje i drago mi je što će i mene moći savjetovati ​​u budućnosti - zaključila je Samantha za Daily Mail.