Zbog toplog vremena već ima šparoga, evo kako ih je najbolje pripremati, ali i koje odabrati

Najava mogućih pljuskova ovih dana mogla bi razveseliti ljubitelje šparoga u Istri Dalmaciji, bilo da ste među onima koji ih beru sami ili se veselite prvim svežnjevima koje će kumice donijeti na tržnice. Uzgajivači na kontinentu najčešće ih beru pred kraj travnja, pa će na tržnice u unutrašnjosti Hrvatske stići tek tada.

Veliki chefovi kažu da nema puno razlike između onih samoniklih, divljih, i onih koje se mogu kupiti kod uzgajivača. Mogu se razlikovati po okusu, odnosno divlje znaju biti nešto gorčeg okusa, no znalci kažu da to češće ovisi o tome kakve stabljike se beru. One deblje i mesnatije obično su bogatijeg okusa i nešto manje gorke. U oba slučaja riječ je o delikatesi koja se može nazvati iznimno vrijednim 'proljetnim čistačem organizma, ali i vrijednim izvorom vitamina i minerala, pa su vrlo poželjne u prehrani.

Šparoge sadrže čak 90 posto vode i imaju nisku kalorijsku vrijednost zbog čega se posebno preporučuju u prehrani ljudi koji su na dijeti za skidanje viška kilograma, ili dijabetičara, koji moraju paziti na kalorijsku vrijednost obroka. Imaju niz prednosti na zdravlje, bogate su dijetalnim vlaknima koja potiču izbacivanje otrova iz organizma.

Također, sadrže željezo, pa su korisne i u prevenciji ili liječenju anemije, a dokazano je da imaju pročišćujući učinak na jetru, bubrege i pluća. Posebno se preporučuju ljudima koji imaju problema zbog bubrežnog kamenca i sa izmokravanjem. Relativno visoki udio inulin prebiotika potiče razvoj dobrih bakterija i neutralizira loše bakterije u crijevima. Poželjne su i na meniju trudnica, jer sadržavaju visoki udio folne kiseline koja je važna za razvoj ploda.

Nije mali broj onih koji šparoge smatraju afrodizijakom, moglo bi se reći da s pravom, zbog bogatstva vitamina E, za koji je dokazano da stimulira proizvodnju spolnih hormona.

U prirodi se češće mogu naći one zelene, dok bijele rastu skrivene od sunca, čime se usporava razvoj klorofila. Šparoge bijele boje zapravo ćete češće pronaći iz uzgoja. Najrjeđe su one ljubičaste, također jestive, koje kuhanjem izgube boju.

Pripremaju se svježe ili kratko termički obrađene, toliko da omekšaju. Najbolje ih je kuhati na pari, ili pirjati, ali ne dulje od 5 minuta. Ako ih nećete konzumirati odmah nakon berbe, ili kupnje, namočite ih u vodu i pohranite u hladnjak, kako bi zadržale svježinu. Druga je mogućnost da ih zamotate u plastičnu vrećicu i pohranite u najhladniji dio hladnjaka, gdje mogu ostati svježe do tri dana.

Često se koriste kao dodatak salatama, ili dio fritaja, rižota ili jela s tjesteninom, a mogu biti i prilog mesnim i ribljim jelima. Kad su u pitanju divlje šparoge, koriste se samo mekani vrhovi, pa ih jednostavno prelomite.

Donosimo brz i jednostavan recept za cijelu obitelj

Njoki sa šparogama

Sastojci: glavica luka, dva režnja češnjaka, malo ulja, vrhovi šparoga, 1,5 decilitar bijelog vina, 2 do 3 decilitra vrhnja za kuhanje, sol, papar, začini po želji, njoke

Priprema: Na ulju zažutite glavicu luka, pa dodajte dva režnja usitnjenog češnjaka. Dodajte vrhove šparoga i podlijte s bijelim vinom i nastavite dinstati. Kad vino ispari, dodajte vrhnje za kuhanje i kuhati dok se umak ne reducira. Posolite i popaprite po želji. Sa strane skuhajte njoke, procijedite ih i prelijte umakom sa šparogama. Po želji, možete jelo posuti parmezanom.