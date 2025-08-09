Obavijesti

Zbogom pranju na ruke - izumio je električnu perilicu za rublje

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Zbogom pranju na ruke - izumio je električnu perilicu za rublje

Američki izumitelj iz Chicaga dizajnirao je prvu perilicu za rublje koju je pokretao elektromotor, a veliki bubanj nalazio se u kadi s vodom te se samostalno okretao

Prve perilice za rublje datiraju još iz 17. stoljeća, ali nije ih pokretala struja i nisu bile ni nalik na današnje. Već su američki izumitelji smislili perilicu s bubnjem, no tek je Alva John Fisher iz Chicaga dizajnirao preteču suvremenih perilica. Uređaj Thor je navodno izradio još 1901. godine, predstavio ga je javnosti na sajmu 1908., no tek je na današnji dan, 8. kolovoza 1910. patentirao perilicu koju pokreće mali električni motor uz autoreverzni mjenjač kako bi spriječio mogućnost da se odjeća u perilici zbije u čvrstu masu.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

