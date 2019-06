Zdrava baza: Umaci mogu na meso prije, ali i poslije pečenja

Umak za roštilj koristi se za mariniranje mesa prije pečenja ili kao prilog pečenome, slično kečapu ili majonezi. Smatra se kako je nastao na jugu SAD-a u 17. stoljeću.

Većina sadrži umak od rajčice, ocat, luk, šećer i neki sastojak koji će gotovom umaku dati karakterističnu aromu dima.

Baza umaka s hrvatskog tržišta, čije smo sastojke analizirali, je pire od rajčice. U svima je na prvome mjestu liste sastojaka, što znači da ga ima najviše. Pire od rajčice obiluje likopenom, pigmentom za crvenu boju. Za njega se smatra kako djeluje blagotvorno na zdravlje i kao antioksidans se “bori” protiv slobodnih radikala koji nastaju, primjerice, uslijed starenja i pušenja. Neka istraživanja pokazuju da djeluje blagotvorno kod raka prostate i štiti zdravlje srca. Uz rajčicu, umaci sadrže ocat koji daje karakterističan okus. No svi umaci obiluju šećerom u raznim oblicima, od saharoze ili stolnog šećera do karameliziranog te dekstroze. Oni brzo podižu razinu šećera u krvi, a ako ih se prekomjerno konzumira, mogu dovesti do razvoja dijabetesa, odnosno šećerne bolesti.

Na 100 grama analiziranih umaka, što je oko trećine pakiranja, ima oko pet žličica šećera. Jedna sadrži između četiri i pet grama.

Na dan ne bismo trebali unijeti više od sedam žličica pa ni s količinom umaka za roštilj ne treba pretjerivati.

Najviše šećera je na 100 grama u umaku Deevely, 36 grama. Najmanje, ali ipak puno, ima ga u Kauflandovu, 18 grama na 100 grama umaka.

Neki od analiziranih umaka sadrže zgušnjivače koji se smatraju bezopasnima, ali u prekomjernim količinama mogu djelovati laksativno.

Nezaobilazan sastojak je i sol koje, poput šećera, ima u velikim količinama. Za proizvod s više od 1,5 grama soli na 100 grama smatra se kako sadrži puno soli. U umacima je između 3,1 gram (Develey) i 1,2 grama (Heinz) soli na 100 grama.

Kako smo spomenuli, umaci imaju karakterističnu aromu dima. Ekstrakt dima dodaje se različitim proizvodima, a smatra se kako može negativno utjecati na zdravlje ako se konzumira u prekomjernim količinama. Sedam analiziranih umaka ne sadrži štetne konzervanse, a u osmom su konzervansi kalijev sorbat (E200) i natrijev benzoat (E211).

