Zbogom pranju na ruke - izumio je električnu perilicu za rublje

Prve perilice za rublje datiraju još iz 17. stoljeća, ali nije ih pokretala struja i nisu bile ni nalik na današnje. Već su američki izumitelji smislili perilicu s bubnjem, no tek je Alva John Fisher iz Chicaga dizajnirao preteču suvremenih perilica. Uređaj Thor je navodno izradio još 1901. godine, predstavio ga je javnosti na sajmu 1908., no tek je na današnji dan, 8. kolovoza 1910. patentirao perilicu koju pokreće mali električni motor uz autoreverzni mjenjač kako bi spriječio mogućnost da se odjeća u perilici zbije u čvrstu masu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+